Las selecciones de Australia y Turquía protagonizarán un gran partido este sábado 13 de junio, cuando se enfrenten por la Fecha 1 del Grupo D de la Copa Mundial FIFA 2026. El escenario del encuentro será el Estadio BC Place. Para que no te pierdas el duelo, en esta nota te daré a conocer a qué hora sonará el pitazo inicial y qué canales de televisión transmitirán el compromiso EN VIVO y EN DIRECTO, según el país en el que estés.

El Australia vs. Turquía por la Copa Mundial FIFA 2026 es un partido que apunta a ser intenso de principio a fin. (Foto: Composición Canva - Mag)

¿A qué hora ver EN VIVO el Australia vs. Turquía en distintos países del mundo?

Para que no te pierdas el juego Australia vs. Turquía por la Copa Mundial FIFA 2026 este sábado 13 de junio, a continuación te compartiré una lista en la que se indica a qué hora iniciará el partido en distintos países del mundo. Presta mucha atención.

Estados Unidos (ET): 12:00 am del domingo 14 de junio

Estados Unidos (CT): 11:00 pm

Estados Unidos (MT): 10:00 pm

Estados Unidos (PT): 9:00 pm

México (CDMX): 10:00 pm

Puerto Rico: 12:00 am del domingo 14 de junio

República Dominicana: 12:00 am del domingo 14 de junio

Panamá: 11:00 pm

Costa Rica: 10:00 pm

El Salvador: 10:00 pm

Guatemala: 10:00 pm

Canadá: 11:00 pm

Honduras: 10:00 pm

Nicaragua: 10:00 pm

Argentina: 1:00 am del domingo 14 de mayo

Brasil (Brasilia): 1:00 am del domingo 14 de mayo

Uruguay: 1:00 am del domingo 14 de mayo

Chile (Santiago): 11:00 pm

Paraguay: 1:00 am del domingo 14 de mayo

Bolivia: 12:00 am del domingo 14 de mayo

Venezuela: 12:00 am del domingo 14 de mayo

Ecuador: 11:00 pm

Perú: 11:00 pm

Colombia: 11:00 pm

¿Qué canal transmite EN VIVO el Australia vs. Turquía?

Este sábado 13 de junio se podrá ver EN VIVO y EN DIRECTO el Australia vs. Turquía por la Copa Mundial FIFA 2026 a través de distintos canales de TV y servicios de streaming. A continuación, te comparto una lista para que sepas dónde mirar el gran partido, según el país en el que te encuentres.

Estados Unidos: FOX Sports 1, Foxsports.com, FOX Sports App, FOX One, fuboTV, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, Peacock, Fútbol de Primera Radio

México: ViX Mexico

España: DAZN Spain

Alemania: MagentaTV

Argentina: DIRECTV Sports Argentina, DGO, Paramount+

Brasil: SporTV, Globo, Globoplay, Zapping, Claro TV+, Sky+, CazéTV, Vivo Play

Colombia: DIRECTV Sports Colombia, DGO, Radio Nacional de Colombia, Paramount+

Uruguay: DIRECTV Sports Uruguay, DGO, Paramount+

Perú: DIRECTV Sports Perú, DGO, Paramount+

Ecuador: DIRECTV Sports Ecuador, DGO, Paramount+

Bolivia: Tigo Sports Bolivia, Entel TV

Venezuela: DIRECTV Sports Venezuela, DGO

Costa Rica: FOX

El Salvador: Tigo Sports El Salvador, FOX

Nicaragua: Tigo Sports Nicaragua, FOX