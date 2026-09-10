Múnich vuelve a vestirse de Champions. El Bayern Múnich abrirá este jueves 10 de septiembre su recorrido en la UEFA Champions League 2026-27 ante el Bodø/Glimt, en el Allianz Arena. El duelo comenzará a las 14:00 horas de Bogotá, las 21:00 en Berlín y Madrid, en una noche que pondrá al gigante alemán frente a uno de los equipos que más sorprendió en Europa la temporada pasada. ¿Dónde se podrá ver el partido en tu país? Aquí te presentamos los canales de televisión y las plataformas de streaming habilitadas para seguir el encuentro.

En Alemania, el estreno del Bayern Múnich podrá seguirse a través de DAZN, que tiene los derechos de transmisión de la Champions League en el país. El encuentro también forma parte de la programación internacional de la jornada inaugural de la competición.

Para los aficionados de Estados Unidos y Puerto Rico, el partido estará disponible mediante Paramount+. La plataforma ofrecerá la transmisión del encuentro correspondiente a la primera jornada de la fase liga.

En México, los seguidores del conjunto bávaro podrán consultar la señal correspondiente a la cobertura de la Champions League, mientras que en los principales mercados de Latinoamérica el partido será transmitido por ESPN y estará disponible online mediante Disney Plus Premium. ESPN confirma el horario de 14:00 para Colombia, Ecuador y Perú, con el encuentro programado para las 21:00 en Europa Central.

¿A qué hora juega y qué canal transmite Bayern Múnich vs. Bodø/Glimt EN VIVO hoy por la Champions League 2026?

Alemania 21:00 — DAZN Estados Unidos 15:00 (ET) — Paramount+ Puerto Rico 15:00 — Paramount+ México 13:00 (CDMX) ESPN Disney Plus Premium Argentina 16:00 ESPN Disney Plus Premium Bolivia 15:00 ESPN Disney Plus Premium Chile 15:00 ESPN Disney Plus Premium Colombia 14:00 ESPN Disney Plus Premium Costa Rica 13:00 ESPN Disney Plus Premium Ecuador 14:00 ESPN Disney Plus Premium El Salvador 13:00 ESPN Disney Plus Premium Guatemala 13:00 ESPN Disney Plus Premium Honduras 13:00 ESPN Disney Plus Premium Nicaragua 13:00 ESPN Disney Plus Premium Panamá 14:00 ESPN Disney Plus Premium Paraguay 15:00 ESPN Disney Plus Premium Perú 14:00 ESPN Disney Plus Premium República Dominicana 15:00 ESPN Disney Plus Premium Uruguay 16:00 ESPN Disney Plus Premium Venezuela 15:00 ESPN Disney Plus Premium