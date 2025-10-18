Las selecciones de Argentina y Marruecos se enfrentarán en la gran final del Mundial Sub-20 2025, este domingo 19 de octubre en el Estadio Nacional de Santiago de Chile. La Albiceleste, dirigida por Diego Placente, buscará su séptimo título en la historia del torneo, mientras que los marroquíes aspiran a conquistar su primer campeonato. A continuación, te contamos a qué hora y en qué canal podrás ver el partido según tu país.
Ambos equipos llegan con sus principales figuras en plenitud y con el aval de haber dominado el torneo con autoridad, combinando talento, goles y disciplina táctica. La escuadra de Mohamad Ouahbi ha destacado por su solidez defensiva, su presión sofocante en el mediocampo y su velocidad por las bandas, donde despliega un tridente ofensivo que ha causado estragos.
¿Cómo llega Marruecos a la final del Mundial Sub-20?
El marroquí Gessime Yassine ha brillado como enlace, mostrando gran habilidad con el balón y participando directamente en varios goles. A su lado, Othmane Maamma, extremo del Watford, se ha consolidado como una de las revelaciones del campeonato gracias a su potencia y definición. En el ataque, Yasir Zabiri, del FC Famalicão, ha sorprendido por su movilidad y eficacia, disputando además la Bota de Oro. La única baja relevante será la del portero titular, Yanis Benchaouch, lesionado en semifinales, lo que abrirá paso a Ibrahim Gomis, del Olympique de Marsella B.
¿Cómo llega Argentina a la final del Mundial Sub-20?
Argentina, por su parte, llega con un equipo joven de aspecto profesional, sólido en todas sus líneas. Su juego se basa en la precisión del pase y una recuperación inmediata del balón, producto de una presión agresiva y efectiva. Esa intensidad, sin embargo, les ha llevado a partidos de alta tensión, como los duelos ante México y Colombia, donde la fricción fue protagonista.
El conjunto dirigido por Diego Placente ha encontrado en Mateo Silvetti, delantero del Inter de Miami, a su goleador decisivo, autor del tanto que les dio el pase a la final tras un pase de Gianluca Prestiani, la gran promesa del Benfica. Junto a ellos, Maher Carrizo regresará al once titular tras cumplir sanción. Si Argentina levanta el trofeo, alcanzará su séptimo título mundial Sub-20 y ampliará su dominio histórico en la categoría.
¿A qué hora juega y qué canal transmite Argentina vs. Marruecos por la final del Mundial Sub-20 2025?
|Países
|Horarios
|Canales TV / Streaming
|Estados Unidos
|7 pm ET / 4 pm PT
|fuboTV, Telemundo Deportes Ahora, FOX Sports, Amazon Prime Video, FOX Sports App, FOX One, FOX Sports 2 y Telemundo
|México
|17:00
|TUDN, ViX y Amazon Prime Video
|Costa Rica
|17:00
|TDMAX, TD +, TUDN y ViX
|Nicaragua
|17:00
|TUDN y ViX
|El Salvador
|17:00
|TiGo Sports, Canal 4, TUDN y ViX
|Guatemala
|17:00
|TiGo Sports, TreceVisión, TUDN y ViX
|Honduras
|17:00
|Telecadena 7 y 4, TiGo Sportsy, TUDN y ViX
|Perú
|18:00
|América TV Go, América Televisión, ATV, DIRECTV Sports y DGO
|Colombia
|18:00
|Caracol TV, Caracol Play, Deportes RCN, RCN Televisión, ditu, DIRECTV Sports y DGO
|Ecuador
|18:00
|DIRECTV Sports y DGO
|Panamá
|18:00
|Medom Go, RPC, TiGo Sports, TVMax, TUDN y ViX
|Venezuela
|19:00
|Inter, DIRECTV Sports y DGO
|Bolivia
|19:00
|TiGo Sports
|Rep. Dominicana
|19:00
|TUDN y ViX
|Cuba
|19:00
|Tele Rebelde
|Canadá
|19:00
|TSN+, Amazon Prime VIDEO y TSN 5
|Puerto Rico
|19:00
|NAICOM, FOX Sports 2 y Telemundo
|Argentina
|20:00
|TyC Sports, TyC Sports Play, DIRECTV Sports y DGO
|Uruguay
|20:00
|DIRECTV Sports y DGO
|Paraguay
|20:00
|RPC y TiGo Sports
|Brasil
|20:00
|Globoplay, Zapping, Claro TV+, Amazon Prime Video, Sky+, CazeTV, Vivo Play y SporTV
|Chile
|20:00
|Chilevisión (CHV), DIRECTV Sports y DGO
|España
|01:00 (20/10)
|Sin transmisión
Transmisiones del Mundial Sub-20
En Estados Unidos, fuboTV, Telemundo Deportes Ahora, FOX Sports, Amazon Prime Video, FOX Sports App, FOX One, FOX Sports 2 y Telemundo.
México y Centroamérica (Costa Rica, Nicaragua, El Salvador, Honduras, Guatemala, Panamá y República Dominicana) se verá por ViX y TUDN.
En Sudamérica, DIRECTV Sports (DSports, canales 610 SD y 1610 HD) y DIRECTV Go (DGO) transmitirán el encuentro en toda la región, excepto en Bolivia (TiGo Sports) y Paraguay (RPC).
Además, habrá transmisiones locales y por streaming en varios países:
- Argentina: TyC Sports y TyC Sports Play
- Chile: Chilevisión (CHV)
- Colombia: GOL Caracol, Caracol Play, ditu, RCN Televisión y Deportes RCN
- Costa Rica: TDMAX
- Cuba: Tele Rebelde
- El Salvador: Canal 4 y TiGo Sports
- Honduras: Telecadena 7 y 4
- México: Amazon Prime Video
- Panamá: Medcom Go, RPC, TiGo Sports y TVMAX
- Perú: América TV Go, América Televisión y ATV
- Puerto Rico: FOX Sports 2, NAICOM y Telemundo
- Venezuela: Inter