Consulta los horarios y canales de TV para ver el juego Toronto Blue Jays vs. Los Angeles Dodgers | Imagen hecha por MAG con apoyo de la IA Gemini
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Enzo Mori
Enzo Mori

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¿A qué hora juega y qué canal transmite Blue Jays vs. Dodgers EN VIVO hoy por MLB 2026? Canales TV para ver béisbol en EE.UU.

El béisbol de las MLB vuelve a encender la emoción este martes 07 de abril con un atractivo duelo entre los Toronto Blue Jays y los Los Angeles Dodgers en el Rogers Centre. Si te preguntas a qué hora juegan y dónde ver el partido EN VIVO, toma nota: el encuentro está programado para las 7:07 p.m. (ET), en el marco de una serie que promete grandes emociones desde el primer lanzamiento.

Los Dodgers llegan con la intención de imponer su jerarquía en territorio canadiense, mientras que los Blue Jays buscarán hacerse fuertes en casa y regalarle una alegría a su afición. En el montículo, el duelo también genera expectativa, con nombres de peso que podrían marcar la diferencia en un enfrentamiento que apunta a ser uno de los más destacados de la jornada.

Este choque representa una nueva oportunidad para disfrutar del mejor espectáculo del “Rey de los Deportes”, con dos equipos protagonistas y un ambiente que siempre se vive al máximo en Toronto. Sin duda, un partido ideal para seguir EN VIVO y no perderse ningún detalle de la acción en las Grandes Ligas.

Fecha, horario y estadio del Blue Jays vs. Dodgers por MLB 2026

El partido entre Toronto Blue Jays y Los Angeles Dodgers está programado para el martes 07 de abril de 2026 como parte de la temporada 2026 de la Major League Baseball (MLB). De acuerdo al calendario del torneo, el duelo iniciará a la 7:07 pm de Toronto (hora local), que corresponde a 5:07 pm Tiempo del Centro de México.

El escenario será el Rogers Centre, un estadio con techo retráctil con una capacidad para 39.150 espectadores (para juegos de béisbol) que funge como casa de los Blue Jays en el centro de Toronto, Ontario (Canadá), al pie de la Torre CN, cerca de la orilla norte del lago Ontario. Si bien es principalmente un recinto deportivo, también alberga otros grandes eventos como convenciones, ferias comerciales, conciertos, carnavales itinerantes, circos y espectáculos de monster trucks.

Dónde ver Blue Jays vs. Dodgers EN VIVO ONLINE por TV y Streaming desde México

Además de la TV, los aficionados podrán seguir el choque mediante servicios de streaming vinculados a señales deportivas internacionales que suelen tomar la cobertura de juegos de la temporada 2026 de la Major League Baseball. Como complemento, las redes sociales oficiales de la MLB ofrecen marcadores en vivo, highlights y actualizaciones en tiempo real del encuentro, una buena opción si sigues el juego desde el móvil.

Tipo de plataformaCanal / ServicioPaís donde aplicaDetalle de la transmisión
TV de pagaESPNMéxicoTransmite en vivo el juego Blue Jays vs. Dodgers como parte de la MLB 2026.
Streaming OTTDisney+ (deportes)MéxicoAlgunos juegos de la MLB se ofrecen en su catálogo deportivo; disponibilidad sujeta a plan.
Plataforma oficialMLB.TVMéxicoOfrece el juego como parte de la temporada 2026 de la MLB, accesible vía suscripción.

Dónde ver Blue Jays vs. Dodgers EN VIVO ONLINE por TV y Streaming desde EE.UU.

Tipo de plataformaCanal / ServicioPaís donde aplicaDetalle de la transmisión
TV nacionalFS1Estados UnidosCanal que televisa el juego de la temporada 2026 de la MB entre los Toronto Blue Jays y Los Angeles Dodgers desde el Rogers Centre.
TV / Radio localSN590 THE FANCanadáEmisoras radiales oficiales de los Blue Jays
TV / Radio localDodgers Radio AM570 y KTNQ 1020Estados UnidosEmisoras radiales oficiales de los Dodgers
Streaming oficialMLB.TVEstados UnidosTransmisión en vivo del feed de MLB; disponible para suscriptores.
Streaming deportesSportsnetEstados UnidosPlataforma de streaming oficial sin cortes de los juegos de los Blue Jays en vivo y on demand para toda la temporada 2026 de la MLB​
Streaming deportesSportsNet LAEstados UnidosPlataforma de streaming oficial sin cortes de los juegos de los Dodgers en vivo y on demand para toda la temporada 2026 de la MLB​

Hora, sede, TV y online para ver el juego Blue Jays vs. Dodgers

DatosDetalle
Fecha del partidoMartes 07 de abril de 2026
Hora en Arizona7:07 pm (GMT-4)
Hora en México6:07 pm (Tiempo del centro de México)
EstadioRogers Centre, Toronto, Ontario (Canadá)
SOBRE EL AUTOR

Periodista con experiencia en redacción y creación de contenido digital. Soy licenciado de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Trabajé en medios de comunicación y agencias de marketing. Experiencia también como fotógrafo en campos deportivos.

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