La selección de Argentina afronta uno de sus últimos compromisos de preparación antes del inicio de la Copa Mundial de Fútbol 2026 cuando se enfrente a Islandia en un amistoso internacional que genera gran expectativa entre los aficionados. El conjunto dirigido por Lionel Scaloni buscará afinar detalles de cara al debut mundialista, mientras que todas las miradas estarán puestas en Lionel Messi, quien podría sumar minutos en este encuentro previo al torneo.

A pocas horas del comienzo del Mundial de Fútbol 2026, este partido representa una importante oportunidad para que la Albiceleste evalúe su funcionamiento y llegue en las mejores condiciones posibles a la máxima cita del fútbol. Si planeas seguir el encuentro en vivo, a continuación encontrarás los horarios en distintos países, así como los canales de televisión y plataformas que transmitirán el Argentina vs. Islandia desde América Latina, Estados Unidos y España.

Lionel Messi acumulará seis participaciones históricas en Copas del Mundo tras haber estado presente de forma consecutiva en Alemania 2006, Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018 y Qatar 2022. (Foto: Luis ROBAYO / AFP) / LUIS ROBAYO

¿A qué hora juega Argentina vs. Islandia hoy?

El amistoso internacional entre Argentina e Islandia se disputa el martes 9 de junio de 2026 en el Jordan-Hare Stadium.

País / Región Hora España (Madrid) 02:30 horas (10 de junio) España (Canarias) 01:30 horas (10 de junio) Argentina 20:30 horas Uruguay 20:30 horas Brasil 20:30 horas Paraguay 20:30 horas Chile 19:30 horas Venezuela 19:30 horas Bolivia 19:30 horas Perú 18:30 horas Colombia 18:30 horas Ecuador 18:30 horas México (Centro) 18:30 horas México (Pacífico y Chihuahua) 18:30 horas México (Baja California y Sonora) 17:30 horas Estados Unidos (Este) 19:30 horas Estados Unidos (Central) 18:30 horas Estados Unidos (Montaña) 17:30 horas Estados Unidos (Pacífico) 16:30 horas

¿Qué canal transmite Argentina vs. Islandia EN VIVO?

La transmisión del partido dependerá del país donde te encuentres. Estas son las señales confirmadas hasta el momento para seguir el amistoso internacional.

País / Región Canal de TV Streaming Argentina TyC Sports TyC Sports Play Estados Unidos ESPN ESPN App Uruguay Sin confirmar Sin confirmar Chile Sin confirmar Sin confirmar Paraguay Sin confirmar Sin confirmar Bolivia Sin confirmar Sin confirmar Venezuela Sin confirmar Sin confirmar Perú Sin confirmar Sin confirmar Colombia Sin confirmar Sin confirmar Ecuador Sin confirmar Sin confirmar México Sin confirmar Sin confirmar Brasil Sin confirmar Sin confirmar España Sin confirmar Sin confirmar