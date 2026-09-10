MÚNICH, BAVIERA (ALEMANIA), 10/09/2026.- Lista de horarios y canales de televisión para ver el partido del Bayern Múnich vs. Bodo/Glimt hoy por la Jornada 1 de la Fase Liga de la UEFA Champions League 2026-27 en el Allianz Arena de Múnich, Alemania. FOTO DE NOÉ YACTAYO
MÚNICH, BAVIERA (ALEMANIA), 10/09/2026.- Lista de horarios y canales de televisión para ver el partido del Bayern Múnich vs. Bodo/Glimt hoy por la Jornada 1 de la Fase Liga de la UEFA Champions League 2026-27 en el Allianz Arena de Múnich, Alemania. FOTO DE NOÉ YACTAYO
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Noé Yactayo
Noé Yactayo

Múnich vuelve a vestirse de Champions. El Bayern Múnich abrirá este jueves 10 de septiembre su recorrido en la UEFA Champions League 2026-27 ante el Bodø/Glimt, en el Allianz Arena. El duelo comenzará a las 14:00 horas de Bogotá, las 21:00 en Berlín y Madrid, en una noche que pondrá al gigante alemán frente a uno de los equipos que más sorprendió en Europa la temporada pasada. ¿Dónde se podrá ver el partido en tu país? Aquí te presentamos los canales de televisión y las plataformas de streaming habilitadas para seguir el encuentro.

En Alemania, el estreno del Bayern Múnich podrá seguirse a través de DAZN, que tiene los derechos de transmisión de la Champions League en el país. El encuentro también forma parte de la programación internacional de la jornada inaugural de la competición.

Para los aficionados de Estados Unidos y Puerto Rico, el partido estará disponible mediante Paramount+. La plataforma ofrecerá la transmisión del encuentro correspondiente a la primera jornada de la fase liga.

En México, los seguidores del conjunto bávaro podrán consultar la señal correspondiente a la cobertura de la Champions League, mientras que en los principales mercados de Latinoamérica el partido será transmitido por ESPN y estará disponible online mediante Disney Plus Premium. ESPN confirma el horario de 14:00 para Colombia, Ecuador y Perú, con el encuentro programado para las 21:00 en Europa Central.

¿A qué hora juega y qué canal transmite Bayern Múnich vs. Bodø/Glimt EN VIVO hoy por la Champions League 2026?

Alemania21:00DAZN
Estados Unidos15:00 (ET)Paramount+
Puerto Rico15:00Paramount+
México13:00 (CDMX)ESPNDisney Plus Premium
Argentina16:00ESPNDisney Plus Premium
Bolivia15:00ESPNDisney Plus Premium
Chile15:00ESPNDisney Plus Premium
Colombia14:00ESPNDisney Plus Premium
Costa Rica13:00ESPNDisney Plus Premium
Ecuador14:00ESPNDisney Plus Premium
El Salvador13:00ESPNDisney Plus Premium
Guatemala13:00ESPNDisney Plus Premium
Honduras13:00ESPNDisney Plus Premium
Nicaragua13:00ESPNDisney Plus Premium
Panamá14:00ESPNDisney Plus Premium
Paraguay15:00ESPNDisney Plus Premium
Perú14:00ESPNDisney Plus Premium
República Dominicana15:00ESPNDisney Plus Premium
Uruguay16:00ESPNDisney Plus Premium
Venezuela15:00ESPNDisney Plus Premium
SOBRE EL AUTOR

Noé Yactayo es periodista de El Comercio desde 2022. Con 13 años de experiencia en medios digitales, se ha consolidado como especialista en fútbol internacional y deportes de combate, además de cubrir temas de actualidad para las audiencias hispanas de Estados Unidos. Antes de sumarse a la redacción, trabajó en Mi Bundesliga, La República y Líbero.

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