El Emirates Stadium será testigo de un duelo de gigantes este miércoles 26 de noviembre cuando el Arsenal reciba al Bayern Múnich en un enfrentamiento crucial de la fase de liga de la UEFA Champions League 2025. Ambos clubes llegan en un momento estelar, liderando sus respectivas ligas con seis puntos de ventaja y presumiendo un récord perfecto de 4-0 en la Champions League hasta ahora. El Bayern Múnich ocupa el primer puesto solo por su mayor cantidad de goles anotados (14 vs. 11 del Arsenal), por lo que este choque directo definirá al líder de la fase. El Arsenal llega motivado tras golear 4-1 al Tottenham en el derbi del Norte de Londres, mientras que el Bayern protagonizó una épica remontada de 6-2 ante el SC Freiburg. Para ver el partido en vivo y en directo online desde tu televisor Smart TV, PC, Tablet o teléfono celular, te compartimos los canales de televisión y las plataformas online que transmiten el juego, según el país donde te encuentres.

El Arsenal recibe al Bayern de Múnich por la fase liguera de la UEFA Champions League, donde se enfrentan dos de los favoritos al título (ambos con un balance perfecto en la competición hasta el momento). | Crédito: FC Bayern München / Facebook

En España, cuentas con diversas opciones para apoyar a los jugadores del Arsenal ante Bayern Múnich como Movistar+ y Movistar Liga de Campeones 3 por lo que no hay excusas para que puedas ver a los ‘gunners’ contra los 'bávaros’.

En México, el enfrentamiento entre Arsenal Football Club y Bayern Munich se podrá disfrutar por Max, TNT Go, Amazon Prime Video y TNT Sports.

En Latinoamérica, ESPN y Disney Plus Premium transmitirán el Arsenal-Bayern Munich en países como Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela.

En Costa Rica, Guatemala, Honduras, El Salvador, Panamá, República Dominicana y Nicaragua, el duelo Arsenal vs. Bayern Múnich se podrá ver por la señal de Disney+ Premium Norte.

En Brasil, el partido por la fase de liga de la UEFA Champions League entre Arsenal FC y Bayern Munich se podrá disfrutar por HBO Max.

Finalmente, en los Estados Unidos se podrá ver el partido entre Arsenal y Bayern Múnich en Paramount+ y DAZN.

Bayern de Múnich ha sido absolutamente imparable esta temporada, ya que el equipo de Vincent Kompany se mantiene invicto y ha ganado 17 de 18 partidos en todas las competiciones, incluida la Champions League. | Crédito: Arsenal / Facebook

¿A qué hora juega y qué canal transmite Arsenal vs. Bayern Múnich por fase de liga de la Champions League 2025-26?

PAÍSES HORARIO CANALES TV / STREAMING España 9:00 p.m. Movistar+ y Movistar Liga de Campeones 3 Estados Unidos 3:00 p.m. ET / 12:00 p.m. PT Paramount+ y DAZN México 2:00 p.m. HBO Max Reino Unido 8:00 p.m. discovery+, discovery+ App, TNT Sports 1 y TNT Sports Ultimate Alemania 9:00 p.m. DAZN, Sky Go y DAZN1 Costa Rica 2:00 p.m. Disney+ Premium Norte Nicaragua 2:00 p.m. Disney+ Premium Norte El Salvador 2:00 p.m. Disney+ Premium Norte Guatemala 2:00 p.m. Disney+ Premium Norte Honduras 2:00 p.m. Disney+ Premium Norte Perú 3:00 p.m. Disney+ Premium y ESPN Colombia 3:00 p.m. Disney+ Premium y ESPN Ecuador 3:00 p.m. Disney+ Premium y ESPN Panamá 3:00 p.m. Bluu y Disney+ Premium Norte República Dominicana 4:00 p.m. Disney+ Premium Norte Puerto Rico 4:00 p.m. VPN Venezuela 4:00 p.m. Disney+ Premium, inter y ESPN Bolivia 4:00 p.m. Disney+ Premium y ESPN Chile 5:00 p.m. Disney+ Premium y ESPN2 Argentina 5:00 p.m. Disney+ Premium y Fox Sports Paraguay 5:00 p.m. Disney+ Premium y ESPN Uruguay 5:00 p.m. Disney+ Premium y ESPN Brasil 5:00 p.m. HBO Max