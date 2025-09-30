La selección Argentina Sub-20 enfrenta a Australia Sub-20 este miércoles 1 de octubre en un duelo clave por la fase de grupos del Mundial Sub-20 Chile 2025. El encuentro corresponde a la segunda jornada del Grupo D y promete ser decisivo para ambos equipos: los oceánicos necesitan sumar puntos para seguir con vida en el torneo, mientras que la Albiceleste, con una victoria, asegurará su clasificación a los octavos de final.

En la primera fecha, Argentina superó a Cuba por 3-1, mientras que Australia cayó ante Italia por la mínima diferencia (1-0). Ahora, con realidades opuestas, ambas selecciones se verán las caras en un partido que definirá gran parte de su futuro en el campeonato juvenil.

¿A qué hora juega Argentina vs. Australia por el Mundial Sub-20 2025?

El partido entre Argentina y Australia se jugará este miércoles 1 de octubre. Revisa los horarios según tu país:

País Hora Argentina, Uruguay, Chile 20:00 Colombia, Perú, Ecuador 18:00 México 17:00 USA (ET) 19:00 España 01:00 (2 de octubre)

¿Qué canal transmite Argentina vs. Australia EN VIVO?

La transmisión del partido estará disponible en varios países:

Sudamérica : DSports y DGO

: DSports y DGO Argentina : Telefe

: Telefe México : TUDN, ViX, Amazon Prime Video

: TUDN, ViX, Amazon Prime Video Estados Unidos : fuboTV, Telemundo Deportes, Fox Sports, UNIVERSO, Amazon Prime Video

: fuboTV, Telemundo Deportes, Fox Sports, UNIVERSO, Amazon Prime Video Internacional: FIFA+