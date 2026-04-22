Bayern Múnich y Bayer Leverkusen protagonizarán un vibrante partido por la semifinal de la DFB Pokal. El encuentro, que se disputará en el BayArena este miércoles 22 de abril, es imperdible. Por esa razón, entérate de una vez a qué hora sonará el pitazo inicial y qué canales de televisión transmitirán el compromiso EN VIVO y EN DIRECTO, según el país en el que estés.

Si en caso te preguntas cómo es que ambas escuadras clasificaron a esta instancia, pues te digo que el equipo dirigido por Vincent Kompany llegó al duelo tras haber derrotado 2-0 al Leipzig por los cuartos de final. El Leverkusen, por otro lado, goleó 3-0 al St. Pauli.

El Bayer Leverkusen vs. Bayern Múnich por la DFB Pokal es uno de los partidos más atractivos del miércoles 22 de abril. (Foto: Composición Mag)

¿A qué hora ver EN VIVO el Bayer Leverkusen vs. Bayern Múnich en distintos países del mundo?

Para que no te pierdas el juego Bayer Leverkusen vs. Bayern Múnich por la DFB Pokal este miércoles 22 de abril, a continuación te compartiré una lista en la que se indica a qué hora iniciará el partido en distintos países del mundo. Presta mucha atención.

Estados Unidos (ET): 2:45 pm

Estados Unidos (CT): 1:45 pm

Estados Unidos (MT): 12:45 pm

Estados Unidos (PT): 11:45 am

México (CDMX): 12:45 pm

España: 8:45 pm

Italia: 8:45 pm

Puerto Rico: 2:45 pm

República Dominicana: 2:45 pm

Panamá: 1:45 pm

Costa Rica: 12:45 pm

El Salvador: 12:45 pm

Guatemala: 12:45 pm

Honduras: 12:45 pm

Nicaragua: 12:45 pm

Argentina: 3:45 pm

Brasil (Brasilia): 3:45 pm

Uruguay: 3:45 pm

Chile (Santiago): 3:45 pm

Paraguay: 3:45 pm

Bolivia: 2:45 pm

Venezuela: 2:45 pm

Ecuador: 1:45 pm

Perú: 1:45 pm

Colombia: 1:45 pm

¿Qué canal transmite EN VIVO el Bayer Leverkusen vs. Bayern Múnich?

Este miércoles 22 de abril se podrá ver el Bayer Leverkusen vs. Bayern Múnich por la DFB Pokal a través de distintos canales de TV y servicios de streaming. A continuación, te comparto una lista para que sepas dónde mirar el gran partido, según el país en el que te encuentres.

Estados Unidos: ESPN Select, ESPN App, fuboTV

España: DAZN Spain

México: Sky Sports México, Sky+, izzi

Francia: beIN Sports 2, beIN SPORTS CONNECT, Free, myCANAL

Alemania: Sky Sports Bundesliga 1, Sky Go, Sky Sport Bundesliga UHD, Sky Sport Top Event, WOW

Argentina: Disney+ Premium Argentina

Brasil: Canal GOAT

Perú: Disney+ Premium Chile

Ecuador: Disney+ Premium Sur

Chile: Disney+ Premium Chile

Colombia: Disney+ Premium Sur

Uruguay: Disney+ Premium Argentina

Venezuela: Disney+ Premium Sur

Bolivia: Disney+ Premium Chile

Honduras: Sky Sports Norte

República Dominicana: Sky Sports Norte

Nicaragua: Sky Sports Norte

Panamá: Bluu, Sky Sports Norte

Costa Rica: Sky Sports Norte

El Salvador: Sky Sports Norte