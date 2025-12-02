El Real Madrid tiene una cita crucial en la lucha por el título de LaLiga 2025 al enfrentar al Athletic Club este miércoles 3 de diciembre a las 19:00 horas (horario peninsular), 12:00 (Tiempo del Centro de México) y 13:00 ET / 10:00 PT (Estados Unidos) en el Estadio San Mamés, en un encuentro adelantado de la jornada 19. Los dirigidos por Xabi Alonso llegan a Bilbao con la obligación de ganar para mantener la presión sobre el FC Barcelona, tras haber perdido el liderato por una racha de empates recientes, y llegan con el inusual dato de ser su sexto partido consecutivo como visitante entre Liga y Champions. Por su parte, el Athletic busca consolidar su juego tras una reciente mejoría, que incluye una victoria 2-0 ante el Levante, y tratará de defender su feudo ante el Merengue, que históricamente domina el historial (110 victorias en 212 partidos). Este enfrentamiento es de vital importancia para el liderato de los merengues y también sirve de preparación para ambos clubes, que participarán en la Supercopa de España a inicios de 2026 en Arabia Saudita. Revisa los horarios en Estados Unidos, México, España, países de Latinoamérica, Europa y Asia.
A qué hora juega Athletic Club vs. Real Madrid EN VIVO por LaLiga
|Continente/Región
|País/Territorio
|Hora Local
|Canales de Transmisión
|América del Norte y Central
|Canadá
|Vancouver 13:00, Montreal 16:00
|TSN+
|Estados Unidos y Puerto Rico
|Los Ángeles 10:00 a. m., Nueva York 1:00 p. m., Puerto Rico 2:00 p. m.
|ESPN Select, fuboTV, ESPN App y ESPN Deportes / ABC, NAICOM y ESPN Deportes
|México
|Ciudad de México, 12:00
|Sky Sports y Sky+
|Centroamérica
|Costa Rica 12:00, Panamá 13:00
|Sky Sports Norte
|Caribe (Español)
|Rep. Dominicana 14:00
|Sky Sports Norte
|Caribe (Otros)
|Jamaica y Bahamas 13:00
|Bluu
|Caribe Francés
|Martinica y Guayana Francesa 19:00
|VPN
|Sudamérica
|Perú, Colombia y Ecuador
|13:00
|Disney+ Premium y ESPN
|Venezuela y Bolivia
|14:00
|Disney+ Premium Sur, ESPN e inter (solo en Venezuela)
|Argentina, Chile, Uruguay y Paraguay
|15:00
|Disney+ Premium y ESPN
|Brasil
|15:00 (Brasilia)
|Disney+ Premium
|Europa (Franja 18:00 - 21:00)
|Islandia
|19:00
|Bet365
|Reino Unido e Irlanda
|18:00
|Premier Sports Player y Premier Sports 2
|Portugal
|19:00
|DAZN y DAZN Eleven 1
|España
|19:00
|DAZN, Movistar+, DAZN LaLiga, DAZN LaLiga 2 y LaLiga TV Bar HD
|Francia
|19:00
|beIN SPORTS CONNECT, Free, myCANAL y beIN Sports 1
|Bélgica, Alemania, Austria, Italia
|19:00
|DAZN, Sky Go, 214 DAZN Zona (solo Italia) y DAZN1 (solo en Alemania y Austria)
|Suiza
|19:00
|Blue Sport y Blue Sport D 1
|Países Bajos
|19:00
|Ziggo Sport
|Noruega
|19:00
|TV 2 Play
|Suecia
|21:00
|TV4 Play y TV4 Football
|Dinamarca
|21:00
|TV2 Play y TV2 Sport X
|Polonia
|21:00
|Bet365
|Chequia y Eslovaquia
|21:00
|Bet365
|Hungría
|21:00
|Bet365
|Albania
|21:00
|Bet365
|Europa (Franja 20:00 - 21:00)
|Finlandia
|20:00
|MTV Katsomo y MTV Urheilu 1
|Ucrania
|20:00
|MEGOGO Football 1
|Rumania
|20:00
|Bet365
|Bulgaria
|20:00
|Bet365
|Grecia
|20:00
|Nova Sports Prime
|Chipre
|20:00
|Cytavision on the Go, Nova Sports Prime y Cytavision Sports 8
|Israel
|20:00
|Bet365
|Rusia
|Moscú, 21:00
|Okko Sport
|África
|Norte de África
|Marruecos 19:00, Egipto 20:00
|beIN SPORTS CONNECT, TOD, beIN Sports HD 1 y beIN Sports English 2
|África Subsahariana
|Senegal, Ghana 18:00 h; Nigeria, Camerún 19:00 h; Sudáfrica, Zambia 20:00 h; Etiopía 21:00 h
|DStv Now, Canal+ Sport 4 Afrique, SuperSport MáXimo 3, SuperSport Laliga ROA, New World Sport3 y SuperSport GOtv LaLiga
|Asia y Oceanía
|Países Árabes e Irán
|La Meca 21:00, Irán 21:30
|beIN SPORTS CONNECT, IRIB Varzesh, beIN Sports HD 1 y beIN Sports English 2
|Pakistán
|23:00
|FanCode y Begin
|India
|23:30
|Fancode
|Bangladesh, Bután
|0:00 (Jueves 04/12)
|FanCode y Begin
|Sudeste Asiático
|Camboya, Tailandia, Indonesia 0:00 (Jueves 04/12); Filipinas 2:00 (Jueves 04/12)
|beIN Sports Connect y beIN Sports 1
|China
|2:00 (Jueves 04/12)
|iQiyi
|Japón
|3:00 (Jueves 04/12)
|DAZN
|Australia y Nueva Zelanda
|Perth 2:00 (Jueves 04/12), Sídney 4:00 (Jueves 04/12), Nueva Zelanda 6:00 (Jueves 04/12)
|Bet365 / beIN Sports Connect
|Islas del Pacífico
|Papúa Nueva Guinea 4:00 (Jueves 04/12), Fiyi 6:00 (Jueves 04/12)
|Bet365
Hora, TV y dónde ver Athletic Club vs. Real Madrid en vivo online
- Fecha: Martes, 02 de diciembre de 2025
- Partido: Athletic Club vs. Real Madrid
- Jornada: 19 de LaLiga EA Sports 2025-2026
- Lugar: Estadio San Mamés de Bilbao, País Vasco