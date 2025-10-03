Revisa a qué hora empieza y por qué canales ver Argentina vs. Italia del Mundial Sub-20, este sábado 4 de octubre de 2025. (Fotos: @Argentina / @Azzurri)
Revisa a qué hora empieza y por qué canales ver Argentina vs. Italia del Mundial Sub-20, este sábado 4 de octubre de 2025. (Fotos: @Argentina / @Azzurri)
/ Piero Hatto
Piero Hatto
Piero Hatto

Partido clave por el primer lugar del grupo. En el desarrollo del Mundial Sub 20, este sábado 4 de octubre se disputará la Jornada 3 del campeonato y tendremos el partido de Argentina vs. Italia, que pelearán por quedar en la primera ubicación del Grupo D del campeonato. Aquí te dejo con la hora de inicio y los canales de transmisión para que puedas seguirlo desde Argentina, México, USA, España y más países en Latinoamérica.

Recordemos que Argentina tiene puntaje perfecto, tras victorias ante Cuba por 1-3 y Nueva Zelanda por 4-1 en la jornada pasada. Por su parte, Italia debutó con un triunfo 1-0 ante Nueva Zelanda, pero en la segunda fecha igualó 2-2 ante Cuba, por lo que necesitan del triunfo ante Argentina para finalizar líderes.

¿A qué hora juega Argentina vs. Italia por el Mundial Sub-20?

La transmisión del duelo de Argentina vs. Italia será a partir de las 20:00 horas Buenos Aires, del sábado 4 de octubre. Recordemos que el torneo se está llevando a cabo en Chile. Aquí te dejo con la lista de horarios para que puedas seguirlo desde Estados Unidos, México, España y más países en Latinoamérica.

PaísHorario
Chile20:00 horas
Colombia18:00 horas
Ecuador18:00 horas
España01:00 horas del domingo 5
Estados Unidos19:00 horas ET
México17:00 horas
Paraguay20:00 horas
Perú18:00 horas
Uruguay20:00 horas
Venezuela19:00 horas

¿Qué canal transmite Argentina vs. Italia EN VIVO por el Mundial Sub-20?

La señal oficial de transmisión de Argentina vs. Italia para todo Latinoamérica será DIRECTV Sports o DGo en su versión de streaming online. Esta es la opción que tendrás para ver el duelo clave por la Jornada 3 del Mundial Sub-20. Aquí te dejo con más opciones en TV y Streaming para verlo.

PaísCanales y Streaming
EspañaFifa+
SudaméricaDSports y DGo
CentroaméricaViX
MéxicoVix y Amazon Prime Video
Estados UnidosfuboTV, Peacock, Telemundo Deportes En Vivo, Foxsports.com, Amazon Prime Video, FOX Sports App, FOX One y Fox Sports 1

Argentina vs. Italia EN VIVO: hora, TV y dónde ver

  • Fecha: sábado 4 de octubre de 2025
  • Lugar: Estadio Elías Figueroa Brander
  • Hora: 20:00 horas Buenos Aires
  • Canal TV: DSports y DGo
SOBRE EL AUTOR

Piero Hatto es un periodista y analista SEO del Diario El Comercio, con más de 8 años de experiencia en medios como Depor, Deporte Total, y Willax TV. Especializado en la creación de contenido en español e inglés sobre deportes, política, ciencia, tecnología y actualidad, para audiencias como México, Estados Unidos, España.

TAGS

Contenido sugerido

Contenido GEC