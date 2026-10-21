Conoce la hora, canales de TV y dónde ver online el partido Atlas vs. Club América EN VIVO y EN DIRECTO por el Torneo Apertura de la Liga MX. (Foto: Composición El Comercio Mag)
Conoce la hora, canales de TV y dónde ver online el partido Atlas vs. Club América EN VIVO y EN DIRECTO por el Torneo Apertura de la Liga MX. (Foto: Composición El Comercio Mag)
/ Jairo Rúa
Jairo Rúa
Jairo Rúa
imagen whatsappÚneteÚnete a El Comercio
Sigue a MAG

El América visita al Atlas en la jornada 13 del Apertura 2026 de la Liga MX, con el liderato en juego ante un rival ubicado entre los tres primeros de la tabla. Las Águilas llegan tras vencer a León, un resultado que les permitió conservar tres puntos de ventaja sobre su más cercano perseguidor y mantener un partido pendiente. Para este enfrentamiento, te informamos que la señal no irá por TV abierta. Sin embargo, te comparto la lista de señal online disponible para seguir todos los pormenores de este gran enfrentamiento.

¿A qué hora juega Atlas vs. Club América HOY por la Liga MX?

El partido Atlas vs. América se jugará el miércoles 21 de octubre de 2026, a las 19:00 horas del centro de México, en el Estadio Jalisco. El encuentro corresponde a la jornada 13 del Torneo Apertura de la Liga MX; en Perú, comenzará a las 20:00 horas.

País o regiónHora localFecha
México — Ciudad de México y Guadalajara19:00Miércoles 21 de octubre
Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica19:00Miércoles 21 de octubre
Perú, Colombia, Ecuador continental y Panamá20:00Miércoles 21 de octubre
Bolivia y Venezuela21:00Miércoles 21 de octubre
Argentina, Uruguay y Paraguay22:00Miércoles 21 de octubre
Chile — Santiago22:00Miércoles 21 de octubre
Estados Unidos — Los Ángeles, horario del Pacífico18:00Miércoles 21 de octubre
Estados Unidos — Chicago, horario del Centro20:00Miércoles 21 de octubre
Estados Unidos — Miami y Nueva York, horario del Este21:00Miércoles 21 de octubre
España peninsular03:00Jueves 22 de octubre

El Atlas recibirá al América el miércoles por la noche en Guadalajara. Para los aficionados que sigan el encuentro desde Ciudad de México, el balón comenzará a rodar a las 19:00 horas; en Perú, Colombia y Ecuador continental, la cita será a las 20:00 horas. La programación publicada sitúa el compromiso en el Estadio Jalisco.

En Argentina, Uruguay, Paraguay y Santiago de Chile, el encuentro comenzará a las 22:00 horas. En Estados Unidos, la referencia será las 21:00 horas del Este y las 18:00 horas del Pacífico. Quienes lo sigan desde España peninsular deberán hacerlo durante la madrugada del jueves 22 de octubre, a las 03:00 horas.

SOBRE EL AUTOR

Coordinador SEO en Núcleo de Audiencias, con capacidad de posicionamiento web en los primeros resultados de búsqueda de Google y Discover. Amplia experiencia en el desarrollo e implementación de estrategias, con trayectoria en coberturas en vivo online y temas diversos, especializados en Estados Unidos, México, España y toda Latinoamérica.

TAGS

Contenido sugerido

Contenido GEC