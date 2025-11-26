El Atlético de Madrid se juega gran parte de su futuro en la UEFA Champions League 2025 al recibir al invicto Inter de Milán este miércoles 26 de noviembre en el Riyadh Air Metropolitano, en un partido clave de la Jornada 5. Los Colchoneros de Diego Simeone llegan con la urgencia de sumar tres puntos, ya que solo tienen seis unidades (dos triunfos y dos derrotas) y necesitan arrebatarle el invicto al líder italiano (12 puntos) para asegurar la clasificación a octavos. Con cinco victorias consecutivas en todas las competiciones y una solidez defensiva recuperada, el Atlético está en un gran momento de forma y la expectación es máxima, con entradas agotadas para ver este desafío a las 21:00 horas (horario peninsular). Por su parte, el Inter de Milán de Simone Inzaghi, con cuatro victorias en fila, buscará un resultado positivo fuera de casa que selle matemáticamente su pase a la siguiente fase. Para ver el partido en vivo y en directo online desde tu televisor Smart TV, PC, Tablet o teléfono celular, te compartimos los canales de televisión y las plataformas online que transmiten el juego, según el país donde te encuentres.
En España, cuentas con diversas opciones para apoyar a los jugadores del Atlético de Madrid ante Inter de Milán como Movistar+ y Movistar Liga de Campeones 2 por lo que no hay excusas para que puedas ver a los ‘colchoneros’ contra la ’Nerazzurri’.
En México, el enfrentamiento entre Atlético Madrid e Inter se podrá disfrutar por Caliente TV y FOX One.
En Latinoamérica, Disney Plus Premium transmitirá el Atlético Madrid-Inter Milán en países como Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela.
En Costa Rica, Guatemala, Honduras, El Salvador, Panamá, República Dominicana y Nicaragua, el duelo Atlético de Madrid vs. Inter de Milán se podrá ver por la señal de Disney+ Premium Norte.
En Brasil, el partido por la fase de liga de la UEFA Champions League entre Atlético de Madrid e Inter de Milán se podrá disfrutar por HBO Max.
Finalmente, en los Estados Unidos se podrá ver el partido entre Atlético de Madrid e Inter de Milán en Paramount+ y DAZN.
¿A qué hora juega y qué canal transmite Atlético de Madrid vs. Inter de Milán por fase de liga de la Champions League 2025-26?
|PAÍSES
|HORARIO
|CANALES TV / STREAMING
|España
|9:00 p.m.
|Movistar+ y Movistar Liga de Campeones 2
|Italia
|9:00 p.m.
|Amazon Prime Video
|Estados Unidos
|3:00 p.m. ET / 12:00 p.m. PT
|Paramount+ y DAZN
|México
|2:00 p.m.
|Caliente TV y FOX One
|Costa Rica
|2:00 p.m.
|Disney+ Premium Norte
|Nicaragua
|2:00 p.m.
|Disney+ Premium Norte y ESPN Norte
|El Salvador
|2:00 p.m.
|Disney+ Premium Norte
|Guatemala
|2:00 p.m.
|Disney+ Premium Norte
|Honduras
|2:00 p.m.
|Disney+ Premium Norte
|Perú
|3:00 p.m.
|Disney+ Premium
|Colombia
|3:00 p.m.
|Disney+ Premium Sur
|Ecuador
|3:00 p.m.
|Disney+ Premium Sur
|Panamá
|3:00 p.m.
|Bluu y Disney+ Premium Norte
|República Dominicana
|4:00 p.m.
|Disney+ Premium Norte
|Puerto Rico
|4:00 p.m.
|VPN
|Venezuela
|4:00 p.m.
|Disney+ Premium Sur
|Bolivia
|4:00 p.m.
|Disney+ Premium
|Chile
|5:00 p.m.
|Disney+ Premium
|Argentina
|5:00 p.m.
|Disney+ Premium y Fox Sports
|Paraguay
|5:00 p.m.
|Disney+ Premium
|Uruguay
|5:00 p.m.
|Disney+ Premium
|Brasil
|5:00 p.m.
|HBO Max