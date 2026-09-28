Australia y Brasil se enfrentarán en un segundo partido amistoso válido por fecha FIFA este martes 29 de septiembre de 2026, tras el vibrante empate 1-1 que protagonizaron hace apenas unos días en Townsville. El encuentro se disputará en el Suncorp Stadium de Brisbane a las 05:00 hrs (hora de Perú y Colombia) / 6:00 am ET / 3:00 am PT. Los seleccionadores tanto de la Verdeamarelha como de los Socceroos buscarán ajustar sus plantillas de cara a los próximos retos continentales de la temporada. Si quieres ver el partido Australia vs. Brasil EN VIVO, aquí te contamos a qué hora juega y qué canales lo transmitirán en Estados Unidos, México y otras regiones.
¿A qué hora juega Australia vs. Brasil por amistoso internacional?
El partido entre Brasil y Australia se disputará el martes 29 de septiembre de 2026 en el Suncorp Stadium de Brisbane, Queensland (Australia). El compromiso corresponde a la ventana de partidos internacionales de la FIFA del mes en curso.
Horarios por país
- Estados Unidos (ET): 6:00 a.m.
- Estados Unidos (PT): 3:00 a.m.
- México (CDMX): 4:00 a.m.
- Perú: 5:00 a.m.
- Colombia: 5:00 a.m.
- Ecuador: 5:00 a.m.
- Venezuela: 6:00 a.m.
- Bolivia: 6:00 a.m.
- Chile: 6:00 a.m.
- Argentina: 7:00 a.m.
- Uruguay: 7:00 a.m.
- Paraguay: 7:00 a.m.
- Brasil: 7:00 a.m.
- España: 1:00 p.m.
- Australia: 8:00 p.m.
¿Qué canal transmite Australia vs. Brasil EN VIVO por amistoso internacional en Estados Unidos?
Los aficionados en Estados Unidos podrán seguir el partido Australia vs. Brasil única y exclusivamente por VPN para conectarse a una señal tanto de Brasil como Australia para disfrutar del amistoso internacional.
¿Dónde ver Australia vs. Brasil EN VIVO por amistoso internacional en México?
En México, el partido amistoso Australia vs. Brasil podrá seguirse única y exclusivamente a través de un VPN para sintonizar una señal que transmita el encuentro.
¿Cómo ver Australia vs. Brasil ONLINE por amistoso internacional?
Los aficionados que prefieran seguir el partido Australia vs. Brasil por Internet podrán hacerlo mediante distintas plataformas de streaming que transmitirán el encuentro en diferentes regiones.
Opciones de streaming
- Paramount+
- SporTV
- Globo
- Globoplay