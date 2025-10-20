El Arsenal FC y el Atlético Madrid serán protagonistas de unos de los mejores partidos de la jornada 3 de la Fase Liga de la UEFA Champions League 2025-26. El encuentro se disputará este martes 21 de octubre en el césped del Emirates Stadium de la ciudad de Londres, Inglaterra. ¿Quieres saber la hora exacta y en qué canal ver el juego? Aquí te contamos todos los detalles para mirar el cotejo, según el país donde te encuentres.

En Estados Unidos y Puerto Rico, el Arsenal FC-Atlético Madrid se verá por streaming en Paramount+, DAZN y Amazon Prime Video; en México, la transmisión estará disponible en Caliente TV y Amazon Prime Video.

ESPN, ESPN 5 y Disney Plus serán los encargados de televisar el duelo entre Arsenal FC y Atlético Madrid por la Champions League 2025 en los países de Latinoamérica como Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela.

Finalmente, en España, Movistar Liga de Campeones, Movistar+ y Movistar Plus+ pasarán las imágenes del juego entre Arsenal y Atlético Madrid.

¿A qué hora juega y qué canal transmite Arsenal FC vs. Atlético Madrid por la Champions League 2025?

Países Horarios Canales TV / Streaming España 21:00 Movistar Plus, Movistar Plus+ y Movistar Liga de Campeones 1 Estados Unidos 3 pm ET / 12 pm PT Paramount Plus, Amazon Prime Video y DAZN México 13:00 Caliente TV y Amazon Prime Video Costa Rica 13:00 ESPN y Disney Plus Premium El Salvador 13:00 ESPN y Disney Plus Premium Nicaragua 13:00 ESPN y Disney Plus Premium Honduras 13:00 ESPN y Disney Plus Premium Guatemala 13:00 ESPN y Disney Plus Premium Colombia 14:00 ESPN y Disney Plus Premium Ecuador 14:00 ESPN y Disney Plus Premium Panamá 14:00 ESPN y Disney Plus Premium Perú 14:00 ESPN y Disney Plus Premium Cuba 15:00 Tele Rebelde Canadá 15:00 DAZN y Amazon Prime Video Puerto Rico 15:00 ViX Rep. Dominicana 15:00 ESPN y Disney Plus Premium Bolivia 15:00 ESPN y Disney Plus Premium Venezuela 15:00 ESPN y Disney Plus Premium Argentina 16:00 ESPN, FOX Sports y Disney Plus Premium Chile 16:00 ESPN y Disney Plus Premium Uruguay 16:00 ESPN y Disney Plus Premium Paraguay 16:00 ESPN y Disney Plus Premium Brasil 16:00 Zapping, Claro TV, Max, Sky Plus, Vivo Play, TNT Sports y TNT Go Reino Unido 20:00 Discovery+, Amazon Prime Video, Discovery+ App y TNT Sports 2 Alemania 21:00 DAZN, Sky Go, WOW, Amazon Prime Video y DAZN1 Francia 21:00 Free, myCANAL, Canal+, Sport y Canal+ Live 3 Italia 21:00 Sky Go, NOW TV, Sky Sport 254 y Sky Sport Max