JALISCO, GUADALAJARA (MÉXICO), 03/01/2026.- Lista de horarios y canales de televisión para ver el partido entre Atlas y Chivas de Guadalajara este sábado 3 de enero por el Clásico Tapatío. FOTO DE NOÉ YACTAYO
/ NOÉ YACTAYO
Noé Yactayo
Noé Yactayo

Previo al inicio del Torneo Clausura de la Liga MX, Atlas y Chivas de Guadalajara se medirán en una nueva edición del Clásico Tapatío, a disputarse este sábado 3 de enero en el Estadio Jalisco, dentro de la Copa Pacífica 2026. En las tribunas y frente a la pantalla, el duelo servirá como termómetro de cara al arranque oficial de la temporada.​

En México, el compromiso entre Atlas y Chivas de Guadalajara será transmitido en vivo por la señal de ESPN 3 y mediante el servicio de streaming Disney Plus Premium, a partir de las 20:45 horas, tiempo del centro de México. La cita está programada en la cancha del Estadio Jalisco, escenario tradicional de los grandes capítulos del clásico tapatío.​

Para los aficionados que se encuentren fuera del país, la opción para seguir el encuentro Atlas vs. Chivas será la plataforma Disney Plus Premium en su modalidad de suscripción premium. De esta manera, el choque podrá verse en Smart TV, computadora, tablet o teléfono móvil con conexión a internet.​

En el caso de Estados Unidos, todavía no se ha oficializado el canal de televisión que tendrá los derechos de transmisión del Atlas vs. Chivas en inglés y en español. Como alternativa, los hinchas podrán recurrir al servicio de Disney Plus Premium apoyados en una VPN para acceder a la señal disponible en territorio mexicano.​

¿A qué hora juega y qué canal transmite Atlas vs. Chivas por Copa Pacífica 2026?

PaísesHorarioCanales TV / Streaming
México20:45ESPN 3 y Disney Plus
Estados Unidos9:45 p.m. ET / 6:45 p.m. PTPor confirmar
Costa Rica20:45Disney Plus Premium
El Salvador20:45Disney Plus Premium
Nicaragua20:45Disney Plus Premium
Guatemala20:45Disney Plus Premium
Honduras20:45Disney Plus Premium
Panamá21:45Disney Plus Premium
República Dominicana22:45Disney Plus Premium
Puerto Rico22:45Disney Plus Premium
Perú21:45Disney Plus Premium
Colombia21:45Disney Plus Premium
Argentina23:45Disney Plus Premium
Chile23:45Disney Plus Premium
SOBRE EL AUTOR

Noé Yactayo es un periodista todoterreno y SEO del diario El Comercio desde mayo del 2022. Tiene 12 años de experiencia en investigación, análisis y coberturas en vivo sobre noticias de deportes, espectáculos, política, ciencia y tecnología para audiencias hispanas en EE.UU., México y España. Trabajó en Mi Bundesliga, La República y Líbero.

