La Serie Mundial 2025 llega cargada de emoción y altas expectativas. Este viernes 24 de octubre, el Rogers Centre de Toronto será el escenario donde los Blue Jays intentarán escribir una nueva página dorada frente a unos Dodgers de Los Ángeles decididos a defender su título. El enfrentamiento entre la esperanza canadiense y la maquinaria angelina promete un espectáculo vibrante desde el primer lanzamiento. A continuación, te contamos el horario y los canales de transmisión según tu país.

En Estados Unidos, el Juego 1 de la Serie Mundial 2025 entre Toronto y Los Ángeles se transmitirá a partir de las 8:00 p.m. ET (5:00 p.m. PT) por la cadena FOX, disponible también en FOX Deportes (versión en español), la app de FOX Sports y FOX One. Además, la serie estará disponible en MLB.TV para los suscriptores del servicio de streaming.

Quienes prefieran seguir la cobertura por radio nacional podrán sintonizar ESPN Radio (en inglés), Univision Radio (en español) o MLB Network Radio, según su preferencia.

En México, la Serie Mundial 2025 podrá disfrutarse en señal abierta por Imagen TV, con opciones adicionales a través de ESPN, Disney Plus y MLB.TV.

Para Latinoamérica, las transmisiones oficiales estarán disponibles por ESPN, Disney Plus y MLB.TV en los siguientes países: Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Puerto Rico, República Dominicana, Uruguay y Venezuela.

En España y el resto de Europa, el evento podrá verse íntegramente mediante la plataforma MLB.TV.

¿A qué hora juega y qué canal transmite la Serie Mundial MLB 2025: Blue Jays vs. Dodgers?

Países Horarios Canales TV / Streaming Estados Unidos 8 pm ET (5 pm PT) FOX One, FOX Deportes, FOX Sports App y MLB TV México 18:00 Imagen TV, ESPN, Disney Plus y MLB TV Costa Rica 18:00 ESPN, Disney Plus y MLB TV El Salvador 18:00 ESPN, Disney Plus y MLB TV Nicaragua 18:00 ESPN, Disney Plus y MLB TV Honduras 18:00 ESPN, Disney Plus y MLB TV Colombia 19:00 ESPN, Disney Plus y MLB TV Ecuador 19:00 ESPN, Disney Plus y MLB TV Perú 19:00 ESPN, Disney Plus y MLB TV Panamá 19:00 ESPN, Disney Plus y MLB TV Cuba 20:00 MLB TV y Tele Rebelde Canadá 20:00 FOX One, FOX Deportes, FOX Sports App y MLB TV Puerto Rico 20:00 ESPN, Disney Plus y MLB TV Rep. Dominicana 20:00 ESPN, Disney Plus y MLB TV Venezuela 20:00 ESPN, Disney Plus y MLB TV Bolivia 20:00 ESPN, Disney Plus y MLB TV Argentina 21:00 ESPN, Disney Plus y MLB TV Chile 21:00 ESPN, Disney Plus y MLB TV Brasil 21:00 ESPN, Disney Plus y MLB TV Paraguay 21:00 ESPN, Disney Plus y MLB TV Uruguay 21:00 ESPN, Disney Plus y MLB TV España 02:00 (25/10) MLB TV

Horarios por estados en EE.UU. para ver la Serie Mundial 2025: Blue Jays vs. Dodgers

Horarios en EE.UU. Estados de EE.UU. Canales en EE.UU. 8 p.m. ET Nueva York, Florida, Georgia, Carolina del Norte, Ohio, Pensilvania, Michigan, Massachusetts, Maryland, Nueva Jersey, Carolina del Sur, Virginia, Virginia Occidental, Delaware, Connecticut, Rhode Island, Vermont, New Hampshire, Maine FOX One, FOX Deportes, FOX Sports App y MLB TV 7 p.m. CT Texas, Illinois, Luisiana, Minnesota, Wisconsin, Misisipi, Iowa, Misuri, Arkansas, Alabama, Kansas, Oklahoma, Tennessee, Nebraska, Dakota del Norte, Dakota del Sur FOX One, FOX Deportes, FOX Sports App y MLB TV 6 p.m. MT Arizona (mayoría, sin horario de verano), Colorado, Utah, Nuevo México, Wyoming, Montana, Idaho (parte), Nevada (parte) FOX One, FOX Deportes, FOX Sports App y MLB TV 5 p.m. PT California, Nevada, Washington, Oregón FOX One, FOX Deportes, FOX Sports App y MLB TV