La selección de Argentina afrontará uno de sus últimos amistosos antes del inicio de la Copa Mundial FIFA 2026 cuando se mida ante la selección de Honduras este sábado 6 de junio en territorio estadounidense. El encuentro se disputará en el imponente Kyle Field de Texas, un estadio con capacidad para más de 100 mil espectadores, y marcará una nueva oportunidad para que los campeones del mundo ajusten detalles antes de defender el título mundial.

La gran expectativa de los aficionados está centrada en la presencia de Lionel Messi, quien encabeza la convocatoria de la Albiceleste para la Copa del Mundo y podría sumar minutos en este compromiso preparatorio. El equipo dirigido por Lionel Scaloni buscará llegar en óptimas condiciones al debut mundialista frente a Argelia, mientras que Honduras intentará dar el golpe ante uno de los principales candidatos al título. Si quieres saber a qué hora juega y qué canal transmite Argentina vs. Honduras EN VIVO, sigue leyendo este artículo.

¿A qué hora juega Argentina vs. Honduras hoy?

El amistoso internacional entre Argentina y Honduras se jugará este sábado 6 de junio de 2026 en el Kyle Field de Texas, Estados Unidos. El encuentro tendrá distintos horarios según el país y será seguido por miles de aficionados que esperan ver a Lionel Messi en acción antes del comienzo del Mundial 2026.

Horarios de Argentina vs. Honduras en el mundo

Argentina: 9:00 p.m.

Honduras: 6:00 p.m.

Perú: 7:00 p.m.

Colombia: 7:00 p.m.

Ecuador: 7:00 p.m.

Venezuela: 8:00 p.m.

Bolivia: 8:00 p.m.

Chile: 8:00 p.m.

Paraguay: 9:00 p.m.

Uruguay: 9:00 p.m.

Brasil: 9:00 p.m.

México: 6:00 p.m.

Estados Unidos (ET): 8:00 p.m.

España: 2:00 a.m. del domingo 7 de junio.

¿Qué canal transmite Argentina vs. Honduras EN VIVO?

En Argentina, la transmisión del amistoso entre la Albiceleste y Honduras estará disponible a través de las señales deportivas que habitualmente emiten los encuentros de la selección nacional, entre ellas TyC Sports y Telefe, además de sus plataformas digitales asociadas. El partido también contará con cobertura internacional mediante distintos operadores deportivos en América.

Para los aficionados que prefieran seguir el encuentro por internet, existen opciones de streaming online que permiten ver el partido desde celulares, computadoras, tablets y Smart TV. La presencia de Lionel Messi convierte este amistoso en uno de los eventos más esperados de la fecha FIFA previa al Mundial.

Canales para ver Argentina vs. Honduras

Argentina: TyC Sports y Telefe.

Streaming en Argentina: TyC Sports Play, MiTelefe y plataformas asociadas.

¿Cómo ver Argentina vs. Honduras ONLINE?

Los aficionados podrán seguir el partido mediante aplicaciones y plataformas de streaming compatibles con dispositivos móviles, Smart TV y computadoras. En Argentina, TyC Sports Play suele requerir acceso mediante un proveedor de televisión habilitado, mientras que los contenidos de Telefe pueden estar disponibles a través de sus servicios digitales oficiales.

De esta manera, los seguidores de la selección argentina tendrán múltiples alternativas para acompañar a Lionel Messi y compañía en uno de los últimos ensayos antes del inicio de la Copa Mundial FIFA 2026.