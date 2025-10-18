SANTIAGO (CHILE), 19/10/2025.- Lista de horarios y canales de televisión en diferentes países del mundo para ver el partido entre Argentina y Marruecos este domingo 19 de octubre por la gran final de la Copa Mundial Sub-20 desde el Estadio Nacional de Santiago. Fotos de RAÚL BRAVO para AFP
SANTIAGO (CHILE), 19/10/2025.- Lista de horarios y canales de televisión en diferentes países del mundo para ver el partido entre Argentina y Marruecos este domingo 19 de octubre por la gran final de la Copa Mundial Sub-20 desde el Estadio Nacional de Santiago. Fotos de RAÚL BRAVO para AFP
Noé Yactayo

Las selecciones de Argentina y Marruecos se enfrentarán en la gran final del Mundial Sub-20 2025, este domingo 19 de octubre en el Estadio Nacional de Santiago de Chile. La Albiceleste, dirigida por Diego Placente, buscará su séptimo título en la historia del torneo, mientras que los marroquíes aspiran a conquistar su primer campeonato. A continuación, te contamos a qué hora y en qué canal podrás ver el partido según tu país.

Ambos equipos llegan con sus principales figuras en plenitud y con el aval de haber dominado el torneo con autoridad, combinando talento, goles y disciplina táctica. La escuadra de Mohamad Ouahbi ha destacado por su solidez defensiva, su presión sofocante en el mediocampo y su velocidad por las bandas, donde despliega un tridente ofensivo que ha causado estragos.

¿Cómo llega Marruecos a la final del Mundial Sub-20?

El marroquí Gessime Yassine ha brillado como enlace, mostrando gran habilidad con el balón y participando directamente en varios goles. A su lado, Othmane Maamma, extremo del Watford, se ha consolidado como una de las revelaciones del campeonato gracias a su potencia y definición. En el ataque, Yasir Zabiri, del FC Famalicão, ha sorprendido por su movilidad y eficacia, disputando además la Bota de Oro. La única baja relevante será la del portero titular, Yanis Benchaouch, lesionado en semifinales, lo que abrirá paso a Ibrahim Gomis, del Olympique de Marsella B.

¿Cómo llega Argentina a la final del Mundial Sub-20?

Argentina, por su parte, llega con un equipo joven de aspecto profesional, sólido en todas sus líneas. Su juego se basa en la precisión del pase y una recuperación inmediata del balón, producto de una presión agresiva y efectiva. Esa intensidad, sin embargo, les ha llevado a partidos de alta tensión, como los duelos ante México y Colombia, donde la fricción fue protagonista.

El conjunto dirigido por Diego Placente ha encontrado en Mateo Silvetti, delantero del Inter de Miami, a su goleador decisivo, autor del tanto que les dio el pase a la final tras un pase de Gianluca Prestiani, la gran promesa del Benfica. Junto a ellos, Maher Carrizo regresará al once titular tras cumplir sanción. Si Argentina levanta el trofeo, alcanzará su séptimo título mundial Sub-20 y ampliará su dominio histórico en la categoría.

¿A qué hora juega y qué canal transmite Argentina vs. Marruecos por la final del Mundial Sub-20 2025?

PaísesHorariosCanales TV / Streaming
Estados Unidos7 pm ET / 4 pm PTfuboTV, Telemundo Deportes Ahora, FOX Sports, Amazon Prime Video, FOX Sports App, FOX One, FOX Sports 2 y Telemundo
México17:00TUDN, ViX y Amazon Prime Video
Costa Rica17:00TDMAX, TD +, TUDN y ViX
Nicaragua17:00TUDN y ViX
El Salvador17:00TiGo Sports, Canal 4, TUDN y ViX
Guatemala17:00TiGo Sports, TreceVisión, TUDN y ViX
Honduras17:00Telecadena 7 y 4, TiGo Sportsy, TUDN y ViX
Perú18:00América TV Go, América Televisión, ATV, DIRECTV Sports y DGO
Colombia18:00Caracol TV, Caracol Play, Deportes RCN, RCN Televisión, ditu, DIRECTV Sports y DGO
Ecuador18:00DIRECTV Sports y DGO
Panamá18:00Medom Go, RPC, TiGo Sports, TVMax, TUDN y ViX
Venezuela19:00Inter, DIRECTV Sports y DGO
Bolivia19:00TiGo Sports
Rep. Dominicana19:00TUDN y ViX
Cuba19:00Tele Rebelde
Canadá19:00TSN+, Amazon Prime VIDEO y TSN 5
Puerto Rico19:00NAICOM, FOX Sports 2 y Telemundo
Argentina20:00TyC Sports, TyC Sports Play, DIRECTV Sports y DGO
Uruguay20:00DIRECTV Sports y DGO
Paraguay20:00RPC y TiGo Sports
Brasil20:00Globoplay, Zapping, Claro TV+, Amazon Prime Video, Sky+, CazeTV, Vivo Play y SporTV
Chile20:00Chilevisión (CHV), DIRECTV Sports y DGO
España01:00 (20/10)Sin transmisión

Transmisiones del Mundial Sub-20

En Estados Unidos, fuboTV, Telemundo Deportes Ahora, FOX Sports, Amazon Prime Video, FOX Sports App, FOX One, FOX Sports 2 y Telemundo.

México y Centroamérica (Costa Rica, Nicaragua, El Salvador, Honduras, Guatemala, Panamá y República Dominicana) se verá por ViX y TUDN.

En Sudamérica, DIRECTV Sports (DSports, canales 610 SD y 1610 HD) y DIRECTV Go (DGO) transmitirán el encuentro en toda la región, excepto en Bolivia (TiGo Sports) y Paraguay (RPC).

Además, habrá transmisiones locales y por streaming en varios países:

  • Argentina: TyC Sports y TyC Sports Play
  • Chile: Chilevisión (CHV)
  • Colombia: GOL Caracol, Caracol Play, ditu, RCN Televisión y Deportes RCN
  • Costa Rica: TDMAX
  • Cuba: Tele Rebelde
  • El Salvador: Canal 4 y TiGo Sports
  • Honduras: Telecadena 7 y 4
  • México: Amazon Prime Video
  • Panamá: Medcom Go, RPC, TiGo Sports y TVMAX
  • Perú: América TV Go, América Televisión y ATV
  • Puerto Rico: FOX Sports 2, NAICOM y Telemundo
  • Venezuela: Inter
Noé Yactayo es un periodista todoterreno y SEO del diario El Comercio desde mayo del 2022. Tiene 12 años de experiencia en investigación, análisis y coberturas en vivo sobre noticias de deportes, espectáculos, política, ciencia y tecnología para audiencias hispanas en EE.UU., México y España. Trabajó en Mi Bundesliga, La República y Líbero.

