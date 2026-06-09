La Albiceleste encara este amistoso como una de las selecciones favoritas para competir por el título en el Mundial de Fútbol 2026. (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)
La Albiceleste encara este amistoso como una de las selecciones favoritas para competir por el título en el Mundial de Fútbol 2026. (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)
Jorge Villanes
Jorge Villanes

La selección de Argentina afronta uno de sus últimos compromisos de preparación antes del inicio de la Copa Mundial de Fútbol 2026 cuando se enfrente a Islandia en un amistoso internacional que genera gran expectativa entre los aficionados. El conjunto dirigido por Lionel Scaloni buscará afinar detalles de cara al debut mundialista, mientras que todas las miradas estarán puestas en Lionel Messi, quien podría sumar minutos en este encuentro previo al torneo.

A pocas horas del comienzo del Mundial de Fútbol 2026, este partido representa una importante oportunidad para que la Albiceleste evalúe su funcionamiento y llegue en las mejores condiciones posibles a la máxima cita del fútbol. Si planeas seguir el encuentro en vivo, a continuación encontrarás los horarios en distintos países, así como los canales de televisión y plataformas que transmitirán el Argentina vs. Islandia desde América Latina, Estados Unidos y España.

Lionel Messi acumulará seis participaciones históricas en Copas del Mundo tras haber estado presente de forma consecutiva en Alemania 2006, Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018 y Qatar 2022. (Foto: Luis ROBAYO / AFP)
Lionel Messi acumulará seis participaciones históricas en Copas del Mundo tras haber estado presente de forma consecutiva en Alemania 2006, Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018 y Qatar 2022. (Foto: Luis ROBAYO / AFP)
/ LUIS ROBAYO

¿A qué hora juega Argentina vs. Islandia hoy?

El amistoso internacional entre Argentina e Islandia se disputa el martes 9 de junio de 2026 en el Jordan-Hare Stadium.

País / RegiónHora
España (Madrid)02:30 horas (10 de junio)
España (Canarias)01:30 horas (10 de junio)
Argentina20:30 horas
Uruguay20:30 horas
Brasil20:30 horas
Paraguay20:30 horas
Chile19:30 horas
Venezuela19:30 horas
Bolivia19:30 horas
Perú18:30 horas
Colombia18:30 horas
Ecuador18:30 horas
México (Centro)18:30 horas
México (Pacífico y Chihuahua)18:30 horas
México (Baja California y Sonora)17:30 horas
Estados Unidos (Este)19:30 horas
Estados Unidos (Central)18:30 horas
Estados Unidos (Montaña)17:30 horas
Estados Unidos (Pacífico)16:30 horas

¿Qué canal transmite Argentina vs. Islandia EN VIVO?

La transmisión del partido dependerá del país donde te encuentres. Estas son las señales confirmadas hasta el momento para seguir el amistoso internacional.

País / RegiónCanal de TVStreaming
ArgentinaTyC SportsTyC Sports Play
Estados UnidosESPNESPN App
UruguaySin confirmarSin confirmar
ChileSin confirmarSin confirmar
ParaguaySin confirmarSin confirmar
BoliviaSin confirmarSin confirmar
VenezuelaSin confirmarSin confirmar
PerúSin confirmarSin confirmar
ColombiaSin confirmarSin confirmar
EcuadorSin confirmarSin confirmar
MéxicoSin confirmarSin confirmar
BrasilSin confirmarSin confirmar
EspañaSin confirmarSin confirmar
SOBRE EL AUTOR

Periodista con 8 años de experiencia en medios y especialista en tendencias globales y cultura. Dedicado a cubrir los sucesos de actualidad en EE.UU. y las celebridades que son tendencia para los hispanos. Mi prioridad es la oportunidad: informar con exactitud sobre los fenómenos que marcan el presente.

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