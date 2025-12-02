El Estadio San Mamés vibra con Athletic Club recibiendo al Real Madrid por LaLiga 2025. Revisa el horario del partido y los canales de TV para verlo EN VIVO. | Crédito: realmadrid.com / athletic-club.eus / Composición Mag
El Estadio San Mamés vibra con Athletic Club recibiendo al Real Madrid por LaLiga 2025. Revisa el horario del partido y los canales de TV para verlo EN VIVO. | Crédito: realmadrid.com / athletic-club.eus / Composición Mag
Ronie Bautista
Ronie Bautista

El Real Madrid tiene una cita crucial en la lucha por el título de LaLiga 2025 al enfrentar al Athletic Club este miércoles 3 de diciembre a las 19:00 horas (horario peninsular), 12:00 (Tiempo del Centro de México) y 13:00 ET / 10:00 PT (Estados Unidos) en el Estadio San Mamés, en un encuentro adelantado de la jornada 19. Los dirigidos por Xabi Alonso llegan a Bilbao con la obligación de ganar para mantener la presión sobre el FC Barcelona, tras haber perdido el liderato por una racha de empates recientes, y llegan con el inusual dato de ser su sexto partido consecutivo como visitante entre Liga y Champions. Por su parte, el Athletic busca consolidar su juego tras una reciente mejoría, que incluye una victoria 2-0 ante el Levante, y tratará de defender su feudo ante el Merengue, que históricamente domina el historial (110 victorias en 212 partidos). Este enfrentamiento es de vital importancia para el liderato de los merengues y también sirve de preparación para ambos clubes, que participarán en la Supercopa de España a inicios de 2026 en Arabia Saudita. Revisa los horarios en Estados Unidos, México, España, países de Latinoamérica, Europa y Asia.

Real Madrid se ubica en el segundo lugar de la tabla de LaLiga EA Sports 2025-26 con 33 puntos. | Crédito: Real Madrid CF / Facebook
Real Madrid se ubica en el segundo lugar de la tabla de LaLiga EA Sports 2025-26 con 33 puntos. | Crédito: Real Madrid CF / Facebook

A qué hora juega Athletic Club vs. Real Madrid EN VIVO por LaLiga

Continente/RegiónPaís/TerritorioHora LocalCanales de Transmisión
América del Norte y CentralCanadáVancouver 13:00, Montreal 16:00TSN+
Estados Unidos y Puerto RicoLos Ángeles 10:00 a. m., Nueva York 1:00 p. m., Puerto Rico 2:00 p. m.ESPN Select, fuboTV, ESPN App y ESPN Deportes / ABC, NAICOM y ESPN Deportes
MéxicoCiudad de México, 12:00Sky Sports y Sky+
CentroaméricaCosta Rica 12:00, Panamá 13:00Sky Sports Norte
Caribe (Español)Rep. Dominicana 14:00Sky Sports Norte
Caribe (Otros)Jamaica y Bahamas 13:00Bluu
Caribe FrancésMartinica y Guayana Francesa 19:00VPN
SudaméricaPerú, Colombia y Ecuador13:00Disney+ Premium y ESPN
Venezuela y Bolivia14:00Disney+ Premium Sur, ESPN e inter (solo en Venezuela)
Argentina, Chile, Uruguay y Paraguay15:00Disney+ Premium y ESPN
Brasil15:00 (Brasilia)Disney+ Premium
Europa (Franja 18:00 - 21:00)Islandia19:00Bet365
Reino Unido e Irlanda18:00Premier Sports Player y Premier Sports 2
Portugal19:00DAZN y DAZN Eleven 1
España19:00DAZN, Movistar+, DAZN LaLiga, DAZN LaLiga 2 y LaLiga TV Bar HD
Francia19:00beIN SPORTS CONNECT, Free, myCANAL y beIN Sports 1
Bélgica, Alemania, Austria, Italia19:00DAZN, Sky Go, 214 DAZN Zona (solo Italia) y DAZN1 (solo en Alemania y Austria)
Suiza19:00Blue Sport y Blue Sport D 1
Países Bajos19:00Ziggo Sport
Noruega19:00TV 2 Play
Suecia21:00TV4 Play y TV4 Football
Dinamarca21:00TV2 Play y TV2 Sport X
Polonia21:00Bet365
Chequia y Eslovaquia21:00Bet365
Hungría21:00Bet365
Albania21:00Bet365
Europa (Franja 20:00 - 21:00)Finlandia20:00MTV Katsomo y MTV Urheilu 1
Ucrania20:00MEGOGO Football 1
Rumania20:00Bet365
Bulgaria20:00Bet365
Grecia20:00Nova Sports Prime
Chipre20:00Cytavision on the Go, Nova Sports Prime y Cytavision Sports 8
Israel20:00Bet365
RusiaMoscú, 21:00Okko Sport
ÁfricaNorte de ÁfricaMarruecos 19:00, Egipto 20:00beIN SPORTS CONNECT, TOD, beIN Sports HD 1 y beIN Sports English 2
África SubsaharianaSenegal, Ghana 18:00 h; Nigeria, Camerún 19:00 h; Sudáfrica, Zambia 20:00 h; Etiopía 21:00 hDStv Now, Canal+ Sport 4 Afrique, SuperSport MáXimo 3, SuperSport Laliga ROA, New World Sport3 y SuperSport GOtv LaLiga
Asia y OceaníaPaíses Árabes e IránLa Meca 21:00, Irán 21:30beIN SPORTS CONNECT, IRIB Varzesh, beIN Sports HD 1 y beIN Sports English 2
Pakistán23:00FanCode y Begin
India23:30Fancode
Bangladesh, Bután0:00 (Jueves 04/12)FanCode y Begin
Sudeste AsiáticoCamboya, Tailandia, Indonesia 0:00 (Jueves 04/12); Filipinas 2:00 (Jueves 04/12)beIN Sports Connect y beIN Sports 1
China2:00 (Jueves 04/12)iQiyi
Japón3:00 (Jueves 04/12)DAZN
Australia y Nueva ZelandaPerth 2:00 (Jueves 04/12), Sídney 4:00 (Jueves 04/12), Nueva Zelanda 6:00 (Jueves 04/12)Bet365 / beIN Sports Connect
Islas del PacíficoPapúa Nueva Guinea 4:00 (Jueves 04/12), Fiyi 6:00 (Jueves 04/12)Bet365
Real Madrid se coloca en el octavo puesto de la tabla de LaLiga EA Sports 2025-26 con 20 unidades. | Crédito: Athletic Club / Facebook
Real Madrid se coloca en el octavo puesto de la tabla de LaLiga EA Sports 2025-26 con 20 unidades. | Crédito: Athletic Club / Facebook

Hora, TV y dónde ver Athletic Club vs. Real Madrid en vivo online

  • Fecha: Martes, 02 de diciembre de 2025
  • Partido: Athletic Club vs. Real Madrid
  • Jornada: 19 de LaLiga EA Sports 2025-2026
  • Lugar: Estadio San Mamés de Bilbao, País Vasco
SOBRE EL AUTOR

Soy periodista generalista, generador de contenido y analista SEO del Núcleo de Audiencias del Grupo El Comercio. Tengo más de 14 años de experiencia escribiendo artículos de interés y de deportes (Béisbol, Boxeo, Fútbol, Fútbol Americano, MMA, F1, Wrestling) en inglés y español para Estados Unidos, México y España.

TAGS

Contenido sugerido

Contenido GEC