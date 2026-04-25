El béisbol de las Grandes Ligas regresa con fuerza a la Ciudad de México este sábado 25 y domingo 26 de abril de 2026. Los Arizona Diamondbacks y los San Diego Padres se enfrentarán en el Estadio Alfredo Harp Helú como parte del emocionante MLB World Tour. Los Pads regresan a tierras aztecas tras su exitosa visita en 2023, mientras que los D-backs vuelven a suelo mexicano por primera vez desde 2019. Esta histórica serie de la División Oeste de la Liga Nacional promete adrenalina pura para todos los fanáticos hispanos en Estados Unidos y México. Si quieres saber a qué hora juega y qué canal transmite el partido Arizona Diamondbacks vs. San Diego Padres EN VIVO, consulta esta práctica guía para seguir toda la acción que comenzará por la tarde desde la capital mexicana.

Fecha, hora y estadio del partido Arizona Diamondbacks vs. San Diego Padres por el Juego 1 - 25/04 por el MLB World Tour: Mexico City Series 2026

El Juego 1 entre las novenas de Arizona Diamondbacks y San Diego Padres por el MLB World Tour: Mexico City Series 2026 está programado para el sábado 25 de abril como parte oficial del calendario de la presente temporada. De acuerdo con la información confirmada por el comité organizador y medios especializados, el encuentro inicia en el Estadio Alfredo Harp Helú de CDMX a las 16:05 horas (Tiempo del Centro) .

Dónde y a qué hora ver Arizona Diamondbacks vs. San Diego Padres EN VIVO por el Juego 1 - 25/04 por el MLB World Tour: Mexico City Series 2026 por TV y Online

La gran pregunta de los seguidores de los D-backs y Pads es cómo seguir este juego de pelota sin perderse ni un solo instante de la acción en el diamante. Según la guía de transmisión del torneo y reportes especializados, el duelo se podrá ver en varios formatos:

Plataforma / Canal Tipo País donde aplica Cómo lo transmite Hora local del partido* Padres.TV y Dbacks.TV Streaming OTT Estados Unidos Transmisión en vivo en español del juego Arizona Diamondbacks vs. San Diego Padres. 18:05 ET (Nueva York, Miami) MLB Network Streaming OTT Estados Unidos y México Juego gratuito del día por MLBN 18:05 ET / 16:05 Tiempo del Centro ESPN TV de paga México y Latinoamérica Algunos operadores replican la señal internacional (ESPN/WAPA Deportes) en sus parrillas; la disponibilidad depende del cableoperador. 16:05 Tiempo del Centro / 17:05 (Ecuador, Colombia y Perú) / 18:05 (Bolivia y Venezuela) / 19:05 (Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay) Disney+ Premium Streaming OTT México y Latinoamérica El partido figura en la plataforma como evento en vivo del sábado 25 de abril, accesible mediante suscripción digital. 16:05 Tiempo del Centro / 17:05 (Ecuador, Colombia y Perú) / 18:05 (Bolivia y Venezuela) / 19:05 (Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay)