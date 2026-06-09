La selección de Argentina afronta uno de sus últimos compromisos de preparación antes del inicio de la Copa Mundial de Fútbol 2026 cuando se enfrente a Islandia en un amistoso internacional que genera gran expectativa entre los aficionados. El conjunto dirigido por Lionel Scaloni buscará afinar detalles de cara al debut mundialista, mientras que todas las miradas estarán puestas en Lionel Messi, quien podría sumar minutos en este encuentro previo al torneo.
A pocas horas del comienzo del Mundial de Fútbol 2026, este partido representa una importante oportunidad para que la Albiceleste evalúe su funcionamiento y llegue en las mejores condiciones posibles a la máxima cita del fútbol. Si planeas seguir el encuentro en vivo, a continuación encontrarás los horarios en distintos países, así como los canales de televisión y plataformas que transmitirán el Argentina vs. Islandia desde América Latina, Estados Unidos y España.
¿A qué hora juega Argentina vs. Islandia hoy?
El amistoso internacional entre Argentina e Islandia se disputa el martes 9 de junio de 2026 en el Jordan-Hare Stadium.
|País / Región
|Hora
|España (Madrid)
|02:30 horas (10 de junio)
|España (Canarias)
|01:30 horas (10 de junio)
|Argentina
|20:30 horas
|Uruguay
|20:30 horas
|Brasil
|20:30 horas
|Paraguay
|20:30 horas
|Chile
|19:30 horas
|Venezuela
|19:30 horas
|Bolivia
|19:30 horas
|Perú
|18:30 horas
|Colombia
|18:30 horas
|Ecuador
|18:30 horas
|México (Centro)
|18:30 horas
|México (Pacífico y Chihuahua)
|18:30 horas
|México (Baja California y Sonora)
|17:30 horas
|Estados Unidos (Este)
|19:30 horas
|Estados Unidos (Central)
|18:30 horas
|Estados Unidos (Montaña)
|17:30 horas
|Estados Unidos (Pacífico)
|16:30 horas
¿Qué canal transmite Argentina vs. Islandia EN VIVO?
La transmisión del partido dependerá del país donde te encuentres. Estas son las señales confirmadas hasta el momento para seguir el amistoso internacional.
|País / Región
|Canal de TV
|Streaming
|Argentina
|TyC Sports
|TyC Sports Play
|Estados Unidos
|ESPN
|ESPN App
|Uruguay
|Sin confirmar
|Sin confirmar
|Chile
|Sin confirmar
|Sin confirmar
|Paraguay
|Sin confirmar
|Sin confirmar
|Bolivia
|Sin confirmar
|Sin confirmar
|Venezuela
|Sin confirmar
|Sin confirmar
|Perú
|Sin confirmar
|Sin confirmar
|Colombia
|Sin confirmar
|Sin confirmar
|Ecuador
|Sin confirmar
|Sin confirmar
|México
|Sin confirmar
|Sin confirmar
|Brasil
|Sin confirmar
|Sin confirmar
|España
|Sin confirmar
|Sin confirmar