La Final de la Liga MX Femenil Apertura 2025 tendrá un enfrentamiento de alto voltaje y rivalidad histórica: América se medirá a Tigres en una nueva edición del clásico por el título. El partido de ida se jugará este jueves 20 de noviembre en el Estadio Ciudad de los Deportes, con el pitazo inicial programado para las 8:00 PM (Hora del centro de México). Este duelo es crucial para las Águilas, quienes buscan revertir un historial desfavorable de tres finales perdidas consecutivamente, mientras que las Felinas, líderes de la fase regular, buscan confirmar su hegemonía.

Club América Femenil llega con un gran impulso tras eliminar a dos excampeones en Liguilla: golearon 6-1 a Rayadas en cuartos de final y dejaron fuera a Chivas con un contundente 4-0 global en semifinales. Las Águilas terminaron terceras en la fase regular con 38 puntos. Por su parte, Club Tigres Femenil, que fue el líder general con 42 puntos, tuvo un camino más sufrido, eliminando a Juárez (2-1) y a Cruz Azul (3-2) para llegar a su séptima final.

Este enfrentamiento será la quinta final de Liga MX Femenil entre estos dos gigantes, con un saldo histórico favorable para las Amazonas de Tigres, que han conquistado el título en tres de las cuatro finales anteriores contra las Azulcremas.

América llegó a la final del Apertura 2025 de la Liga MX Femenil tras derrotar 4-0 en el marcador global a Chivas de Guadalajara. | Crédito: Club América Femenil / Facebook

¿A qué hora juega América vs. Tigres por la ida de la Final de Liga MX Femenil 2025?

El partido de ida entre América y Tigres por la Final del Apertura 2025 de la Liga MX Femenil se disputará este jueves 20 de noviembre en el Estadio Ciudad de los Deportes. Estos son los horarios según cada país:

México - 20:00 horas

- 20:00 horas Colombia - 21:00 horas

- 21:00 horas Estados Unidos (ET) - 21:00 horas

- 21:00 horas Argentina - 23:00 horas

- 23:00 horas España - 04:00 horas (Viernes, 21 de noviembre)

Tigres llegó a la final del Apertura 2025 de la Liga MX Femenil tras derrotar 3-2 en el marcador global (1-1 en la ida y 2-1 en la vuelta) a Cruz Azul. | Crédito: Tigres Femenil / Facebook

¿Qué canal transmite América vs. Tigres por la ida de la Final de Liga MX Femenil 2025?

La transmisión del duelo estará disponible en televisión y streaming en distintas regiones. Estos son los canales confirmados:

México - Canal 6, TUDN y ViX

- Canal 6, TUDN y ViX España - YouTube

- YouTube Estados Unidos - ViX

- ViX Sudamérica - YouTube