Por la ida de los cuartos de de final de la Champions League, el Arsenal y el Sporting de Lisboa chocarán este martes 7 de abril en el Estadio Jose Alvalade. Para que puedas ver el partido EN VIVO y EN DIRECTO, consulta aquí los horarios y los canales de TV que transmitirán el encuentro, según el país en el que estés.
Es necesario mencionar que el cuadro inglés afrontará esta instancia luego de haber vencido 3-1 al Leverkusen en el global de los octavos de final. El equipo portugués, por otro lado, llegó a los cuartos de final tras ganar 5-3 en el global al Bodø/Glimt.
¿A qué hora ver EN VIVO el Arsenal vs. Sporting de Lisboa en distintos países del mundo?
Para que no te pierdas el juego Arsenal vs. Sporting de Lisboa por la Champions League este martes 7 de abril, a continuación te compartiré una lista en la que se indica a qué hora iniciará el partido en distintos países del mundo. Presta mucha atención.
- Estados Unidos (ET): 3:00 pm
- Estados Unidos (CT): 2:00 pm
- Estados Unidos (MT): 1:00 pm
- Estados Unidos (PT): 12:00 pm
- México (CDMX): 1:00 pm
- España: 9:00 pm
- Puerto Rico: 3:00 pm
- República Dominicana: 3:00 pm
- Panamá: 2:00 pm
- Costa Rica: 1:00 pm
- El Salvador: 1:00 pm
- Guatemala: 1:00 pm
- Honduras: 1:00 pm
- Nicaragua: 1:00 pm
- Argentina: 4:00 pm
- Brasil (Brasilia): 4:00 pm
- Uruguay: 4:00 pm
- Chile (Santiago): 4:00 pm
- Paraguay: 4:00 pm
- Bolivia: 3:00 pm
- Venezuela: 3:00 pm
- Ecuador: 2:00 pm
- Perú: 2:00 pm
- Colombia: 2:00 pm
¿Qué canal transmite EN VIVO el Arsenal vs. Sporting de Lisboa?
Este martes 7 de abril se podrá ver el Arsenal vs. Sporting de Lisboa por la Champions League a través de distintos canales de TV y servicios de streaming. A continuación, te comparto una lista para que sepas dónde mirar el gran partido, según el país en el que te encuentres.
- Estados Unidos: Paramount+, ViX
- México: Max México
- España: Movistar+, Movistar Liga de Campeones 2
- Francia: Canal+ Sport, myCANAL, Canal+ Live 2, Free
- Alemania: DAZN Deutschland, DAZN1 Germany
- Argentina: Fox Sports Argentina, Disney+ Premium Argentina
- Brasil: Max Brasil
- Colombia: ESPN2 Colombia, Disney+ Premium Sur
- Uruguay: ESPN2 Colombia, Disney+ Premium Argentina
- Perú: ESPN2 Colombia, Disney+ Premium Chile
- Ecuador: ESPN2 Colombia, Disney+ Premium Sur
- Bolivia: ESPN2 Colombia, Disney+ Premium Chile
- Venezuela: ESPN2 Colombia, Disney+ Premium Sur
- Costa Rica: ESPN2 Norte, Disney+ Premium Norte
- El Salvador: ESPN2 Norte, Disney+ Premium Norte
- Nicaragua: ESPN2 Norte, Disney+ Premium Norte
- República Dominicana: ESPN2 Norte, Disney+ Premium Norte