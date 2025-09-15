El Athletic Club recibe al Arsenal en San Mamés por la Champions League 2025-26. Consulta horarios y canales en España, México y USA para seguir EN VIVO este gran duelo europeo. | Crédito: uefa.com / Composición Mag
En un enfrentamiento histórico, el Arsenal y el Athletic de Bilbao se medirán por primera vez en un partido oficial para dar inicio a su participación en la fase de liga de la Champions League 2025-26. Mientras los Gunners han estado en una trayectoria ascendente en Europa bajo la dirección de Mikel Arteta, ‘Los Leones’ compiten en la Champions League por apenas la tercera ocasión en su historia. A pesar de la sequía de títulos europeos desde la Recopa de la UEFA en 1994, el Arsenal ha demostrado ser un contendiente serio, llegando a cuartos de final en 2024 y a semifinales en 2025. ¿Quieres ver el partido en tu televisor Smart TV, PC, Tablet o teléfono celular? Aquí te explico los canales de televisión y las plataformas online que transmiten el juego, según el país donde te encuentres.

En España, cuentas con diversas opciones para apoyar a las jugadores del Athletic Club ante el Arsenal como Movistar+, tabii y Movistar Liga de Campeones 2 por lo que no hay excusas para que puedas ver a Los Leones.

En México, el enfrentamiento entre Athletic Club y Arsenal FC se podrá disfrutar por Max, Amazon Prime Video y tabii.

En Latinoamérica, ESPN y Disney Plus transmitirán el Athletic-Arsenal en países como Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela. Fox Sports también transmitirá el encuentro para el territorio argentino.

En Costa Rica, Guatemala, Honduras, El Salvador, Panamá, República Dominicana y Nicaragua, el duelo Athletic Club vs. Arsenal FC se podrá ver por la señal de Disney+ Premium Norte y ESPN Norte.

En Brasil, el partido por la fase de liga entre Athletic y Arsenal se podrá disfrutar por Zapping, Claro TV+, Max, Sky+, Vivo Play, TNT y TNT Go.

Finalmente, en los Estados Unidos se podrá ver el partido entre Athletic y Arsenal FC en Paramount+, TUDN.com, Univision NOW, TUDN App, Amazon Prime Video, ViX, TUDN USA y UniMás.

¿A qué hora juega y qué canal transmite Athletic vs. Arsenal FC por fase de liga de la Champions League 2025-26?

PAÍSESHORARIOCANALES TV / STREAMING
España18:45Movistar+, tabii y Movistar Liga de Campeones 2
Gran Bretaña17:45discovery+, Amazon Prime Video, discovery+ App, tabii y TNT Sports 1
Estados Unidos12:45pm ET / 9:45 am PTParamount+, TUDN.com, Univision NOW, TUDN App, Amazon Prime Video, ViX, TUDN USA y UniMás
México10:45Max, Amazon Prime Video y tabii
Costa Rica10:45Disney+ Premium Norte y ESPN Norte
Nicaragua10:45Disney+ Premium Norte y ESPN Norte
El Salvador10:45Disney+ Premium Norte y ESPN Norte
Guatemala10:45Disney+ Premium Norte y ESPN Norte
Honduras10:45Disney+ Premium Norte y ESPN Norte
Perú11:45Disney+ Premium y ESPN
Colombia11:45Disney+ Premium y ESPN
Ecuador11:45Disney+ Premium y ESPN
Panamá11:45Disney+ Premium Norte y ESPN Norte
República Dominicana12:45Disney+ Premium Norte y ESPN Norte
Puerto Rico12:45ViX, NAICOM y UniMás
Venezuela12:45Disney+ Premium, inter y ESPN
Bolivia12:45Disney+ Premium y ESPN
Chile13:45ESPN Premium y Disney+ Premium
Argentina13:45Disney+ Premium y Fox Sports
Paraguay13:45Disney+ Premium y ESPN
Uruguay13:45Disney+ Premium y ESPN
Brasil13:45Paramount+, TUDN.com, Univision NOW, TUDN App, Amazon Prime Video, ViX, TUDN USA y UniMás

Ronie Bautista

Soy periodista generalista, generador de contenido y analista SEO del Núcleo de Audiencias del Grupo El Comercio. Tengo más de 14 años de experiencia escribiendo artículos de interés y de deportes (Béisbol, Boxeo, Fútbol, Fútbol Americano, MMA, F1, Wrestling) en inglés y español para Estados Unidos, México y España.

