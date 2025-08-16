1El Athletic Club y el Sevilla FC disputarán el encuentro más destacado de la jornada inaugural de LaLiga 2025-26 este domingo 17 de agosto, en el emblemático Estadio de San Mamés, en la ciudad de Bilbao, España. ¿Quieres saber la hora exacta del inicio y en qué canal se transmite el juego entre Los Leones y Los Sevillanos? Aquí te contamos todo lo que necesitas saber sobre la cobertura del partido de los conjuntos dirigidos por Ernesto Valverde y Matías Almeyda, según el país donde te localices.

En España, el duelo Athletic Club-Sevilla FC se jugará a partir de las 19:30 en la hora peninsular (18:30 en Islas Canarias) y se transmite en directo y online por DAZN, Movistar Plus, Movistar LaLiga TV y LaLiga TV Bar.

Asimismo, podrás disfrutar del partido Athletic Club-Sevilla en DIRECTV Sports (DSports) y DIRECTV Go (DGO) en los países de Sudamérica como Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, Perú, Uruguay y Venezuela.

TiGo Sports se encargará de emitir las imágenes del cotejo en Paraguay y Bolivia.

En tanto, SKY Sports HD y SKY Plus televisan el juego Athletic Club vs. Sevilla por LaLiga en México y en los países de Centroamérica como Costa Rica, El Salvador, Nicaragua, Guatemala, Honduras, Panamá y República Dominicana.

Por otro lado, ESPN+, fuboTV, ESPN App, ESPN 2 y ESPN Deportes también llevarán las imágenes del partido Athletic Club ante Sevilla en los Estados Unidos y Puerto Rico.

¿A qué hora juega y qué canal transmite Athletic Club vs. Sevilla FC por LaLiga? Lista de países del mundo

Athletic Club y Sevilla FC medirán fuerzas este domingo 17 de agosto por la jornada inaugural de LaLiga 2025-26 en el Estadio San Mamés de la ciudad de Bilbao, España. Consulta los horarios y canales para seguir el juego:

Países Horario Canales TV / streaming España 19:30 Movistar Plus, M+ LaLiga TV, DAZN, DAZN LaLiga TV y LaLiga TV Bar Estados Unidos 1:30 pm ET / 12 :30 pm PT ESPN+, fuboTV, ESPN App y ESPN Deportes México 11:30 SKY Sports HD y Sky Plus El Salvador 11:30 SKY Sports HD y Sky Plus Costa Rica 11:30 SKY Sports HD y Sky Plus Nicaragua 11:30 SKY Sports HD y Sky Plus Guatemala 11:30 SKY Sports HD y Sky Plus Honduras 11:30 SKY Sports HD y Sky Plus Panamá 12:30 SKY Sports HD y Sky Plus Perú 12:30 DIRECTV Sports y DGO Ecuador 12:30 DIRECTV Sports y DGO Colombia 12:30 DIRECTV Sports y DGO Canadá 13:30 TSN+ Puerto Rico 13:30 ESPN+, fuboTV, ESPN App y ESPN Deportes Cuba 13:30 Tele Rebelde Bolivia 13:30 TiGo Sports Rep. Dominicana 13:30 SKY Sports HD y Sky Plus Venezuela 13:30 DIRECTV Sports y DGO Chile 13:30 DIRECTV Sports y DGO Argentina 14:30 DIRECTV Sports y DGO Paraguay 14:30 TiGO Sports Uruguay 14:30 DIRECTV Sports y DGO Reino Unido 18:30 Premier Sports Play, LaLiga TV y Premiere Sports 1 Irlanda 18:30 Premier Sports Play, LaLiga TV y Premiere Sports 1 Alemania 19:30 DAZN, DAZN1 Germany, Sky Go y WOW Suiza 19:30 Blue Sport y Blue Sport D 1 Austria 19:30 DAZN, DAZN1 Germany y SKY Go Italia 19:30 DAZN, 214 DAZN Zone y SKY Go Francia 19:30 beIN SPORTS CONNECT, Free, myCANAL y beIN Sports 2