La Selección Argentina continúa su preparación rumbo al Mundial 2026 con un nuevo partido amistoso internacional. Este martes 14 de octubre, el equipo de Lionel Scaloni se enfrentará a Puerto Rico en el Chase Stadium de Miami, en el marco de la doble fecha FIFA.

El encuentro, que en principio se iba a disputar en Chicago, cambió de sede por razones organizativas y ahora se jugará en la casa del Inter Miami, donde también milita Lionel Messi, la gran figura del fútbol mundial.

¿A qué hora juegan Argentina vs. Puerto Rico con Lionel Messi?

Argentina, Chile y Uruguay: 21:00

21:00 Perú, Colombia y Ecuador: 19:00

19:00 Bolivia y Venezuela: 20:00

20:00 México: 18:00

18:00 España: 02:00 (del día siguiente)

02:00 (del día siguiente) Estados Unidos (ET): 20:00

¿Qué canal transmite Argentina vs. Puerto Rico EN VIVO?

El amistoso internacional entre Argentina y Puerto Rico se podrá ver EN VIVO por TyC Sports y Telefé en territorio argentino. En Puerto Rico, el encuentro será transmitido a través de la señal de Fanatiz, con cobertura en línea para toda la región.

El partido también estará disponible en plataformas digitales para quienes deseen seguirlo desde su teléfono, tablet o Smart TV.

Así llegan Argentina vs. Puerto Rico al amistoso FIFA

Para Puerto Rico, este compromiso representa una ocasión histórica al enfrentar a los campeones del mundo. En el otro lado, Argentina aprovechará el amistoso para probar nuevas variantes y consolidar su plantel de cara al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026.

Tras derrotar 1-0 a Venezuela con gol de Gio Lo Celso, Scaloni confirmó que alineará un equipo renovado, conformado por varios jugadores jóvenes que buscan ganarse un lugar en la lista final.

Será el primer enfrentamiento oficial entre Argentina y Puerto Rico. Para los caribeños, el choque simboliza una noche inolvidable; mientras que para los campeones del mundo, es una nueva oportunidad de seguir fortaleciendo su estructura táctica.

Alineaciones probables del amistoso Argentina vs. Puerto Rico

Argentina: Rulli; Montiel, Balerdi, Rivero, Acuña; Mac Allister, Moreno, Nico González; Simeone, López, Paz.

Puerto Rico: Cutler; Cardona, Calderón, Paris, Ríos; Ydrach, O’Neill, Díaz; Echevarria, Rivera, De León.

La Selección Argentina continúa su preparación rumbo al Mundial 2026 con un nuevo partido amistoso internacional ante Puerto Rico. (Foto: Selección de Argentina en 'X')