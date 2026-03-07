Por la Jornada 10 del Clausura de la Liga MX 2026, Atlas y Chivas de Guadalajara chocarán este sábado 7 de marzo en el Estadio Jalisco. Para que conozcas a qué hora iniciará la nueva edición del ‘Clásico Tapatío’ y qué canal lo transmitirá EN VIVO y EN DIRECTO, continúa leyendo esta nota.

El partido Atlas vs. Chivas de Guadalajara promete ser intenso de principio a fin. (Foto: Composición Mag)

¿A qué hora ver EN VIVO el Atlas vs. Chivas de Guadalajara en distintos países del mundo?

Para que no te pierdas el juego Atlas vs. Chivas de Guadalajara por el Clausura de la Liga MX 2026 este sábado 7 de marzo, a continuación te compartiré una lista en la que se indica a qué hora iniciará el partido en distintos países del mundo. Presta mucha atención.

Estados Unidos (ET): 8:05 pm

Estados Unidos (CT): 7:05 pm

Estados Unidos (MT): 6:05 pm

Estados Unidos (PT): 5:05 pm

México (CDMX): 7:05 pm

Puerto Rico: 9:05 pm

Costa Rica: 7:05 pm

República Dominicana: 9:05 pm

El Salvador: 7:05 pm

Guatemala: 7:05 pm

Honduras: 7:05 pm

Nicaragua: 7:05 pm

Panamá: 8:05 pm

Argentina: 10:05 pm

Brasil (Brasilia): 10:05 pm

Uruguay: 10:05 pm

Chile (Santiago): 10:05 pm

Paraguay: 10:05 pm

Bolivia: 9:05 pm

Venezuela: 9:05 pm

Ecuador: 8:05 pm

Perú: 8:05 pm

Colombia: 8:05 pm

¿Qué canal transmite EN VIVO el Atlas vs. Chivas de Guadalajara?

Este sábado 7 de marzo se podrá ver el Atlas vs. Chivas de Guadalajara por el Clausura de la Liga MX 2026 a través de distintos canales de TV y servicios de streaming. A continuación, te comparto una lista para que sepas dónde mirar el gran partido, según el país en el que te encuentres.

Estados Unidos: TUDN USA, TUDN.com, TUDN App, Univision, Univision NOW y ViX

México: TUDN, TUDN En Vivo y ViX

Costa Rica: TUDN y ViX

República Dominicana: TUDN y ViX

El Salvador: TUDN y ViX

Guatemala: TUDN y ViX

Honduras: TUDN y ViX

Nicaragua: TUDN y ViX

Panamá: TUDN y ViX

Puerto Rico: ViX