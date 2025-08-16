BILBAO (ESPAÑA), 16/08/2025.- Lista de horarios, canales de televisión y plataformas streaming para seguir el partido entre Athletic Club y Sevilla este domingo 17 de agosto por la jornada 1 de LaLiga 2024-25 desde el Estadio de San Mamés de Bilbao. Foto de ANDER GILLENEA para AFP
/ ANDER GILLENEA
Noé Yactayo
1El Athletic Club y el Sevilla FC disputarán el encuentro más destacado de la jornada inaugural de LaLiga 2025-26 este domingo 17 de agosto, en el emblemático Estadio de San Mamés, en la ciudad de Bilbao, España. ¿Quieres saber la hora exacta del inicio y en qué canal se transmite el juego entre Los Leones y Los Sevillanos? Aquí te contamos todo lo que necesitas saber sobre la cobertura del partido de los conjuntos dirigidos por Ernesto Valverde y Matías Almeyda, según el país donde te localices.

En España, el duelo Athletic Club-Sevilla FC se jugará a partir de las 19:30 en la hora peninsular (18:30 en Islas Canarias) y se transmite en directo y online por DAZN, Movistar Plus, Movistar LaLiga TV y LaLiga TV Bar.

Asimismo, podrás disfrutar del partido Athletic Club-Sevilla en DIRECTV Sports (DSports) y DIRECTV Go (DGO) en los países de Sudamérica como Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, Perú, Uruguay y Venezuela.

TiGo Sports se encargará de emitir las imágenes del cotejo en Paraguay y Bolivia.

En tanto, SKY Sports HD y SKY Plus televisan el juego Athletic Club vs. Sevilla por LaLiga en México y en los países de Centroamérica como Costa Rica, El Salvador, Nicaragua, Guatemala, Honduras, Panamá y República Dominicana.

Por otro lado, ESPN+, fuboTV, ESPN App, ESPN 2 y ESPN Deportes también llevarán las imágenes del partido Athletic Club ante Sevilla en los Estados Unidos y Puerto Rico.

¿A qué hora juega y qué canal transmite Athletic Club vs. Sevilla FC por LaLiga? Lista de países del mundo

Athletic Club y Sevilla FC medirán fuerzas este domingo 17 de agosto por la jornada inaugural de LaLiga 2025-26 en el Estadio San Mamés de la ciudad de Bilbao, España. Consulta los horarios y canales para seguir el juego:

PaísesHorarioCanales TV / streaming
España19:30Movistar Plus, M+ LaLiga TV, DAZN, DAZN LaLiga TV y LaLiga TV Bar
Estados Unidos1:30 pm ET / 12 :30 pm PTESPN+, fuboTV, ESPN App y ESPN Deportes
México11:30SKY Sports HD y Sky Plus
El Salvador11:30SKY Sports HD y Sky Plus
Costa Rica11:30SKY Sports HD y Sky Plus
Nicaragua11:30SKY Sports HD y Sky Plus
Guatemala11:30SKY Sports HD y Sky Plus
Honduras11:30SKY Sports HD y Sky Plus
Panamá12:30SKY Sports HD y Sky Plus
Perú12:30DIRECTV Sports y DGO
Ecuador12:30DIRECTV Sports y DGO
Colombia12:30DIRECTV Sports y DGO
Canadá13:30TSN+
Puerto Rico13:30ESPN+, fuboTV, ESPN App y ESPN Deportes
Cuba13:30Tele Rebelde
Bolivia13:30TiGo Sports
Rep. Dominicana13:30SKY Sports HD y Sky Plus
Venezuela13:30DIRECTV Sports y DGO
Chile13:30DIRECTV Sports y DGO
Argentina14:30DIRECTV Sports y DGO
Paraguay14:30TiGO Sports
Uruguay14:30DIRECTV Sports y DGO
Reino Unido18:30Premier Sports Play, LaLiga TV y Premiere Sports 1
Irlanda18:30Premier Sports Play, LaLiga TV y Premiere Sports 1
Alemania19:30DAZN, DAZN1 Germany, Sky Go y WOW
Suiza19:30Blue Sport y Blue Sport D 1
Austria19:30DAZN, DAZN1 Germany y SKY Go
Italia19:30DAZN, 214 DAZN Zone y SKY Go
Francia19:30beIN SPORTS CONNECT, Free, myCANAL y beIN Sports 2
SOBRE EL AUTOR

Noé Yactayo es un periodista todoterreno y SEO del diario El Comercio desde mayo del 2022. Tiene 12 años de experiencia en investigación, análisis y coberturas en vivo sobre noticias de deportes, espectáculos, política, ciencia y tecnología dirigidas el público latino en USA, México y España. Trabajó en Mi Bundesliga, La República y Líbero.

