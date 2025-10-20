LONDRES (INGLATERRA), 21/10/2025.- Lista de horarios y canales de televisión en diferentes países del mundo para ver el partido entre Arsenal FC y Atlético Madrid este martes 21 de octubre por la jornada 3 de la Fase Liga de la UEFA Champions League 2025-26 desde el Emirates Stadium de Lones. Foto de Noé Yactayo para Mag
El Arsenal FC y el Atlético Madrid serán protagonistas de unos de los mejores partidos de la jornada 3 de la Fase Liga de la UEFA Champions League 2025-26. El encuentro se disputará este martes 21 de octubre en el césped del Emirates Stadium de la ciudad de Londres, Inglaterra. ¿Quieres saber la hora exacta y en qué canal ver el juego? Aquí te contamos todos los detalles para mirar el cotejo, según el país donde te encuentres.

En Estados Unidos y Puerto Rico, el Arsenal FC-Atlético Madrid se verá por streaming en Paramount+, DAZN y Amazon Prime Video; en México, la transmisión estará disponible en Caliente TV y Amazon Prime Video.

ESPN, ESPN 5 y Disney Plus serán los encargados de televisar el duelo entre Arsenal FC y Atlético Madrid por la Champions League 2025 en los países de Latinoamérica como Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela.

Finalmente, en España, Movistar Liga de Campeones, Movistar+ y Movistar Plus+ pasarán las imágenes del juego entre Arsenal y Atlético Madrid.

PaísesHorariosCanales TV / Streaming
España21:00Movistar Plus, Movistar Plus+ y Movistar Liga de Campeones 1
Estados Unidos3 pm ET / 12 pm PTParamount Plus, Amazon Prime Video y DAZN
México13:00Caliente TV y Amazon Prime Video
Costa Rica13:00ESPN y Disney Plus Premium
El Salvador13:00ESPN y Disney Plus Premium
Nicaragua13:00ESPN y Disney Plus Premium
Honduras13:00ESPN y Disney Plus Premium
Guatemala13:00ESPN y Disney Plus Premium
Colombia14:00ESPN y Disney Plus Premium
Ecuador14:00ESPN y Disney Plus Premium
Panamá14:00ESPN y Disney Plus Premium
Perú14:00ESPN y Disney Plus Premium
Cuba15:00Tele Rebelde
Canadá15:00DAZN y Amazon Prime Video
Puerto Rico15:00ViX
Rep. Dominicana15:00ESPN y Disney Plus Premium
Bolivia15:00ESPN y Disney Plus Premium
Venezuela15:00ESPN y Disney Plus Premium
Argentina16:00ESPN, FOX Sports y Disney Plus Premium
Chile16:00ESPN y Disney Plus Premium
Uruguay16:00ESPN y Disney Plus Premium
Paraguay16:00ESPN y Disney Plus Premium
Brasil16:00Zapping, Claro TV, Max, Sky Plus, Vivo Play, TNT Sports y TNT Go
Reino Unido20:00Discovery+, Amazon Prime Video, Discovery+ App y TNT Sports 2
Alemania21:00DAZN, Sky Go, WOW, Amazon Prime Video y DAZN1
Francia21:00Free, myCANAL, Canal+, Sport y Canal+ Live 3
Italia21:00Sky Go, NOW TV, Sky Sport 254 y Sky Sport Max
