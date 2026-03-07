El mítico Estadio de San Mamés se viste de gala este sábado 7 de marzo para el vibrante choque entre Athletic Club vs. FC Barcelona, un duelo crucial por la jornada 27 de LaLiga EA Sports 2026. Los leones de Bilbao, novenos con 35 puntos, buscan frenar al líder absoluto, un Barça imparable que comanda la tabla con 64 unidades y cuatro victorias en sus últimos seis encuentros. Esta es una oportunidad de oro para que los blaugranas consoliden su ventaja en la cima o para que el Athletic demuestre su competitividad ante su apasionada afición. ¿Quieres saber la hora exacta y en que canal transmite el juego en tu país? Aquí te contamos todos los horarios y las señales de TV y servicios streaming que debes sintonizar para ver el partido en tu televisor Smart TV, PC, Tablet y teléfono móvil.

Conoce qué canales de TV y dónde ver el partido FC Barcelona vs. Athletic Club EN VIVO EN DIRECTO por la jornada 27 de LaLiga en Bilbao. (Foto: Composición Mag) / Jairo Rúa

En España, el duelo Athletic Club — FC Barcelona será televisado por Movistar LaLiga TV (Dial 54 de Movistar y 110 de Orange TV), Movistar LaLiga TV UHD (Dial 440 de Movistar y 111 de Orange TV), LaLiga TV Bar (Canal 146 de Movistar), Movistar Plus y Vamos 2.

En Alemania e Italia, estará a cargo de las versiones locales de DAZN y 214 DAZN Zona (solo en territorio italiano). Por otro lado, en Francia, se verá en múltiples señales como beIN Sports 2, beIN SPORTS CONNECT, Free y myCANAL.

Si te encuentras en los Estados Unidos y Puerto Rico, deberás sintonizar ESPN Select (que reemplazó a ESPN+ desde el 21 de octubre de 2025), fuboTV, ESPN App y ESPN Deportes (en idioma español) para mirar el partido entre Athletic Club y FC Barcelona por la liga española.

En México, Costa Rica, El Salvador, Nicaragua, República Dominicana, Guatemala, Panamá y Honduras, tu mejor opción para mirar el Athletic Club vs. FC Barcelona es SKY Sports HD, SKY+ e Izzi.

En Sudamérica, DIRECTV Sports (610 SD y 1610 HD) y DGO ofrecerán la cobertura completa del Athletic Club-FC Barcelona para los países de Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, Perú, Uruguay y Venezuela.

En tanto, los fanáticos del fútbol español en Bolivia tendrán las imágenes del partido a través de TiGo Sports y TiGo Play.

ESPN transmite el partido entre FC Barcelona vs. Athletic Club Bilbao en vivo online por la jornada 27 de LaLiga este sábado 27 de marzo. (Foto: Josep LAGO / AFP / Composición Mag) / Jairo Rúa

¿A qué hora juega y qué canal transmite Athletic Club vs. FC Barcelona por LaLiga 2026?

País Horario local del partido Canales TV / Streaming principales España 21:00 Movistar+, LaLiga TV Bar HD, M+ LALIGA TV, Movistar Plus+ y Vamos 2 Estados Unidos 3:00 p.m. ET / 12:00 p.m. PT ESPN Select, ESPN Deportes, fuboTV y ESPN App México 14:00 Sky Sports, SKY Plus HD e Izzi Costa Rica 14:00 Sky Sports HD El Salvador 14:00 Sky Sports HD Nicaragua 14:00 Sky Sports HD Honduras 14:00 Sky Sports HD Guatemala 14:00 Sky Sports HD Panamá 15:00 Sky Sports HD Perú 15:00 DIRECTV Sports (610 SD y 1610 HD) y DGO Colombia 15:00 DIRECTV Sports (610 SD y 1610 HD) y DGO Ecuador 15:00 DIRECTV Sports (610 SD y 1610 HD) y DGO Canadá 15:00 TSN+ y TSN4 Venezuela 16:00 DIRECTV Sports (610 SD y 1610 HD) y DGO Bolivia 16:00 TiGo Sports y TiGo Play Puerto Rico 16:00 ESPN Select y ESPN Deportes República Dominicana 16:00 Sky Sports HD y Rush Argentina 17:00 DIRECTV Sports (610 SD y 1610 HD) y DGO Chile 17:00 DIRECTV Sports (610 SD y 1610 HD) y DGO Uruguay 17:00 DIRECTV Sports (610 SD y 1610 HD) y DGO Paraguay 17:00 TiGo Sports y TiGo Play Brasil 17:00 Disney+ Premium