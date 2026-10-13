Este martes 13 de octubre hay un gran partido para ver, pues chocarán el Atlético de Madrid y el Manchester United en el Estadio Riyadh Air Metropolitano por la Champions League 2026. Como se trata de un duelo imperdible, conoce a qué hora sonará el pitazo inicial y qué canales de televisión transmitirán el compromiso EN VIVO y EN DIRECTO, según el país en el que estés.
¿A qué hora ver EN VIVO el Atlético de Madrid vs. Manchester United en distintos países del mundo?
Para que no te pierdas el juego Atlético de Madrid vs. Manchester United por la Champions League 2026 este martes 13 de octubre, a continuación te compartiré una lista en la que se indica a qué hora iniciará el partido en distintos países del mundo. Presta mucha atención.
- Estados Unidos (ET): 3:00 pm
- Estados Unidos (CT): 2:00 pm
- Estados Unidos (MT): 1:00 pm
- Estados Unidos (PT): 12:00 pm
- México (CDMX): 1:00 pm
- España: 9:00 pm
- Puerto Rico: 3:00 pm
- República Dominicana: 3:00 pm
- Panamá: 2:00 pm
- Costa Rica: 1:00 pm
- El Salvador: 1:00 pm
- Guatemala: 1:00 pm
- Honduras: 1:00 pm
- Nicaragua: 1:00 pm
- Argentina: 4:00 pm
- Brasil (Brasilia): 4:00 pm
- Uruguay: 4:00 pm
- Chile (Santiago): 4:00 pm
- Paraguay: 4:00 pm
- Bolivia: 3:00 pm
- Venezuela: 3:00 pm
- Ecuador: 2:00 pm
- Perú: 2:00 pm
- Colombia: 2:00 pm
¿Qué canal transmite EN VIVO el Atlético de Madrid vs. Manchester United?
Este martes 13 de octubre se podrá ver el Atlético de Madrid vs. Manchester United por la Champions League 2026. A continuación, te comparto una lista para que sepas dónde mirar el gran partido, según el país en el que te encuentres.
- Estados Unidos: Paramount+, TUDN USA, TUDN.com, TUDN App, ViX, Univision NOW, UniMÁS
- México: FOX One
- España: Movistar+, Movistar Liga de Campeones
- Argentina: ESPN Argentina, Disney+ Premium Argentina
- Bolivia: ESPN2 Colombia, Disney+ Premium Chile
- Brasil: Max Brazil
- Colombia: ESPN2 Colombia, Disney+ Premium Sur
- Chile: ESPN Chile, Disney+ Premium Chile
- Perú: ESPN2 Colombia, Disney+ Premium Chile
- Paraguay: ESPN2 Colombia, Disney+ Premium Argentina
- Venezuela: ESPN2 Colombia, Disney+ Premium Sur
- Costa Rica: Disney+ Premium Norte
- El Salvador: Disney+ Premium Norte
- Guatemala: Disney+ Premium Norte
- Honduras: Disney+ Premium Norte
- Panamá: Disney+ Premium Norte