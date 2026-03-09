Este martes 10 de marzo, desde el New Balance Arena de Bérgamo, mira el juego de Bayern Múnich vs. Atalanta por los octavos de final ida de la UEFA Champions League. El colombiano Luis Díaz será titular en el conjunto bávaro, que en cuanto a juego ha demostrado ser uno de los serios candidatos a alcanzar la gran final de esta edición del campeonato. Aquí te dejo con los horarios y canales de TV para que puedas ver este partido de Atalanta vs. Bayern Múnich .

¿A qué hora juega Atalanta vs. Bayern Múnich por Champions League 2026?

La transmisión del partido del Atalanta vs. Bayern Múnich iniciará a partir de las 3:00 p.m. hora Colombia y Perú, 5:00 p.m. Argentina y Chile o desde las 9:00 p.m. hora peninsular en España. Aquí te dejo con el resto de horarios en diferentes partes de Latinoamérica para seguir este enfrentamiento de pronóstico reservado.

País Horario Argentina 5:00 p.m. Chile 5:00 p.m. Colombia 3:00 p.m. Ecuador 3:00 p.m. México 2:00 p.m. Centroamérica 2:00 p.m. España 8:00 p.m. Paraguay 5:00 p.m. Perú 3:00 p.m. Uruguay 5:00 p.m. Venezuela 4:00 p.m.

¿Qué canal transmite a Luis Díaz en Atalanta vs. Bayern Múnich EN VIVO por Champions League 2026?

Luis Díaz será titular en el Bayern Múnich ante Atalanta, que se disputará este martes 10 de marzo de 2026 desde el New Balance Arena. En Colombia, el encuentro será transmitido por la señal de ESPN, siendo el duelo más destacado del día entre los dos clubes que apuntan a ser finalistas en esta temporada de la UEFA Champions League, habiendo demostrado el mejor fútbol hasta el momento.

ESPN y Disney Plus serán las señales en Latinoamérica de este partido, mientras que en México será a través de Caliente TV, en Estados Unidos a través de Paramount+, DAZN USA y Amazon Prime Video y en España vía DAZN y Movistar Liga de Campeones.

Atalanta vs. Bayern Múnich: posibles alineaciones con Luis Díaz

Atalanta : Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Kolasinac; Zappacosta, de Roon, Pasalic, Bernasconi; Samardzic, Zalewski; Scamacca. Entrenador: Raffaele Palladino.

: Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Kolasinac; Zappacosta, de Roon, Pasalic, Bernasconi; Samardzic, Zalewski; Scamacca. Entrenador: Raffaele Palladino. Bayern Múnich: Urbig; Stanisic, Upamecano, Tah, Laimer; Kimmich, Pavlovic; Olise, Musiala, Luis Díaz; Harry Kane.