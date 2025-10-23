TORONTO, ONTARIO (CANADÁ), 24/10/2025.- Lista de horarios y canales de TV para mirar el Juego 1 entre Blue Jays Dodgers este viernes 24 de octubre por la Serie Mundial MLB 2025 desde el Rogers Centre de Toronto, Canadá. Foto de Noé Yactayo para Mag con imágenes de MLB
La Serie Mundial 2025 llega cargada de emoción y altas expectativas. Este viernes 24 de octubre, el Rogers Centre de Toronto será el escenario donde los Blue Jays intentarán escribir una nueva página dorada frente a unos Dodgers de Los Ángeles decididos a defender su título. El enfrentamiento entre la esperanza canadiense y la maquinaria angelina promete un espectáculo vibrante desde el primer lanzamiento. A continuación, te contamos el horario y los canales de transmisión según tu país.

En Estados Unidos, el Juego 1 de la Serie Mundial 2025 entre Toronto y Los Ángeles se transmitirá a partir de las 8:00 p.m. ET (5:00 p.m. PT) por la cadena FOX, disponible también en FOX Deportes (versión en español), la app de FOX Sports y FOX One. Además, la serie estará disponible en MLB.TV para los suscriptores del servicio de streaming.

Quienes prefieran seguir la cobertura por radio nacional podrán sintonizar ESPN Radio (en inglés), Univision Radio (en español) o MLB Network Radio, según su preferencia.

En México, la Serie Mundial 2025 podrá disfrutarse en señal abierta por Imagen TV, con opciones adicionales a través de ESPN, Disney Plus y MLB.TV.

Para Latinoamérica, las transmisiones oficiales estarán disponibles por ESPN, Disney Plus y MLB.TV en los siguientes países: Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Puerto Rico, República Dominicana, Uruguay y Venezuela.

En España y el resto de Europa, el evento podrá verse íntegramente mediante la plataforma MLB.TV.

¿A qué hora juega y qué canal transmite la Serie Mundial MLB 2025: Blue Jays vs. Dodgers?

PaísesHorariosCanales TV / Streaming
Estados Unidos8 pm ET (5 pm PT)FOX One, FOX Deportes, FOX Sports App y MLB TV
México18:00Imagen TV, ESPN, Disney Plus y MLB TV
Costa Rica18:00ESPN, Disney Plus y MLB TV
El Salvador18:00ESPN, Disney Plus y MLB TV
Nicaragua18:00ESPN, Disney Plus y MLB TV
Honduras18:00ESPN, Disney Plus y MLB TV
Colombia19:00ESPN, Disney Plus y MLB TV
Ecuador19:00ESPN, Disney Plus y MLB TV
Perú19:00ESPN, Disney Plus y MLB TV
Panamá19:00ESPN, Disney Plus y MLB TV
Cuba20:00MLB TV y Tele Rebelde
Canadá20:00FOX One, FOX Deportes, FOX Sports App y MLB TV
Puerto Rico20:00ESPN, Disney Plus y MLB TV
Rep. Dominicana20:00ESPN, Disney Plus y MLB TV
Venezuela20:00ESPN, Disney Plus y MLB TV
Bolivia20:00ESPN, Disney Plus y MLB TV
Argentina21:00ESPN, Disney Plus y MLB TV
Chile21:00ESPN, Disney Plus y MLB TV
Brasil21:00ESPN, Disney Plus y MLB TV
Paraguay21:00ESPN, Disney Plus y MLB TV
Uruguay21:00ESPN, Disney Plus y MLB TV
España02:00 (25/10)MLB TV

Horarios por estados en EE.UU. para ver la Serie Mundial 2025: Blue Jays vs. Dodgers

Horarios en EE.UU.Estados de EE.UU.Canales en EE.UU.
8 p.m. ETNueva York, Florida, Georgia, Carolina del Norte, Ohio, Pensilvania, Michigan, Massachusetts, Maryland, Nueva Jersey, Carolina del Sur, Virginia, Virginia Occidental, Delaware, Connecticut, Rhode Island, Vermont, New Hampshire, MaineFOX One, FOX Deportes, FOX Sports App y MLB TV
7 p.m. CTTexas, Illinois, Luisiana, Minnesota, Wisconsin, Misisipi, Iowa, Misuri, Arkansas, Alabama, Kansas, Oklahoma, Tennessee, Nebraska, Dakota del Norte, Dakota del SurFOX One, FOX Deportes, FOX Sports App y MLB TV
6 p.m. MTArizona (mayoría, sin horario de verano), Colorado, Utah, Nuevo México, Wyoming, Montana, Idaho (parte), Nevada (parte)FOX One, FOX Deportes, FOX Sports App y MLB TV
5 p.m. PTCalifornia, Nevada, Washington, OregónFOX One, FOX Deportes, FOX Sports App y MLB TV
SOBRE EL AUTOR

Noé Yactayo es un periodista todoterreno y SEO del diario El Comercio desde mayo del 2022. Tiene 12 años de experiencia en investigación, análisis y coberturas en vivo sobre noticias de deportes, espectáculos, política, ciencia y tecnología para audiencias hispanas en EE.UU., México y España. Trabajó en Mi Bundesliga, La República y Líbero.

