América y Necaxa se miden en la Jornada 4 del Clausura 2026 de la Liga MX, en un duelo que puede encender la pelea por los primeros puestos. El partido se juega el sábado 31 de enero (16:00 horas del Tiempo de Centro; 5 p.m. ET / 2 p.m. PT) en el Estadio Azteca, en la Ciudad de México, escenario ideal para una noche de gran fútbol. ¿Quieres saber qué canal transmite el partido entre Águilas y Rayos? Aquí te contamos todos los detalles de la cobertura, con los canales de televisión y servicios de streaming disponibles en México, Estados Unidos y el resto del extranjero, para que vivas cada minuto de este choque imperdible.

En México, el encuentro entre Club América y Necaxa se transmitirá en señal abierta por el Canal 5 de Televisa Deportes y cableoperadores como Dish (105 SD y 605 HD), Sky (105 SD y 1105 HD), Megacable (205 SD y 1205 HD), Izzi (105 SD y 805 HD) y Totalplay (5 SD y 105 HD).

Asimismo, Azteca Siete lo hará a través del Canal 7 en todo el territorio nacional y en los servicios de cable como Dish (107 SD y 607 HD), SKY (107 SD y 1107 HD), Megacable (107 SD y 1207) e Izzi (107 SD y 807 HD).

Por otro lado, los suscriptores de TUDN también podrán disfrutar del partido América-Necaxa en Totalplay (503 HD), Sky (547 SD y 1547 HD) e Izzi (501 SD y 890 HD).

TUDN App y ViX Premium llevarán las imágenes del juego en streaming para el público mexicano.

En Estados Unidos y Puerto Rico, el duelo América vs. Necaxa podrá verse a través de TUDN.com, ViX Premium, Univisión NOW y Univisión Deportes.

Para otros países, si no existe señal con derechos locales, se recomienda acceder únicamente a servicios y plataformas legales disponibles en cada región. El uso de VPN debe cumplir con las regulaciones vigentes y los términos de servicio; se desaconseja emplear extensiones gratuitas por motivos de seguridad y privacidad.

¿A qué hora juega y qué canal transmite América vs. Necaxa por la Liga MX 2026?

PAÍSES HORARIO CANALES TV / STREAMING México 16:00 TUDN, Canal 5, ViX Premium y TUDN App Estados Unidos 8:05 p.m. ET / 5:05 p.m. PT TUDN USA, ViX Premium, Univisión NOW y Univisión Deportes Costa Rica 16:00 TUDN y ViX El Salvador 16:00 TUDN y ViX Guatemala 16:00 TUDN y ViX Honduras 16:00 TUDN y ViX Nicaragua 16:00 TUDN y ViX Panamá 17:00 TUDN y ViX Rep. Dominicana 18:00 TUDN y ViX