Dos gigantes del fútbol mexicano se verán las caras en un duelo de alto voltaje. El Club América se enfrentan al Atlas F.C. en el Estadio Jalisco este domingo 24 de agosto en el Estadio Jalisco de Guadalajara. Después de su último encuentro en el Torneo Clausura, donde las Águilas lograron una convincente victoria de 3-1 a domicilio, el América buscará reafirmar su superioridad. Por su parte, el Atlas intentará aprovechar la localía para revertir el resultado y sumar puntos cruciales. ¿Quieres saber la hora exacta y en qué canal transmite el juego de los Águilas y los Rojinegros? Aquí te detallamos la información esencial para que no te pierdas ni un minuto de este gran duelo, ya sea que lo sigas en tu teléfono celular, computadora, tablet o televisor Smart TV, desde cualquier país donde te encuentres.

América visitará a Atlas por la sexta fecha del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX en el Estadio Jalisco. | Crédito: Club América / Facebook

En México, el juego del Atlas frente al América empieza a las 19:05 horas del Tiempo de Centro (CDMX) y se transmite en vivo, en directo, online y gratis por el Canal 5 de Televisa Deportes en señal abierta y en los cableoperadores de Dish (Canales 105 SD y 605 HD), SKY (105 SD y 1105 HD), Megacable (205 SD y 1205 HD), Izzi (105 SD y 805 HD) y Total Play (5 SD y 105 HD).

Asimismo, las imágenes del duelo también estarán disponible en TUDN (Canal 503 de Total Play, 547 y 1547 de SKY y 501 y 890 de Izzi) y el servicio streaming de ViX Premium.

Por otro lado, en los Estados Unidos, el cotejo entre Atlas y América se dará a partir de las 9:05 pm ET (6:05 pm PT) en TUDN USA por los cableoperadores de Dish Latino (856), Spectrum (444) y DIRECTV (464). También se pueden ver en streaming por TUDN App, ViX, CBS Sports Network, Univsion, Univisión NOW, Paramount+ y fuboTV.

¿A qué hora juega y qué canal transmite Atlas vs. América por la Liga MX 2025?

PAÍSES HORARIOS CANALES TV / STREAMING México 7:05 pm TUDN En Vivo, ViX, Amazon Prime Video, TUDN, Canal 5 Televisa Estados Unidos 9:05pm ET / 6:05pm PT TUDN.com, Univision NOW, TUDN App, ViX, TUDN USA, Univision Honduras 7:05 pm ViX, TUDN El Salvador 7:05 pm ViX, TUDN Nicaragua 7:05 pm ViX, TUDN Costa Rica 7:05 pm ViX, TUDN Guatemala 7:05 pm ViX, TUDN Panamá 8:05 pm ViX, TUDN República Dominicana 9:05 pm ViX, TUDN Puerto Rico 9:05 pm ViX