En un enfrentamiento histórico, el Arsenal y el Athletic de Bilbao se medirán por primera vez en un partido oficial para dar inicio a su participación en la fase de liga de la Champions League 2025-26. Mientras los Gunners han estado en una trayectoria ascendente en Europa bajo la dirección de Mikel Arteta, ‘Los Leones’ compiten en la Champions League por apenas la tercera ocasión en su historia. A pesar de la sequía de títulos europeos desde la Recopa de la UEFA en 1994, el Arsenal ha demostrado ser un contendiente serio, llegando a cuartos de final en 2024 y a semifinales en 2025. ¿Quieres ver el partido en tu televisor Smart TV, PC, Tablet o teléfono celular? Aquí te explico los canales de televisión y las plataformas online que transmiten el juego, según el país donde te encuentres.

En España, cuentas con diversas opciones para apoyar a las jugadores del Athletic Club ante el Arsenal como Movistar+, tabii y Movistar Liga de Campeones 2 por lo que no hay excusas para que puedas ver a Los Leones.

En México, el enfrentamiento entre Athletic Club y Arsenal FC se podrá disfrutar por Max, Amazon Prime Video y tabii.

En Latinoamérica, ESPN y Disney Plus transmitirán el Athletic-Arsenal en países como Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela. Fox Sports también transmitirá el encuentro para el territorio argentino.

En Costa Rica, Guatemala, Honduras, El Salvador, Panamá, República Dominicana y Nicaragua, el duelo Athletic Club vs. Arsenal FC se podrá ver por la señal de Disney+ Premium Norte y ESPN Norte.

En Brasil, el partido por la fase de liga entre Athletic y Arsenal se podrá disfrutar por Zapping, Claro TV+, Max, Sky+, Vivo Play, TNT y TNT Go.

Finalmente, en los Estados Unidos se podrá ver el partido entre Athletic y Arsenal FC en Paramount+, TUDN.com, Univision NOW, TUDN App, Amazon Prime Video, ViX, TUDN USA y UniMás.

¿A qué hora juega y qué canal transmite Athletic vs. Arsenal FC por fase de liga de la Champions League 2025-26?

PAÍSES HORARIO CANALES TV / STREAMING España 18:45 Movistar+, tabii y Movistar Liga de Campeones 2 Gran Bretaña 17:45 discovery+, Amazon Prime Video, discovery+ App, tabii y TNT Sports 1 Estados Unidos 12:45pm ET / 9:45 am PT Paramount+, TUDN.com, Univision NOW, TUDN App, Amazon Prime Video, ViX, TUDN USA y UniMás México 10:45 Max, Amazon Prime Video y tabii Costa Rica 10:45 Disney+ Premium Norte y ESPN Norte Nicaragua 10:45 Disney+ Premium Norte y ESPN Norte El Salvador 10:45 Disney+ Premium Norte y ESPN Norte Guatemala 10:45 Disney+ Premium Norte y ESPN Norte Honduras 10:45 Disney+ Premium Norte y ESPN Norte Perú 11:45 Disney+ Premium y ESPN Colombia 11:45 Disney+ Premium y ESPN Ecuador 11:45 Disney+ Premium y ESPN Panamá 11:45 Disney+ Premium Norte y ESPN Norte República Dominicana 12:45 Disney+ Premium Norte y ESPN Norte Puerto Rico 12:45 ViX, NAICOM y UniMás Venezuela 12:45 Disney+ Premium, inter y ESPN Bolivia 12:45 Disney+ Premium y ESPN Chile 13:45 ESPN Premium y Disney+ Premium Argentina 13:45 Disney+ Premium y Fox Sports Paraguay 13:45 Disney+ Premium y ESPN Uruguay 13:45 Disney+ Premium y ESPN Brasil 13:45 Paramount+, TUDN.com, Univision NOW, TUDN App, Amazon Prime Video, ViX, TUDN USA y UniMás