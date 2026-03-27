En La Bombonera se disputará un gran partido este viernes 27 de marzo. Estoy hablando del Argentina vs. Mauritania por un amistoso previo a la Copa Mundial FIFA 2026. El encuentro, que contará con la presencia de Lionel Messi, no te lo puedes perder. Es por eso que en las siguientes líneas descubrirás a qué hora sonará el pitazo inicial y qué canales de televisión transmitirán el duelo EN VIVO y EN DIRECTO, según el país en el que te encuentres.

El Argentina vs. Mauritania por un amistoso previo a la Copa Mundial FIFA 2026 es un partido imperdible para los amantes del fútbol. (Foto: Composición Mag)

¿A qué hora ver EN VIVO el Argentina vs. Mauritania en distintos países del mundo?

Para que no te pierdas el juego Argentina vs. Mauritania por un amistoso previo a la Copa Mundial FIFA 2026 este viernes 27 de marzo, a continuación te compartiré una lista en la que se indica a qué hora iniciará el partido en distintos países del mundo. Presta mucha atención.

Estados Unidos (ET): 7:15 pm

Estados Unidos (CT): 6:15 pm

Estados Unidos (MT): 5:15 pm

Estados Unidos (PT): 4:15 pm

España: 12:15 am del sábado 28 de marzo

México (CDMX): 5:15 pm

Puerto Rico: 7:15 pm

República Dominicana: 7:15 pm

Panamá: 6:15 pm

Costa Rica: 5:15 pm

El Salvador: 5:15 pm

Guatemala: 5:15 pm

Honduras: 5:15 pm

Nicaragua: 5:15 pm

Argentina: 8:15 pm

Brasil (Brasilia): 8:15 pm

Uruguay: 8:15 pm

Chile (Santiago): 8:15 pm

Paraguay: 8:15 pm

Bolivia: 7:15 pm

Venezuela: 7:15 pm

Ecuador: 6:15 pm

Perú: 6:15 pm

Colombia: 6:15 pm

¿Qué canal transmite EN VIVO el Argentina vs. Mauritania?

Este viernes 27 de marzo se podrá ver el Argentina vs. Mauritania por un amistoso previo a la Copa Mundial FIFA 2026 a través de distintos canales de TV y servicios de streaming. A continuación, te comparto una lista para que sepas dónde mirar el gran partido, según el país en el que te encuentres.

Argentina: TyC Sports Argentina, TyC Sports Play, Telefe Argentina, Flow Sports

Mauritania: Al Riyadiya

Paraguay: Flow Sports

China: ZhiBo8