Las Águilas del América quieren encontrar el bálsamo tras la prematura eliminación de la Leagues Cup cuando reciban este sábado 9 de agosto a su similar de Los Gallos Blancos de Querétaro en el Estadio Ciudad de los Deportes de la Ciudad de México por la jornada 4 del Torneo Apertura de la Liga MX 2025. ¿Quieres saber la hora exacta y el canal de TV para verlo? Aquí te contamos todo la información que necesitas para seguir el partido en tu televisor Smart TV, PC, Tablet o teléfono móvil, según el país donde te encuentres.

Horario y dónde ver América vs. Querétaro en México

En México, el duelo entre América y Querétaro se transmite por señal abierta en el Canal 5 de Televisa Deportes a partir de las 19:00 horas del Tiempo de Centro .

No obstante, también podrás seguirlo por cable con los servicios de Totalplay, Dish, Sky, Megacable, Star TV e Izzi.

TUDN y ViX Premium realizarán la cobertura para sus clientes en cable y streaming.

Horario y dónde ver América vs. Querétaro en EE.UU.

Si te encuentras en los Estados Unidos y deseas disfrutar del partido América-Querétaro, tendrás que contar con el servicio de TUDN USA, Univision NOW o contar con el canal de Univision en tu cableoperador. En este país, el juego empieza desde las 9 pm ET (6 pm PT).

¿A qué hora juega y qué canal transmite América vs. Querétaro por la Liga MX 2025?

Países Horarios Canales TV México 19:00 Canal 5, TUDN y ViX Premium Estados Unidos 9 pm ET / 6 pm PT TUDN USA, Univisión Deportes y Univisión NOW Costa Rica 19:00 ViX y TUDN El Salvador 19:00 ViX y TUDN Nicaragua 19:00 ViX y TUDN Guatemala 19:00 ViX y TUDN Honduras 19:00 ViX y TUDN Panamá 20:00 ViX y TUDN Puerto Rico 21:00 ViX Rep. Dominicana 21:00 ViX y TUDN