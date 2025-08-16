1El Athletic Club y el Sevilla FC disputarán el encuentro más destacado de la jornada inaugural de LaLiga 2025-26 este domingo 17 de agosto, en el emblemático Estadio de San Mamés, en la ciudad de Bilbao, España. ¿Quieres saber la hora exacta del inicio y en qué canal se transmite el juego entre Los Leones y Los Sevillanos? Aquí te contamos todo lo que necesitas saber sobre la cobertura del partido de los conjuntos dirigidos por Ernesto Valverde y Matías Almeyda, según el país donde te localices.
En España, el duelo Athletic Club-Sevilla FC se jugará a partir de las 19:30 en la hora peninsular (18:30 en Islas Canarias) y se transmite en directo y online por DAZN, Movistar Plus, Movistar LaLiga TV y LaLiga TV Bar.
Asimismo, podrás disfrutar del partido Athletic Club-Sevilla en DIRECTV Sports (DSports) y DIRECTV Go (DGO) en los países de Sudamérica como Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, Perú, Uruguay y Venezuela.
TiGo Sports se encargará de emitir las imágenes del cotejo en Paraguay y Bolivia.
En tanto, SKY Sports HD y SKY Plus televisan el juego Athletic Club vs. Sevilla por LaLiga en México y en los países de Centroamérica como Costa Rica, El Salvador, Nicaragua, Guatemala, Honduras, Panamá y República Dominicana.
Por otro lado, ESPN+, fuboTV, ESPN App, ESPN 2 y ESPN Deportes también llevarán las imágenes del partido Athletic Club ante Sevilla en los Estados Unidos y Puerto Rico.
¿A qué hora juega y qué canal transmite Athletic Club vs. Sevilla FC por LaLiga? Lista de países del mundo
Athletic Club y Sevilla FC medirán fuerzas este domingo 17 de agosto por la jornada inaugural de LaLiga 2025-26 en el Estadio San Mamés de la ciudad de Bilbao, España. Consulta los horarios y canales para seguir el juego:
|Países
|Horario
|Canales TV / streaming
|España
|19:30
|Movistar Plus, M+ LaLiga TV, DAZN, DAZN LaLiga TV y LaLiga TV Bar
|Estados Unidos
|1:30 pm ET / 12 :30 pm PT
|ESPN+, fuboTV, ESPN App y ESPN Deportes
|México
|11:30
|SKY Sports HD y Sky Plus
|El Salvador
|11:30
|SKY Sports HD y Sky Plus
|Costa Rica
|11:30
|SKY Sports HD y Sky Plus
|Nicaragua
|11:30
|SKY Sports HD y Sky Plus
|Guatemala
|11:30
|SKY Sports HD y Sky Plus
|Honduras
|11:30
|SKY Sports HD y Sky Plus
|Panamá
|12:30
|SKY Sports HD y Sky Plus
|Perú
|12:30
|DIRECTV Sports y DGO
|Ecuador
|12:30
|DIRECTV Sports y DGO
|Colombia
|12:30
|DIRECTV Sports y DGO
|Canadá
|13:30
|TSN+
|Puerto Rico
|13:30
|ESPN+, fuboTV, ESPN App y ESPN Deportes
|Cuba
|13:30
|Tele Rebelde
|Bolivia
|13:30
|TiGo Sports
|Rep. Dominicana
|13:30
|SKY Sports HD y Sky Plus
|Venezuela
|13:30
|DIRECTV Sports y DGO
|Chile
|13:30
|DIRECTV Sports y DGO
|Argentina
|14:30
|DIRECTV Sports y DGO
|Paraguay
|14:30
|TiGO Sports
|Uruguay
|14:30
|DIRECTV Sports y DGO
|Reino Unido
|18:30
|Premier Sports Play, LaLiga TV y Premiere Sports 1
|Irlanda
|18:30
|Premier Sports Play, LaLiga TV y Premiere Sports 1
|Alemania
|19:30
|DAZN, DAZN1 Germany, Sky Go y WOW
|Suiza
|19:30
|Blue Sport y Blue Sport D 1
|Austria
|19:30
|DAZN, DAZN1 Germany y SKY Go
|Italia
|19:30
|DAZN, 214 DAZN Zone y SKY Go
|Francia
|19:30
|beIN SPORTS CONNECT, Free, myCANAL y beIN Sports 2