Este sábado 31 de enero, el líder del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX volverá al ruedo. Mira el juego de Atlético San Luis vs. Chivas de Guadalajara, desde el Estadio Alfonso Lastras Ramírez , donde el ‘Rebaño’ apuntará a su cuarto triunfo consecutivo en este arranque de campeonato, que le permita dormir en la cima en solitario por una fecha más. Aquí, conoce cuáles son los canales que transmiten el juego y a qué hora inicia el encuentro .

Mira la señal de ESPN México para ver el juego de Chivas vs. San Luis, por la Jornada 4 del Clausura 2026 de la Liga MX. (Fotos: @AtleticodeSanLuis / @Chivas / Composición MAG) / Piero Hatto

¿A qué hora juega Atlético San Luis vs. Chivas de Guadalajara EN VIVO desde México?

Regresa la acción a la Liga MX 2026 y este sábado 31 de enero jugarán las Chivas vs. San Luis EN VIVO a partir de las 17:00 horas CDMX o 15:00 horas de Baja California.

¿A qué hora juega Atlético San Luis vs. Chivas de Guadalajara EN VIVO desde USA?

Para que puedas seguir el minuto a minuto del juego entre Atlético San Luis vs. Chivas de Guadalajara desde Estados Unidos iniciará a partir de las 18:00 Tiempo del Este o 15:00 Tiempo del Pacífico, en lo que será el duelo de la Jornada 4 del Torneo Clausura 2026.

¿Qué canal transmite Chivas de Guadalajara vs. Querétaro EN VIVO?

Para aquellos que se encuentran en México, la transmisión de Atlético San Luis vs. Chivas de Guadalajara va a través de ESPN, Disney Plus y ViX, mientras que desde Estados Unidos podrás seguirlo mediante ViX+, siendo la única plataforma que transmitirá el encuentro.

Estas son las alternativas oficiales para seguir el minuto a minuto del encuentro por la Jornada 3 del Torneo Clausura 2025 de la Liga MX.

Chivas vs. Querétaro EN VIVO: hora, TV y dónde ver

Fecha: Sábado 31 de enero de 2026

Sábado 31 de enero de 2026 Lugar: Estadio Alfonso Lastras Ramírez, San Luis de Potosí

Estadio Alfonso Lastras Ramírez, San Luis de Potosí Horario: 17:00 hora CDMX / 18:00 ET en USA

17:00 hora CDMX / 18:00 ET en USA Canal TV: ESPN México

ESPN México Streaming: Disney Plus y ViX