Ronie Bautista
Ronie Bautista

El béisbol de las Grandes Ligas se viste de gala este lunes 06 de abril con el regreso de los campeones al Rogers Centre de Toronto. Si te preguntas a qué hora juega y qué canal transmite Blue Jays vs. Dodgers EN VIVO hoy, prepárate para una serie de tres juegos electrizante donde Los Ángeles busca imponer su ley 156 días después de haber alzado el trofeo en esa misma ciudad. Para este choque estelar de la MLB 2026, Justin Wrobleski subirá al montículo por los californianos para enfrentar al legendario Max Scherzer en un duelo de pitcheo que promete sacar chispas. Esta es la oportunidad perfecta para sintonizar el “Rey de los Deportes” y apoyar a tus jugadores favoritos en una de las sedes más vibrantes de las ligas mayores.

Conoce dónde puedes ver y los horarios para ver Blue Jays vs. Dodgers por MLB 2026 vía TV abierta. (Fotos: @bluejays / @dodgers / Composición MAG)
Conoce dónde puedes ver y los horarios para ver Blue Jays vs. Dodgers por MLB 2026 vía TV abierta. (Fotos: @bluejays / @dodgers / Composición MAG)
/ Piero Hatto

Fecha, horario y estadio del Blue Jays vs. Dodgers por MLB 2026

El partido entre Toronto Blue Jays y Los Angeles Dodgers está programado para el lunes 06 de abril de 2026 como parte de la temporada 2026 de la Major League Baseball (MLB). De acuerdo al calendario del torneo, el duelo iniciará a la 7:07 pm de Toronto (hora local), que corresponde a 6:07 pm Tiempo del Centro de México.

El escenario será el Rogers Centre, un estadio con techo retráctil con una capacidad para 39.150 espectadores (para juegos de béisbol) que funge como casa de los Blue Jays en el centro de Toronto, Ontario (Canadá), al pie de la Torre CN, cerca de la orilla norte del lago Ontario. Si bien es principalmente un recinto deportivo, también alberga otros grandes eventos como convenciones, ferias comerciales, conciertos, carnavales itinerantes, circos y espectáculos de monster trucks.

Dónde ver Blue Jays vs. Dodgers EN VIVO ONLINE por TV y Streaming desde México

Además de la TV, los aficionados podrán seguir el choque mediante servicios de streaming vinculados a señales deportivas internacionales que suelen tomar la cobertura de juegos de la temporada 2026 de la Major League Baseball. Como complemento, las redes sociales oficiales de la MLB ofrecen marcadores en vivo, highlights y actualizaciones en tiempo real del encuentro, una buena opción si sigues el juego desde el móvil.

Tipo de plataformaCanal / ServicioPaís donde aplicaDetalle de la transmisión
TV de pagaESPNMéxicoTransmite en vivo el juego Blue Jays vs. Dodgers como parte de la MLB 2026.
Streaming OTTDisney+ (deportes)MéxicoAlgunos juegos de la MLB se ofrecen en su catálogo deportivo; disponibilidad sujeta a plan.
Plataforma oficialMLB.TVMéxicoOfrece el juego como parte de la temporada 2026 de la MLB, accesible vía suscripción.
El Rogers Centre está ubicado en el centro de Toronto , Ontario (Canadá), y tiene una capacidad para 39.150 espectadores para juegos de béisbol. | Crédito: mlb.com
El Rogers Centre está ubicado en el centro de Toronto , Ontario (Canadá), y tiene una capacidad para 39.150 espectadores para juegos de béisbol. | Crédito: mlb.com

Dónde ver Blue Jays vs. Dodgers EN VIVO ONLINE por TV y Streaming desde EE.UU.

Tipo de plataformaCanal / ServicioPaís donde aplicaDetalle de la transmisión
TV nacionalFS1Estados UnidosCanal que televisa el juego de la temporada 2026 de la MB entre los Toronto Blue Jays y Los Angeles Dodgers desde el Rogers Centre.
TV / Radio localSN590 THE FANCanadáEmisoras radiales oficiales de los Blue Jays
TV / Radio localDodgers Radio AM570 y KTNQ 1020Estados UnidosEmisoras radiales oficiales de los Dodgers
Streaming oficialMLB.TVEstados UnidosTransmisión en vivo del feed de MLB; disponible para suscriptores.
Streaming deportesSportsnetEstados UnidosPlataforma de streaming oficial sin cortes de los juegos de los Blue Jays en vivo y on demand para toda la temporada 2026 de la MLB​
Streaming deportesSportsNet LAEstados UnidosPlataforma de streaming oficial sin cortes de los juegos de los Dodgers en vivo y on demand para toda la temporada 2026 de la MLB​

Hora, sede, TV y online para ver el juego Blue Jays vs. Dodgers

DatosDetalle
Fecha del partidoLunes, 06 de abril de 2026
Hora en Arizona7:07 pm (GMT-4)
Hora en México6:07 pm (Tiempo del centro de México)
EstadioRogers Centre, Toronto, Ontario (Canadá)
SOBRE EL AUTOR

Periodista y SEO del Grupo El Comercio con experiencia en investigación y coberturas de alto impacto para EE. UU., México y España. Mi expertise fusiona el análisis de actualidad con una especialización profunda en Deportes (F1, MLB, Boxeo, WWE, etc.), Tecnología y Gaming. Transformo datos en narrativa relevante para la audiencia hispana global.

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