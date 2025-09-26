Atlético Nacional y Millonarios volverán a escribir una página de su eterna rivalidad este sábado en el estadio Atanasio Girardot, en la jornada 13 del Torneo Finalización o Liga BetPlay 2025 . Un clásico cargado de historia y orgullo, donde la victoria se convierte en obligación y cada gol tiene el peso de una batalla que trasciende los puntos en juego. ¿Quieres saber la hora exacta y el canal qué transmite el duelo entre Verdolagas y Albiazules? Aquí te ofrecemos todos los detalles sobre el inicio del encuentro, así como la información de los canales y plataformas en línea donde podrás seguirlo desde tu Smart TV, computadora, tableta o teléfono móvil en diferentes países del mundo.

El conjunto de Medellín llega motivado tras imponerse 1-2 sobre Unión Magdalena. Bajo la conducción provisional de Diego Arias, quien asumió el cargo luego de la salida del argentino Javier Gandolfi hace menos de dos semanas, Nacional busca consolidarse en los primeros lugares.

Los Verdolagas marchan quintos con 20 puntos, a solo cuatro del líder Atlético Bucaramanga, y saben que un triunfo los mantendría firmes en su carrera hacia los cuadrangulares semifinales.

Para este compromiso, Arias podría volver a contar con una de sus cartas más desequilibrantes: el extremo Marino Hinestroza. El atacante regresó esta semana a los entrenamientos tras superar un esguince en el tobillo izquierdo y apunta a ser una pieza clave.

Además, dispone de una nómina de peso, en la que destacan nombres internacionales como el arquero David Ospina, el zaguero William Tesillo, el lateral Andrés Román, el mediocentro Jorman Campuzano, el talentoso Edwin Cardona y el goleador Alfredo Morelos.

Al frente estará Millonarios, que llega con la moral arriba después de derrotar 3-2 a Fortaleza la jornada pasada. Sin embargo, el cuadro Embajador sigue atrapado en la mitad de la tabla: es duodécimo con 14 unidades.

Por ello, el clásico del sábado se presenta como decisivo. Un triunfo podría acercarlo al anhelado octavo lugar y mantener viva la esperanza de meterse en los cuadrangulares semifinales, un objetivo que parecía lejano tras su irregular inicio de campeonato y la salida de David González a finales de agosto.

La transmisión del partido entre Atlético Nacional y Millonarios por la fecha 13 de la Liga BetPlay estará a cargo de Win Plus Fútbol, Win Play y RCN Nuestra Tele.

¿A qué hora juega y qué canal transmite Atlético Nacional vs. Millonarios por la Liga BetPlay de Colombia?

Países Horarios Canales TV / Streaming Colombia 20:30 Win Plus Fútbol, Win Play y RCN Nuestra Tele Estados Unidos 9:30 pm ET / 6:30 pm PT Fanatiz USA, fuboTV, fubo Latino 2 y RCN Nuestra Tele España 03:30 (28/09) RCN Nuestra Tele México 19:30 Fanatiz México y RCN Nuestra Tele Costa Rica 19:30 RCN Nuestra Tele Guatemala 19:30 RCN Nuestra Tele El Salvador 19:30 RCN Nuestra Tele Honduras 19:30 RCN Nuestra Tele Panamá 20:30 RCN Nuestra Tele Perú 20:30 RCN Nuestra Tele Ecuador 20:30 RCN Nuestra Tele Venezuela 21:30 RCN Nuestra Tele Puerto Rico 21:30 Fanatiz USA Aruba 21:30 RCN Nuestra Tele Canadá 21:30 Fanatiz Canadá Curazao 21:30 RCN Nuestra Tele Chile 22_30 RCN Nuestra Tele Australia 11:30 (28/09) RCN Nuestra Tele Nueva Zelanda 13:30 (28/09) RCN Nuestra Tele