La Serie Mundial MLB 2025 comenzó con una presentación dominante de los Toronto Blue Jays, quienes derrotaron 11-4 a los Los Angeles Dodgers en el Rogers Centre. El equipo canadiense mostró su poder con tres cuadrangulares en el primer episodio, marcando su regreso al “Clásico de Otoño” después de 30 años sin alcanzar la final.

Este Juego 2 promete ser clave en la definición, con los Dodgers obligados a empatar la serie antes de volver a Los Ángeles. Por su parte, los Blue Jays intentarán mantener el impulso ofensivo con figuras como Daulton Varsho, Addison Barger y Alejandro Kirk, quien hizo historia al conectar el primer jonrón de un mexicano en la Serie Mundial. A continuación, revisa el horario y canal para ver Blue Jays vs. Dodgers EN VIVO hoy 25 de octubre según tu ubicación.

¿A qué hora y en qué canal ver Blue Jays vs. Dodgers EN VIVO en Florida?

Hora: 8:00 p.m. ET

8:00 p.m. ET Canales: FOX y FOX Deportes

y Streaming: Fubo TV (prueba gratuita) y MLB.TV

¿A qué hora y canal transmite Blue Jays vs. Dodgers EN VIVO en California?

Hora: 5:00 p.m. PT

5:00 p.m. PT Canales: FOX , FOX Deportes

, Streaming: Fubo TV, MLB.TV

¿A qué hora ver Blue Jays vs. Dodgers EN VIVO en Texas?

Hora: 7:00 p.m. CT

7:00 p.m. CT Canales: FOX , FOX Deportes

, Streaming: Fubo TV, MLB.TV

¿A qué hora y canal transmite Blue Jays vs. Dodgers EN VIVO en México?

Hora: 6:00 p.m. (Tiempo del centro de México)

6:00 p.m. (Tiempo del centro de México) Canales: FOX Sports , ESPN , Imagen TV , Caliente TV

, , , Streaming: Disney+, MLB.TV

Horario y canales para Sudamérica

Argentina 9:00 p.m. ESPN, Disney+, MLB.TV Chile 9:00 p.m. ESPN, Disney+, MLB.TV Colombia 7:00 p.m. ESPN, Disney+, MLB.TV Perú 7:00 p.m. ESPN, Disney+, MLB.TV Ecuador 7:00 p.m. ESPN, Disney+, MLB.TV Venezuela 8:00 p.m. ESPN, Disney+, MLB.TV Uruguay 9:00 p.m. ESPN, Disney+, MLB.TV