El Atlético de Madrid se juega gran parte de su futuro en la UEFA Champions League 2025 al recibir al invicto Inter de Milán este miércoles 26 de noviembre en el Riyadh Air Metropolitano, en un partido clave de la Jornada 5. Los Colchoneros de Diego Simeone llegan con la urgencia de sumar tres puntos, ya que solo tienen seis unidades (dos triunfos y dos derrotas) y necesitan arrebatarle el invicto al líder italiano (12 puntos) para asegurar la clasificación a octavos. Con cinco victorias consecutivas en todas las competiciones y una solidez defensiva recuperada, el Atlético está en un gran momento de forma y la expectación es máxima, con entradas agotadas para ver este desafío a las 21:00 horas (horario peninsular). Por su parte, el Inter de Milán de Simone Inzaghi, con cuatro victorias en fila, buscará un resultado positivo fuera de casa que selle matemáticamente su pase a la siguiente fase. Para ver el partido en vivo y en directo online desde tu televisor Smart TV, PC, Tablet o teléfono celular, te compartimos los canales de televisión y las plataformas online que transmiten el juego, según el país donde te encuentres.

El Atlético de Madrid regresa a casa el miércoles por la noche a un estadio lleno total en el Riad Air Metropolitano, donde el Inter de Milán, finalista de la Champions League de la temporada pasada, espera en un partido crucial para comenzar la segunda mitad de la fase liguera. | Crédito: Atlético de Madrid / Facebook

En España, cuentas con diversas opciones para apoyar a los jugadores del Atlético de Madrid ante Inter de Milán como Movistar+ y Movistar Liga de Campeones 2 por lo que no hay excusas para que puedas ver a los ‘colchoneros’ contra la ’Nerazzurri’.

En México, el enfrentamiento entre Atlético Madrid e Inter se podrá disfrutar por Caliente TV y FOX One.

En Latinoamérica, Disney Plus Premium transmitirá el Atlético Madrid-Inter Milán en países como Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela.

En Costa Rica, Guatemala, Honduras, El Salvador, Panamá, República Dominicana y Nicaragua, el duelo Atlético de Madrid vs. Inter de Milán se podrá ver por la señal de Disney+ Premium Norte.

En Brasil, el partido por la fase de liga de la UEFA Champions League entre Atlético de Madrid e Inter de Milán se podrá disfrutar por HBO Max.

Finalmente, en los Estados Unidos se podrá ver el partido entre Atlético de Madrid e Inter de Milán en Paramount+ y DAZN.

Los nerazzurri han respondido con fuerza tras la impactante derrota por 5-0 sufrida en mayo ante el Paris Saint-Germain en la final de la temporada pasada. Bajo la dirección técnica de Cristian Chivu, en su primer año, el Inter de Milán ha sumado los 12 puntos disponibles en la Champions League y ha concedido solo un gol contra Kairat, Union Saint-Gilloise, Slavia Praha y Ajax. | Crédito: Inter / Facebook

¿A qué hora juega y qué canal transmite Atlético de Madrid vs. Inter de Milán por fase de liga de la Champions League 2025-26?

PAÍSES HORARIO CANALES TV / STREAMING España 9:00 p.m. Movistar+ y Movistar Liga de Campeones 2 Italia 9:00 p.m. Amazon Prime Video Estados Unidos 3:00 p.m. ET / 12:00 p.m. PT Paramount+ y DAZN México 2:00 p.m. Caliente TV y FOX One Costa Rica 2:00 p.m. Disney+ Premium Norte Nicaragua 2:00 p.m. Disney+ Premium Norte y ESPN Norte El Salvador 2:00 p.m. Disney+ Premium Norte Guatemala 2:00 p.m. Disney+ Premium Norte Honduras 2:00 p.m. Disney+ Premium Norte Perú 3:00 p.m. Disney+ Premium Colombia 3:00 p.m. Disney+ Premium Sur Ecuador 3:00 p.m. Disney+ Premium Sur Panamá 3:00 p.m. Bluu y Disney+ Premium Norte República Dominicana 4:00 p.m. Disney+ Premium Norte Puerto Rico 4:00 p.m. VPN Venezuela 4:00 p.m. Disney+ Premium Sur Bolivia 4:00 p.m. Disney+ Premium Chile 5:00 p.m. Disney+ Premium Argentina 5:00 p.m. Disney+ Premium y Fox Sports Paraguay 5:00 p.m. Disney+ Premium Uruguay 5:00 p.m. Disney+ Premium Brasil 5:00 p.m. HBO Max