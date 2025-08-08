CDMX (MÉXICO), 09/08/2025.- Lista de horarios y canales de TV para mirar el partido entre Club América y Querétaro este sábado 9 de agosto por la Jornada 4 del Torneo Apertura de la Liga MX 2025 desde el Estadio Ciudad de los Deportes de la CDMX. Foto de ALFREDO ESTRELLA para AFP
/ ALFREDO ESTRELLA
Noé Yactayo
Las Águilas del América quieren encontrar el bálsamo tras la prematura eliminación de la Leagues Cup cuando reciban este sábado 9 de agosto a su similar de Los Gallos Blancos de Querétaro en el Estadio Ciudad de los Deportes de la Ciudad de México por la jornada 4 del Torneo Apertura de la Liga MX 2025. ¿Quieres saber la hora exacta y el canal de TV para verlo? Aquí te contamos todo la información que necesitas para seguir el partido en tu televisor Smart TV, PC, Tablet o teléfono móvil, según el país donde te encuentres.

Horario y dónde ver América vs. Querétaro en México

En México, el duelo entre América y Querétaro se transmite por señal abierta en el Canal 5 de Televisa Deportes a partir de las 19:00 horas del Tiempo de Centro.

No obstante, también podrás seguirlo por cable con los servicios de Totalplay, Dish, Sky, Megacable, Star TV e Izzi.

TUDN y ViX Premium realizarán la cobertura para sus clientes en cable y streaming.

Horario y dónde ver América vs. Querétaro en EE.UU.

Si te encuentras en los Estados Unidos y deseas disfrutar del partido América-Querétaro, tendrás que contar con el servicio de TUDN USA, Univision NOW o contar con el canal de Univision en tu cableoperador. En este país, el juego empieza desde las 9 pm ET (6 pm PT).

¿A qué hora juega y qué canal transmite América vs. Querétaro por la Liga MX 2025?

PaísesHorariosCanales TV
México19:00Canal 5, TUDN y ViX Premium
Estados Unidos9 pm ET / 6 pm PTTUDN USA, Univisión Deportes y Univisión NOW
Costa Rica19:00ViX y TUDN
El Salvador19:00ViX y TUDN
Nicaragua19:00ViX y TUDN
Guatemala19:00ViX y TUDN
Honduras19:00ViX y TUDN
Panamá20:00ViX y TUDN
Puerto Rico21:00ViX
Rep. Dominicana21:00ViX y TUDN
SOBRE EL AUTOR

Noé Yactayo es un periodista todoterreno y SEO del diario El Comercio desde mayo del 2022. Tiene 12 años de experiencia en investigación, análisis y coberturas en vivo sobre noticias de deportes, espectáculos, política, ciencia y tecnología dirigidas el público latino en USA, México y España. Trabajó en Mi Bundesliga, La República y Líbero.

