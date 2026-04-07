¿A qué hora juega y qué canal transmite Blue Jays vs. Dodgers EN VIVO hoy por MLB 2026? Canales TV para ver béisbol en EE.UU.

El béisbol de las MLB vuelve a encender la emoción este martes 07 de abril con un atractivo duelo entre los Toronto Blue Jays y los Los Angeles Dodgers en el Rogers Centre . Si te preguntas a qué hora juegan y dónde ver el partido EN VIVO, toma nota: el encuentro está programado para las 7:07 p.m. (ET) , en el marco de una serie que promete grandes emociones desde el primer lanzamiento.

Los Dodgers llegan con la intención de imponer su jerarquía en territorio canadiense, mientras que los Blue Jays buscarán hacerse fuertes en casa y regalarle una alegría a su afición. En el montículo, el duelo también genera expectativa, con nombres de peso que podrían marcar la diferencia en un enfrentamiento que apunta a ser uno de los más destacados de la jornada.

Este choque representa una nueva oportunidad para disfrutar del mejor espectáculo del “Rey de los Deportes”, con dos equipos protagonistas y un ambiente que siempre se vive al máximo en Toronto. Sin duda, un partido ideal para seguir EN VIVO y no perderse ningún detalle de la acción en las Grandes Ligas.

Fecha, horario y estadio del Blue Jays vs. Dodgers por MLB 2026

El partido entre Toronto Blue Jays y Los Angeles Dodgers está programado para el martes 07 de abril de 2026 como parte de la temporada 2026 de la Major League Baseball (MLB). De acuerdo al calendario del torneo, el duelo iniciará a la 7:07 pm de Toronto (hora local), que corresponde a 5:07 pm Tiempo del Centro de México .

El escenario será el Rogers Centre, un estadio con techo retráctil con una capacidad para 39.150 espectadores (para juegos de béisbol) que funge como casa de los Blue Jays en el centro de Toronto, Ontario (Canadá), al pie de la Torre CN, cerca de la orilla norte del lago Ontario. Si bien es principalmente un recinto deportivo, también alberga otros grandes eventos como convenciones, ferias comerciales, conciertos, carnavales itinerantes, circos y espectáculos de monster trucks.

Dónde ver Blue Jays vs. Dodgers EN VIVO ONLINE por TV y Streaming desde México

Además de la TV, los aficionados podrán seguir el choque mediante servicios de streaming vinculados a señales deportivas internacionales que suelen tomar la cobertura de juegos de la temporada 2026 de la Major League Baseball. Como complemento, las redes sociales oficiales de la MLB ofrecen marcadores en vivo, highlights y actualizaciones en tiempo real del encuentro, una buena opción si sigues el juego desde el móvil.

Tipo de plataforma Canal / Servicio País donde aplica Detalle de la transmisión TV de paga ESPN México Transmite en vivo el juego Blue Jays vs. Dodgers como parte de la MLB 2026. Streaming OTT Disney+ (deportes) México Algunos juegos de la MLB se ofrecen en su catálogo deportivo; disponibilidad sujeta a plan. Plataforma oficial MLB.TV México Ofrece el juego como parte de la temporada 2026 de la MLB, accesible vía suscripción.

Dónde ver Blue Jays vs. Dodgers EN VIVO ONLINE por TV y Streaming desde EE.UU.

Tipo de plataforma Canal / Servicio País donde aplica Detalle de la transmisión TV nacional FS1 Estados Unidos Canal que televisa el juego de la temporada 2026 de la MB entre los Toronto Blue Jays y Los Angeles Dodgers desde el Rogers Centre. TV / Radio local SN590 THE FAN Canadá Emisoras radiales oficiales de los Blue Jays TV / Radio local Dodgers Radio AM570 y KTNQ 1020 Estados Unidos Emisoras radiales oficiales de los Dodgers Streaming oficial MLB.TV Estados Unidos Transmisión en vivo del feed de MLB; disponible para suscriptores. Streaming deportes Sportsnet Estados Unidos Plataforma de streaming oficial sin cortes de los juegos de los Blue Jays en vivo y on demand para toda la temporada 2026 de la MLB​ Streaming deportes SportsNet LA Estados Unidos Plataforma de streaming oficial sin cortes de los juegos de los Dodgers en vivo y on demand para toda la temporada 2026 de la MLB​

Hora, sede, TV y online para ver el juego Blue Jays vs. Dodgers

Datos Detalle Fecha del partido Martes 07 de abril de 2026 Hora en Arizona 7:07 pm (GMT-4) Hora en México 6:07 pm (Tiempo del centro de México) Estadio Rogers Centre, Toronto, Ontario (Canadá)