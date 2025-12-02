El Real Madrid tiene una cita crucial en la lucha por el título de LaLiga 2025 al enfrentar al Athletic Club este miércoles 3 de diciembre a las 19:00 horas (horario peninsular), 12:00 (Tiempo del Centro de México) y 13:00 ET / 10:00 PT (Estados Unidos) en el Estadio San Mamés, en un encuentro adelantado de la jornada 19. Los dirigidos por Xabi Alonso llegan a Bilbao con la obligación de ganar para mantener la presión sobre el FC Barcelona, tras haber perdido el liderato por una racha de empates recientes, y llegan con el inusual dato de ser su sexto partido consecutivo como visitante entre Liga y Champions. Por su parte, el Athletic busca consolidar su juego tras una reciente mejoría, que incluye una victoria 2-0 ante el Levante, y tratará de defender su feudo ante el Merengue, que históricamente domina el historial (110 victorias en 212 partidos). Este enfrentamiento es de vital importancia para el liderato de los merengues y también sirve de preparación para ambos clubes, que participarán en la Supercopa de España a inicios de 2026 en Arabia Saudita. Revisa los horarios en Estados Unidos, México, España, países de Latinoamérica, Europa y Asia.

Real Madrid se ubica en el segundo lugar de la tabla de LaLiga EA Sports 2025-26 con 33 puntos. | Crédito: Real Madrid CF / Facebook

A qué hora juega Athletic Club vs. Real Madrid EN VIVO por LaLiga

Continente/Región País/Territorio Hora Local Canales de Transmisión América del Norte y Central Canadá Vancouver 13:00, Montreal 16:00 TSN+ Estados Unidos y Puerto Rico Los Ángeles 10:00 a. m., Nueva York 1:00 p. m., Puerto Rico 2:00 p. m. ESPN Select, fuboTV, ESPN App y ESPN Deportes / ABC, NAICOM y ESPN Deportes México Ciudad de México, 12:00 Sky Sports y Sky+ Centroamérica Costa Rica 12:00, Panamá 13:00 Sky Sports Norte Caribe (Español) Rep. Dominicana 14:00 Sky Sports Norte Caribe (Otros) Jamaica y Bahamas 13:00 Bluu Caribe Francés Martinica y Guayana Francesa 19:00 VPN Sudamérica Perú, Colombia y Ecuador 13:00 Disney+ Premium y ESPN Venezuela y Bolivia 14:00 Disney+ Premium Sur, ESPN e inter (solo en Venezuela) Argentina, Chile, Uruguay y Paraguay 15:00 Disney+ Premium y ESPN Brasil 15:00 (Brasilia) Disney+ Premium Europa (Franja 18:00 - 21:00) Islandia 19:00 Bet365 Reino Unido e Irlanda 18:00 Premier Sports Player y Premier Sports 2 Portugal 19:00 DAZN y DAZN Eleven 1 España 19:00 DAZN, Movistar+, DAZN LaLiga, DAZN LaLiga 2 y LaLiga TV Bar HD Francia 19:00 beIN SPORTS CONNECT, Free, myCANAL y beIN Sports 1 Bélgica, Alemania, Austria, Italia 19:00 DAZN, Sky Go, 214 DAZN Zona (solo Italia) y DAZN1 (solo en Alemania y Austria) Suiza 19:00 Blue Sport y Blue Sport D 1 Países Bajos 19:00 Ziggo Sport Noruega 19:00 TV 2 Play Suecia 21:00 TV4 Play y TV4 Football Dinamarca 21:00 TV2 Play y TV2 Sport X Polonia 21:00 Bet365 Chequia y Eslovaquia 21:00 Bet365 Hungría 21:00 Bet365 Albania 21:00 Bet365 Europa (Franja 20:00 - 21:00) Finlandia 20:00 MTV Katsomo y MTV Urheilu 1 Ucrania 20:00 MEGOGO Football 1 Rumania 20:00 Bet365 Bulgaria 20:00 Bet365 Grecia 20:00 Nova Sports Prime Chipre 20:00 Cytavision on the Go, Nova Sports Prime y Cytavision Sports 8 Israel 20:00 Bet365 Rusia Moscú, 21:00 Okko Sport África Norte de África Marruecos 19:00, Egipto 20:00 beIN SPORTS CONNECT, TOD, beIN Sports HD 1 y beIN Sports English 2 África Subsahariana Senegal, Ghana 18:00 h; Nigeria, Camerún 19:00 h; Sudáfrica, Zambia 20:00 h; Etiopía 21:00 h DStv Now, Canal+ Sport 4 Afrique, SuperSport MáXimo 3, SuperSport Laliga ROA, New World Sport3 y SuperSport GOtv LaLiga Asia y Oceanía Países Árabes e Irán La Meca 21:00, Irán 21:30 beIN SPORTS CONNECT, IRIB Varzesh, beIN Sports HD 1 y beIN Sports English 2 Pakistán 23:00 FanCode y Begin India 23:30 Fancode Bangladesh, Bután 0:00 (Jueves 04/12) FanCode y Begin Sudeste Asiático Camboya, Tailandia, Indonesia 0:00 (Jueves 04/12); Filipinas 2:00 (Jueves 04/12) beIN Sports Connect y beIN Sports 1 China 2:00 (Jueves 04/12) iQiyi Japón 3:00 (Jueves 04/12) DAZN Australia y Nueva Zelanda Perth 2:00 (Jueves 04/12), Sídney 4:00 (Jueves 04/12), Nueva Zelanda 6:00 (Jueves 04/12) Bet365 / beIN Sports Connect Islas del Pacífico Papúa Nueva Guinea 4:00 (Jueves 04/12), Fiyi 6:00 (Jueves 04/12) Bet365

Real Madrid se coloca en el octavo puesto de la tabla de LaLiga EA Sports 2025-26 con 20 unidades. | Crédito: Athletic Club / Facebook

Hora, TV y dónde ver Athletic Club vs. Real Madrid en vivo online

Fecha: Martes, 02 de diciembre de 2025

Partido: Athletic Club vs. Real Madrid

Jornada: 19 de LaLiga EA Sports 2025-2026

Lugar: Estadio San Mamés de Bilbao, País Vasco