Partido clave por el primer lugar del grupo. En el desarrollo del Mundial Sub 20, este sábado 4 de octubre se disputará la Jornada 3 del campeonato y tendremos el partido de Argentina vs. Italia, que pelearán por quedar en la primera ubicación del Grupo D del campeonato. Aquí te dejo con la hora de inicio y los canales de transmisión para que puedas seguirlo desde Argentina, México, USA, España y más países en Latinoamérica.

Recordemos que Argentina tiene puntaje perfecto, tras victorias ante Cuba por 1-3 y Nueva Zelanda por 4-1 en la jornada pasada. Por su parte, Italia debutó con un triunfo 1-0 ante Nueva Zelanda, pero en la segunda fecha igualó 2-2 ante Cuba, por lo que necesitan del triunfo ante Argentina para finalizar líderes.

¿A qué hora juega Argentina vs. Italia por el Mundial Sub-20?

La transmisión del duelo de Argentina vs. Italia será a partir de las 20:00 horas Buenos Aires, del sábado 4 de octubre. Recordemos que el torneo se está llevando a cabo en Chile. Aquí te dejo con la lista de horarios para que puedas seguirlo desde Estados Unidos, México, España y más países en Latinoamérica.

País Horario Chile 20:00 horas Colombia 18:00 horas Ecuador 18:00 horas España 01:00 horas del domingo 5 Estados Unidos 19:00 horas ET México 17:00 horas Paraguay 20:00 horas Perú 18:00 horas Uruguay 20:00 horas Venezuela 19:00 horas

¿Qué canal transmite Argentina vs. Italia EN VIVO por el Mundial Sub-20?

La señal oficial de transmisión de Argentina vs. Italia para todo Latinoamérica será DIRECTV Sports o DGo en su versión de streaming online. Esta es la opción que tendrás para ver el duelo clave por la Jornada 3 del Mundial Sub-20. Aquí te dejo con más opciones en TV y Streaming para verlo.

País Canales y Streaming España Fifa+ Sudamérica DSports y DGo Centroamérica ViX México Vix y Amazon Prime Video Estados Unidos fuboTV, Peacock, Telemundo Deportes En Vivo, Foxsports.com, Amazon Prime Video, FOX Sports App, FOX One y Fox Sports 1

Argentina vs. Italia EN VIVO: hora, TV y dónde ver

Fecha: sábado 4 de octubre de 2025

sábado 4 de octubre de 2025 Lugar: Estadio Elías Figueroa Brander

Estadio Elías Figueroa Brander Hora: 20:00 horas Buenos Aires

20:00 horas Buenos Aires Canal TV: DSports y DGo