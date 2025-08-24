El US Open 2025 arranca con un duelo muy esperado para los fanáticos del tenis en Perú y Estados Unidos. A sus 21 años, Ignacio Buse vivirá su debut en un Grand Slam tras superar la clasificación, y lo hará nada menos que en el estadio Arthur Ashe frente a Ben Shelton, una de las figuras emergentes del circuito. El encuentro se disputará este domingo 24 de agosto y contará con transmisión oficial en TV y streaming.
El peruano atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera, cerca de ingresar al top 100 de la ATP, tras alcanzar semifinales en torneos ATP y Challenger durante el último mes. Por su parte, Shelton, de 23 años, llega como campeón del Masters 1000 de Toronto y número 6 del ranking, consolidándose como uno de los favoritos en Nueva York.
¿A qué hora juegan Ignacio Buse vs. Ben Shelton en el US Open 2025?
El partido entre Buse y Shelton será el primero en la cancha central del US Open. El enfrentamiento se disputará el domingo 24 de agosto a las 11:00 a.m. en Perú, 12:00 p.m. en la costa este de Estados Unidos y 1:00 p.m. en Argentina, marcando el inicio de la jornada en el estadio Arthur Ashe.
¿Qué canal transmite Ignacio Buse vs. Ben Shelton en vivo por el US Open 2025?
- Estados Unidos (TV): ABC
- Perú (TV): ESPN
- Streaming en USA: Fubo
- Streaming en México y Perú: Disney+