Previo al inicio del Torneo Clausura de la Liga MX, Atlas y Chivas de Guadalajara se medirán en una nueva edición del Clásico Tapatío, a disputarse este sábado 3 de enero en el Estadio Jalisco, dentro de la Copa Pacífica 2026. En las tribunas y frente a la pantalla, el duelo servirá como termómetro de cara al arranque oficial de la temporada.​

En México, el compromiso entre Atlas y Chivas de Guadalajara será transmitido en vivo por la señal de ESPN 3 y mediante el servicio de streaming Disney Plus Premium, a partir de las 20:45 horas, tiempo del centro de México . La cita está programada en la cancha del Estadio Jalisco, escenario tradicional de los grandes capítulos del clásico tapatío.​

Para los aficionados que se encuentren fuera del país, la opción para seguir el encuentro Atlas vs. Chivas será la plataforma Disney Plus Premium en su modalidad de suscripción premium. De esta manera, el choque podrá verse en Smart TV, computadora, tablet o teléfono móvil con conexión a internet.​

En el caso de Estados Unidos, todavía no se ha oficializado el canal de televisión que tendrá los derechos de transmisión del Atlas vs. Chivas en inglés y en español. Como alternativa, los hinchas podrán recurrir al servicio de Disney Plus Premium apoyados en una VPN para acceder a la señal disponible en territorio mexicano.​

¿A qué hora juega y qué canal transmite Atlas vs. Chivas por Copa Pacífica 2026?

Países Horario Canales TV / Streaming México 20:45 ESPN 3 y Disney Plus Estados Unidos 9:45 p.m. ET / 6:45 p.m. PT Por confirmar Costa Rica 20:45 Disney Plus Premium El Salvador 20:45 Disney Plus Premium Nicaragua 20:45 Disney Plus Premium Guatemala 20:45 Disney Plus Premium Honduras 20:45 Disney Plus Premium Panamá 21:45 Disney Plus Premium República Dominicana 22:45 Disney Plus Premium Puerto Rico 22:45 Disney Plus Premium Perú 21:45 Disney Plus Premium Colombia 21:45 Disney Plus Premium Argentina 23:45 Disney Plus Premium Chile 23:45 Disney Plus Premium