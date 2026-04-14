Este martes 14 de abril a las 11:30 p.m. ET / 9:30 p.m. Tiempo del Centro de CDMX / 8:30 p.m. PT el Estadio Banorte se viste de gala para recibir un choque electrizante donde podrás ver el partido América vs. Nashville SC EN VIVO, en la vuelta de los cuartos de final de la Concachampions 2026. Tras igualar sin goles en la ida, los “Boys in Gold” buscando frenar el poderío de las “Águilas” del América en su casa. Si te preguntas a qué hora juega y qué canal transmite este duelo monumental, te compartimos esta práctica guía para presenciar el enfrentamiento de pronóstico reservado entre el equipo de Nashville y los azulcremas en este torneo que otorga el pase directo al Mundial de Clubes.

¿A qué hora ver EN VIVO América vs. Nashville por vuelta de cuartos de final de Concachampions 2026 en distintos países del mundo?

Para que no te pierdas el juego América vs. Nashville por la vuelta de los cuartos de final de la Concachampions 2026 este martes 14 de abril, a continuación te compartiré una lista en la que se indica a qué hora iniciará el partido en distintos países del mundo. Presta mucha atención.

Estados Unidos (ET): 11:30 pm

Estados Unidos (CT): 10:30 pm

Estados Unidos (MT): 9:30 pm

Estados Unidos (PT): 8:30 pm

México (CDMX): 9:30 pm

El Salvador: 9:30 pm

Guatemala: 9:30 pm

Honduras: 9:30 pm

Nicaragua: 9:30 pm

Costa Rica: 9:30 pm

Panamá: 10:30 pm

Ecuador: 10:30 pm

Perú: 10:30 pm

Colombia: 10:30 pm

República Dominicana: 11:30 pm

Puerto Rico: 11:30 pm

Bolivia: 11:30 pm

Venezuela: 11:30 pm

Argentina: 0:30 am del día siguiente

Brasil (Brasilia): 0:30 am del día siguiente

Uruguay: 0:30 am del día siguiente

Chile (Santiago): 0:30 am del día siguiente

Paraguay: 0:30 am del día siguiente

¿Qué canal transmite EN VIVO América vs. Nashville por vuelta de cuartos de final de Concachampions 2026?

Este martes 14 de abril se podrá ver el partido América vs. Nashville por la vuelta de los cuartos de final de la Concachampions 2026 a través de distintos canales de TV y servicios de streaming. A continuación, te comparto una lista para que sepas dónde mirar el gran partido, según el país en el que te encuentres.

Estados Unidos: Fox Sports 1, fuboTV, TUDN USA, TUDN.com, Foxsports.com, TUDN App, ViX, FOX Sports App y FOX One

México: FOX One

Argentina: Disney+ Premium Argentina

Brasil: ESPN2 Brazil, Zapping, Claro TV+, Disney+ Premium Brazil, Sky+ y Vivo Play

Colombia: Disney+ Premium Sur

Uruguay: Disney+ Premium Argentina

Perú: Disney+ Premium Chile

Chile: Disney+ Premium Chile

Ecuador: Disney+ Premium Sur

Bolivia: Disney+ Premium Chile

Venezuela: Disney+ Premium Sur

Puerto Rico: Fox Sports 1, ESPN Caribbean, Disney+ Premium Caribbean, ViX y NAICOM

Costa Rica: ESPN Norte, Disney+ Premium Norte

El Salvador: ESPN Norte, Disney+ Premium Norte

Nicaragua: ESPN Norte, Disney+ Premium Norte

República Dominicana: ESPN Caribbean, Disney+ Premium Caribbean, ESPN Norte y Disney+ Premium Norte