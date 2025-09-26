El esperado Clásico Capitalino de la Liga MX está a la vuelta de la esquina: el Club América se enfrentará a Pumas por la jornada 11 del Apertura 2025. Este electrizante duelo, que históricamente eleva el nivel de ambos equipos, se disputará el sábado 27 de septiembre de 2025 a las 21:05 horas (Tiempo del Centro de México) / 23:05 ET (Hora del Este de USA). El encuentro, uno de los más apasionados del fútbol mexicano, tendrá lugar en el Estadio Ciudad de los Deportes de la Ciudad de México, con capacidad para más de 30,000 espectadores. Pese a que las Águilas parten como favoritas, llegan urgidas de un triunfo ante su afición, especialmente tras la reciente derrota ante Chivas, buscando consolidarse en los primeros puestos del certamen. Por su parte, los universitarios necesitan desesperadamente una victoria en el clásico para meterse de lleno entre los seis primeros lugares que otorgan un pase directo a la Liguilla. ¿Quieres saber la hora exacta y en qué canal transmiten el juego en México, Estados Unidos y países de Centroamérica? Aquí te detallamos la información esencial para que no te pierdas ni un minuto de este gran duelo, ya sea que lo sigas en tu teléfono celular, computadora, tablet o televisor Smart TV, desde cualquier país donde te encuentres.

El Clásico Capitalino regresa a la Jornada 11 del Apertura 2025 con América recibiendo a Pumas en el Estadio Ciudad de los Deportes. Las Águilas (4º lugar, 18 puntos) buscan recuperar la senda del triunfo tras empatar con Monterrey. | Crédito: Club América / Facebook

En México, el encuentro entre Club América y Club Universidad Nacional inicia a las 21:05 horas del Tiempo de Centro (CDMX) y se transmite en vivo, en directo, online y gratis por el Canal 5 de Televisa Deportes en señal abierta y en los cableoperadores de Dish (Canales 105 SD y 605 HD), SKY (105 SD y 1105 HD), Megacable (205 SD y 1205 HD), Izzi (105 SD y 805 HD) y Total Play (5 SD y 105 HD).

Asimismo, las imágenes del duelo también estarán disponibles en TUDN (Canal 503 de Total Play, 547 y 1547 de SKY y 501 y 890 de Izzi) y los servicios streaming de ViX Premium y Amazon Prime Video.

Por otro lado, en los Estados Unidos, el partido entre América y Pumas de la UNAM se dará a partir de las 11:05 pm ET (8:05 pm PT) en TUDN USA por los cableoperadores de Dish Latino (856), Spectrum (444) y DIRECTV (464). También se pueden ver en streaming por TUDN App, Amazon Prime Video, ViX, CBS Sports Network, Univision, Univisión NOW, Paramount+ y fuboTV.

El Clásico Capitalino regresa a la Jornada 11 del Apertura 2025 con Pumas visitando al América en el Estadio Ciudad de los Deportes. Los universitarios (7º lugar, 13 puntos) llegan motivados después de vencer a Mazatlán 4-1. | Crédito: Pumas MX / Facebook

¿A qué hora juega y qué canal transmite América vs. Pumas por la Liga MX 2025?

PAÍSES HORARIOS CANALES TV / STREAMING México 9:05 pm TUDN En Vivo, ViX, Amazon Prime Video, TUDN y Canal 5 Televisa Estados Unidos 11:05 pm ET / 8:05 pm PT Paramount+, fuboTV, TUDN.com, Univision NOW, TUDN App, Amazon Prime Video, ViX, CBS Sports Network, TUDN USA y Univision Honduras 9:05 pm TUDN y ViX El Salvador 9:05 pm TUDN y ViX Nicaragua 9:05 pm TUDN y ViX Costa Rica 9:05 pm TUDN y ViX Guatemala 9:05 pm TUDN y ViX Panamá 10:05 pm TUDN y ViX República Dominicana 9:05 pm TUDN y ViX Puerto Rico 11:05 pm ViX, CBS Sports Network y NAICOM