El Arsenal FC y el Atlético Madrid serán protagonistas de unos de los mejores partidos de la jornada 3 de la Fase Liga de la UEFA Champions League 2025-26. El encuentro se disputará este martes 21 de octubre en el césped del Emirates Stadium de la ciudad de Londres, Inglaterra. ¿Quieres saber la hora exacta y en qué canal ver el juego? Aquí te contamos todos los detalles para mirar el cotejo, según el país donde te encuentres.
En Estados Unidos y Puerto Rico, el Arsenal FC-Atlético Madrid se verá por streaming en Paramount+, DAZN y Amazon Prime Video; en México, la transmisión estará disponible en Caliente TV y Amazon Prime Video.
ESPN, ESPN 5 y Disney Plus serán los encargados de televisar el duelo entre Arsenal FC y Atlético Madrid por la Champions League 2025 en los países de Latinoamérica como Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela.
Finalmente, en España, Movistar Liga de Campeones, Movistar+ y Movistar Plus+ pasarán las imágenes del juego entre Arsenal y Atlético Madrid.
¿A qué hora juega y qué canal transmite Arsenal FC vs. Atlético Madrid por la Champions League 2025?
|Países
|Horarios
|Canales TV / Streaming
|España
|21:00
|Movistar Plus, Movistar Plus+ y Movistar Liga de Campeones 1
|Estados Unidos
|3 pm ET / 12 pm PT
|Paramount Plus, Amazon Prime Video y DAZN
|México
|13:00
|Caliente TV y Amazon Prime Video
|Costa Rica
|13:00
|ESPN y Disney Plus Premium
|El Salvador
|13:00
|ESPN y Disney Plus Premium
|Nicaragua
|13:00
|ESPN y Disney Plus Premium
|Honduras
|13:00
|ESPN y Disney Plus Premium
|Guatemala
|13:00
|ESPN y Disney Plus Premium
|Colombia
|14:00
|ESPN y Disney Plus Premium
|Ecuador
|14:00
|ESPN y Disney Plus Premium
|Panamá
|14:00
|ESPN y Disney Plus Premium
|Perú
|14:00
|ESPN y Disney Plus Premium
|Cuba
|15:00
|Tele Rebelde
|Canadá
|15:00
|DAZN y Amazon Prime Video
|Puerto Rico
|15:00
|ViX
|Rep. Dominicana
|15:00
|ESPN y Disney Plus Premium
|Bolivia
|15:00
|ESPN y Disney Plus Premium
|Venezuela
|15:00
|ESPN y Disney Plus Premium
|Argentina
|16:00
|ESPN, FOX Sports y Disney Plus Premium
|Chile
|16:00
|ESPN y Disney Plus Premium
|Uruguay
|16:00
|ESPN y Disney Plus Premium
|Paraguay
|16:00
|ESPN y Disney Plus Premium
|Brasil
|16:00
|Zapping, Claro TV, Max, Sky Plus, Vivo Play, TNT Sports y TNT Go
|Reino Unido
|20:00
|Discovery+, Amazon Prime Video, Discovery+ App y TNT Sports 2
|Alemania
|21:00
|DAZN, Sky Go, WOW, Amazon Prime Video y DAZN1
|Francia
|21:00
|Free, myCANAL, Canal+, Sport y Canal+ Live 3
|Italia
|21:00
|Sky Go, NOW TV, Sky Sport 254 y Sky Sport Max