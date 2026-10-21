El América visita al Atlas en la jornada 13 del Apertura 2026 de la Liga MX, con el liderato en juego ante un rival ubicado entre los tres primeros de la tabla. Las Águilas llegan tras vencer a León, un resultado que les permitió conservar tres puntos de ventaja sobre su más cercano perseguidor y mantener un partido pendiente. Para este enfrentamiento, te informamos que la señal no irá por TV abierta. Sin embargo, te comparto la lista de señal online disponible para seguir todos los pormenores de este gran enfrentamiento.

¿A qué hora juega Atlas vs. Club América HOY por la Liga MX?

El partido Atlas vs. América se jugará el miércoles 21 de octubre de 2026, a las 19:00 horas del centro de México, en el Estadio Jalisco . El encuentro corresponde a la jornada 13 del Torneo Apertura de la Liga MX; en Perú, comenzará a las 20:00 horas.

País o región Hora local Fecha México — Ciudad de México y Guadalajara 19:00 Miércoles 21 de octubre Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica 19:00 Miércoles 21 de octubre Perú, Colombia, Ecuador continental y Panamá 20:00 Miércoles 21 de octubre Bolivia y Venezuela 21:00 Miércoles 21 de octubre Argentina, Uruguay y Paraguay 22:00 Miércoles 21 de octubre Chile — Santiago 22:00 Miércoles 21 de octubre Estados Unidos — Los Ángeles, horario del Pacífico 18:00 Miércoles 21 de octubre Estados Unidos — Chicago, horario del Centro 20:00 Miércoles 21 de octubre Estados Unidos — Miami y Nueva York, horario del Este 21:00 Miércoles 21 de octubre España peninsular 03:00 Jueves 22 de octubre

El Atlas recibirá al América el miércoles por la noche en Guadalajara. Para los aficionados que sigan el encuentro desde Ciudad de México, el balón comenzará a rodar a las 19:00 horas; en Perú, Colombia y Ecuador continental, la cita será a las 20:00 horas. La programación publicada sitúa el compromiso en el Estadio Jalisco.

En Argentina, Uruguay, Paraguay y Santiago de Chile, el encuentro comenzará a las 22:00 horas. En Estados Unidos, la referencia será las 21:00 horas del Este y las 18:00 horas del Pacífico. Quienes lo sigan desde España peninsular deberán hacerlo durante la madrugada del jueves 22 de octubre, a las 03:00 horas.