MEDELLÍN, ANTIOQUÍA (COLOMBIA), 27/09/2025.- Lista de horarios y canales de TV en diferentes países del mundo para ver el partido entre Atlético Nacional y Millonarios este sábado 27 de septiembre por la fecha 13 de la Liga BetPlay 2025 desde el Estadio Atanasio Girardot de Medellín. Foto de Noé Yactayo para MAG
MEDELLÍN, ANTIOQUÍA (COLOMBIA), 27/09/2025.- Lista de horarios y canales de TV en diferentes países del mundo para ver el partido entre Atlético Nacional y Millonarios este sábado 27 de septiembre por la fecha 13 de la Liga BetPlay 2025 desde el Estadio Atanasio Girardot de Medellín. Foto de Noé Yactayo para MAG
/ Noé Yactayo
Noé Yactayo
Noé Yactayo

Atlético Nacional y Millonarios volverán a escribir una página de su eterna rivalidad este sábado en el estadio Atanasio Girardot, en la jornada 13 del Torneo Finalización o Liga BetPlay 2025. Un clásico cargado de historia y orgullo, donde la victoria se convierte en obligación y cada gol tiene el peso de una batalla que trasciende los puntos en juego. ¿Quieres saber la hora exacta y el canal qué transmite el duelo entre Verdolagas y Albiazules? Aquí te ofrecemos todos los detalles sobre el inicio del encuentro, así como la información de los canales y plataformas en línea donde podrás seguirlo desde tu Smart TV, computadora, tableta o teléfono móvil en diferentes países del mundo.

El conjunto de Medellín llega motivado tras imponerse 1-2 sobre Unión Magdalena. Bajo la conducción provisional de Diego Arias, quien asumió el cargo luego de la salida del argentino Javier Gandolfi hace menos de dos semanas, Nacional busca consolidarse en los primeros lugares.

Los Verdolagas marchan quintos con 20 puntos, a solo cuatro del líder Atlético Bucaramanga, y saben que un triunfo los mantendría firmes en su carrera hacia los cuadrangulares semifinales.

Para este compromiso, Arias podría volver a contar con una de sus cartas más desequilibrantes: el extremo Marino Hinestroza. El atacante regresó esta semana a los entrenamientos tras superar un esguince en el tobillo izquierdo y apunta a ser una pieza clave.

Además, dispone de una nómina de peso, en la que destacan nombres internacionales como el arquero David Ospina, el zaguero William Tesillo, el lateral Andrés Román, el mediocentro Jorman Campuzano, el talentoso Edwin Cardona y el goleador Alfredo Morelos.

Al frente estará Millonarios, que llega con la moral arriba después de derrotar 3-2 a Fortaleza la jornada pasada. Sin embargo, el cuadro Embajador sigue atrapado en la mitad de la tabla: es duodécimo con 14 unidades.

Por ello, el clásico del sábado se presenta como decisivo. Un triunfo podría acercarlo al anhelado octavo lugar y mantener viva la esperanza de meterse en los cuadrangulares semifinales, un objetivo que parecía lejano tras su irregular inicio de campeonato y la salida de David González a finales de agosto.

La transmisión del partido entre Atlético Nacional y Millonarios por la fecha 13 de la Liga BetPlay estará a cargo de Win Plus Fútbol, Win Play y RCN Nuestra Tele.

¿A qué hora juega y qué canal transmite Atlético Nacional vs. Millonarios por la Liga BetPlay de Colombia?

PaísesHorariosCanales TV / Streaming
Colombia20:30Win Plus Fútbol, Win Play y RCN Nuestra Tele
Estados Unidos9:30 pm ET / 6:30 pm PTFanatiz USA, fuboTV, fubo Latino 2 y RCN Nuestra Tele
España03:30 (28/09)RCN Nuestra Tele
México19:30Fanatiz México y RCN Nuestra Tele
Costa Rica19:30RCN Nuestra Tele
Guatemala19:30RCN Nuestra Tele
El Salvador19:30RCN Nuestra Tele
Honduras19:30RCN Nuestra Tele
Panamá20:30RCN Nuestra Tele
Perú20:30RCN Nuestra Tele
Ecuador20:30RCN Nuestra Tele
Venezuela21:30RCN Nuestra Tele
Puerto Rico21:30Fanatiz USA
Aruba21:30RCN Nuestra Tele
Canadá21:30Fanatiz Canadá
Curazao21:30RCN Nuestra Tele
Chile22_30RCN Nuestra Tele
Australia11:30 (28/09)RCN Nuestra Tele
Nueva Zelanda13:30 (28/09)RCN Nuestra Tele
SOBRE EL AUTOR

Noé Yactayo es un periodista todoterreno y SEO del diario El Comercio desde mayo del 2022. Tiene 12 años de experiencia en investigación, análisis y coberturas en vivo sobre noticias de deportes, espectáculos, política, ciencia y tecnología dirigidas el público latino en USA, México y España. Trabajó en Mi Bundesliga, La República y Líbero.

TAGS

Contenido sugerido

Contenido GEC