Las selecciones de Argentina y Marruecos se enfrentarán en la gran final del Mundial Sub-20 2025, este domingo 19 de octubre en el Estadio Nacional de Santiago de Chile. La Albiceleste, dirigida por Diego Placente, buscará su séptimo título en la historia del torneo, mientras que los marroquíes aspiran a conquistar su primer campeonato. A continuación, te contamos a qué hora y en qué canal podrás ver el partido según tu país.

Ambos equipos llegan con sus principales figuras en plenitud y con el aval de haber dominado el torneo con autoridad, combinando talento, goles y disciplina táctica. La escuadra de Mohamad Ouahbi ha destacado por su solidez defensiva, su presión sofocante en el mediocampo y su velocidad por las bandas, donde despliega un tridente ofensivo que ha causado estragos.

¿Cómo llega Marruecos a la final del Mundial Sub-20?

El marroquí Gessime Yassine ha brillado como enlace, mostrando gran habilidad con el balón y participando directamente en varios goles. A su lado, Othmane Maamma, extremo del Watford, se ha consolidado como una de las revelaciones del campeonato gracias a su potencia y definición. En el ataque, Yasir Zabiri, del FC Famalicão, ha sorprendido por su movilidad y eficacia, disputando además la Bota de Oro. La única baja relevante será la del portero titular, Yanis Benchaouch, lesionado en semifinales, lo que abrirá paso a Ibrahim Gomis, del Olympique de Marsella B.

¿Cómo llega Argentina a la final del Mundial Sub-20?

Argentina, por su parte, llega con un equipo joven de aspecto profesional, sólido en todas sus líneas. Su juego se basa en la precisión del pase y una recuperación inmediata del balón, producto de una presión agresiva y efectiva. Esa intensidad, sin embargo, les ha llevado a partidos de alta tensión, como los duelos ante México y Colombia, donde la fricción fue protagonista.

El conjunto dirigido por Diego Placente ha encontrado en Mateo Silvetti, delantero del Inter de Miami, a su goleador decisivo, autor del tanto que les dio el pase a la final tras un pase de Gianluca Prestiani, la gran promesa del Benfica. Junto a ellos, Maher Carrizo regresará al once titular tras cumplir sanción. Si Argentina levanta el trofeo, alcanzará su séptimo título mundial Sub-20 y ampliará su dominio histórico en la categoría.

¿A qué hora juega y qué canal transmite Argentina vs. Marruecos por la final del Mundial Sub-20 2025?

Países Horarios Canales TV / Streaming Estados Unidos 7 pm ET / 4 pm PT fuboTV, Telemundo Deportes Ahora, FOX Sports, Amazon Prime Video, FOX Sports App, FOX One, FOX Sports 2 y Telemundo México 17:00 TUDN, ViX y Amazon Prime Video Costa Rica 17:00 TDMAX, TD +, TUDN y ViX Nicaragua 17:00 TUDN y ViX El Salvador 17:00 TiGo Sports, Canal 4, TUDN y ViX Guatemala 17:00 TiGo Sports, TreceVisión, TUDN y ViX Honduras 17:00 Telecadena 7 y 4, TiGo Sportsy, TUDN y ViX Perú 18:00 América TV Go, América Televisión, ATV, DIRECTV Sports y DGO Colombia 18:00 Caracol TV, Caracol Play, Deportes RCN, RCN Televisión, ditu, DIRECTV Sports y DGO Ecuador 18:00 DIRECTV Sports y DGO Panamá 18:00 Medom Go, RPC, TiGo Sports, TVMax, TUDN y ViX Venezuela 19:00 Inter, DIRECTV Sports y DGO Bolivia 19:00 TiGo Sports Rep. Dominicana 19:00 TUDN y ViX Cuba 19:00 Tele Rebelde Canadá 19:00 TSN+, Amazon Prime VIDEO y TSN 5 Puerto Rico 19:00 NAICOM, FOX Sports 2 y Telemundo Argentina 20:00 TyC Sports, TyC Sports Play, DIRECTV Sports y DGO Uruguay 20:00 DIRECTV Sports y DGO Paraguay 20:00 RPC y TiGo Sports Brasil 20:00 Globoplay, Zapping, Claro TV+, Amazon Prime Video, Sky+, CazeTV, Vivo Play y SporTV Chile 20:00 Chilevisión (CHV), DIRECTV Sports y DGO España 01:00 (20/10) Sin transmisión

Transmisiones del Mundial Sub-20

En Estados Unidos, fuboTV, Telemundo Deportes Ahora, FOX Sports, Amazon Prime Video, FOX Sports App, FOX One, FOX Sports 2 y Telemundo.

México y Centroamérica (Costa Rica, Nicaragua, El Salvador, Honduras, Guatemala, Panamá y República Dominicana) se verá por ViX y TUDN.

En Sudamérica, DIRECTV Sports (DSports, canales 610 SD y 1610 HD) y DIRECTV Go (DGO) transmitirán el encuentro en toda la región, excepto en Bolivia (TiGo Sports) y Paraguay (RPC).

Además, habrá transmisiones locales y por streaming en varios países:

Argentina: TyC Sports y TyC Sports Play

TyC Sports y TyC Sports Play Chile: Chilevisión (CHV)

Chilevisión (CHV) Colombia: GOL Caracol, Caracol Play, ditu, RCN Televisión y Deportes RCN

GOL Caracol, Caracol Play, ditu, RCN Televisión y Deportes RCN Costa Rica: TDMAX

TDMAX Cuba: Tele Rebelde

Tele Rebelde El Salvador: Canal 4 y TiGo Sports

Canal 4 y TiGo Sports Honduras: Telecadena 7 y 4

Telecadena 7 y 4 México: Amazon Prime Video

Amazon Prime Video Panamá: Medcom Go, RPC, TiGo Sports y TVMAX

Medcom Go, RPC, TiGo Sports y TVMAX Perú: América TV Go, América Televisión y ATV

América TV Go, América Televisión y ATV Puerto Rico: FOX Sports 2, NAICOM y Telemundo

FOX Sports 2, NAICOM y Telemundo Venezuela: Inter