El mítico Estadio de San Mamés se viste de gala este sábado 7 de marzo para el vibrante choque entre Athletic Club vs. FC Barcelona, un duelo crucial por la jornada 27 de LaLiga EA Sports 2026. Los leones de Bilbao, novenos con 35 puntos, buscan frenar al líder absoluto, un Barça imparable que comanda la tabla con 64 unidades y cuatro victorias en sus últimos seis encuentros. Esta es una oportunidad de oro para que los blaugranas consoliden su ventaja en la cima o para que el Athletic demuestre su competitividad ante su apasionada afición. ¿Quieres saber la hora exacta y en que canal transmite el juego en tu país? Aquí te contamos todos los horarios y las señales de TV y servicios streaming que debes sintonizar para ver el partido en tu televisor Smart TV, PC, Tablet y teléfono móvil.
En España, el duelo Athletic Club — FC Barcelona será televisado por Movistar LaLiga TV (Dial 54 de Movistar y 110 de Orange TV), Movistar LaLiga TV UHD (Dial 440 de Movistar y 111 de Orange TV), LaLiga TV Bar (Canal 146 de Movistar), Movistar Plus y Vamos 2.
En Alemania e Italia, estará a cargo de las versiones locales de DAZN y 214 DAZN Zona (solo en territorio italiano). Por otro lado, en Francia, se verá en múltiples señales como beIN Sports 2, beIN SPORTS CONNECT, Free y myCANAL.
Si te encuentras en los Estados Unidos y Puerto Rico, deberás sintonizar ESPN Select (que reemplazó a ESPN+ desde el 21 de octubre de 2025), fuboTV, ESPN App y ESPN Deportes (en idioma español) para mirar el partido entre Athletic Club y FC Barcelona por la liga española.
En México, Costa Rica, El Salvador, Nicaragua, República Dominicana, Guatemala, Panamá y Honduras, tu mejor opción para mirar el Athletic Club vs. FC Barcelona es SKY Sports HD, SKY+ e Izzi.
En Sudamérica, DIRECTV Sports (610 SD y 1610 HD) y DGO ofrecerán la cobertura completa del Athletic Club-FC Barcelona para los países de Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, Perú, Uruguay y Venezuela.
En tanto, los fanáticos del fútbol español en Bolivia tendrán las imágenes del partido a través de TiGo Sports y TiGo Play.
¿A qué hora juega y qué canal transmite Athletic Club vs. FC Barcelona por LaLiga 2026?
|País
|Horario local del partido
|Canales TV / Streaming principales
|España
|21:00
|Movistar+, LaLiga TV Bar HD, M+ LALIGA TV, Movistar Plus+ y Vamos 2
|Estados Unidos
|3:00 p.m. ET / 12:00 p.m. PT
|ESPN Select, ESPN Deportes, fuboTV y ESPN App
|México
|14:00
|Sky Sports, SKY Plus HD e Izzi
|Costa Rica
|14:00
|Sky Sports HD
|El Salvador
|14:00
|Sky Sports HD
|Nicaragua
|14:00
|Sky Sports HD
|Honduras
|14:00
|Sky Sports HD
|Guatemala
|14:00
|Sky Sports HD
|Panamá
|15:00
|Sky Sports HD
|Perú
|15:00
|DIRECTV Sports (610 SD y 1610 HD) y DGO
|Colombia
|15:00
|DIRECTV Sports (610 SD y 1610 HD) y DGO
|Ecuador
|15:00
|DIRECTV Sports (610 SD y 1610 HD) y DGO
|Canadá
|15:00
|TSN+ y TSN4
|Venezuela
|16:00
|DIRECTV Sports (610 SD y 1610 HD) y DGO
|Bolivia
|16:00
|TiGo Sports y TiGo Play
|Puerto Rico
|16:00
|ESPN Select y ESPN Deportes
|República Dominicana
|16:00
|Sky Sports HD y Rush
|Argentina
|17:00
|DIRECTV Sports (610 SD y 1610 HD) y DGO
|Chile
|17:00
|DIRECTV Sports (610 SD y 1610 HD) y DGO
|Uruguay
|17:00
|DIRECTV Sports (610 SD y 1610 HD) y DGO
|Paraguay
|17:00
|TiGo Sports y TiGo Play
|Brasil
|17:00
|Disney+ Premium