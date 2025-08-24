El US Open 2025 arranca con un duelo muy esperado para los fanáticos del tenis en Perú y Estados Unidos. A sus 21 años, Ignacio Buse vivirá su debut en un Grand Slam tras superar la clasificación, y lo hará nada menos que en el estadio Arthur Ashe frente a Ben Shelton, una de las figuras emergentes del circuito. El encuentro se disputará este domingo 24 de agosto y contará con transmisión oficial en TV y streaming.

El peruano atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera, cerca de ingresar al top 100 de la ATP, tras alcanzar semifinales en torneos ATP y Challenger durante el último mes. Por su parte, Shelton, de 23 años, llega como campeón del Masters 1000 de Toronto y número 6 del ranking, consolidándose como uno de los favoritos en Nueva York.

Ignacio Buse debuta en el US Open 2025 ante Ben Shelton en el estadio Arthur Ashe este domingo 24 de agosto. (FOTO: US Open).

¿A qué hora juegan Ignacio Buse vs. Ben Shelton en el US Open 2025?

El partido entre Buse y Shelton será el primero en la cancha central del US Open. El enfrentamiento se disputará el domingo 24 de agosto a las 11:00 a.m. en Perú, 12:00 p.m. en la costa este de Estados Unidos y 1:00 p.m. en Argentina, marcando el inicio de la jornada en el estadio Arthur Ashe.

¿Qué canal transmite Ignacio Buse vs. Ben Shelton en vivo por el US Open 2025?

Estados Unidos (TV): ABC

ABC Perú (TV): ESPN

ESPN Streaming en USA: Fubo

Fubo Streaming en México y Perú: Disney+