Borussia Dortmund enfrenta al Athletic Club en la Champions League 2025. Consulta el horario y canal para seguir este partido en vivo desde México, España y Estados Unidos. | Crédito: uefa.com / Composición Mag
Ronie Bautista
El Borussia Dortmund y el Athletic Club de Bilbao se enfrentarán por primera vez en la historia de la UEFA Champions League este miércoles 01 de octubre, a partir de las 9:00 p.m. (horario peninsular), en un crucial duelo en el Signal Iduna Park. Ambos equipos buscan su primera victoria en la fase de grupos de la competición, aunque llegan con presentes muy diferentes en sus ligas domésticas. El Dortmund, bajo la dirección de Edin Terzić, atraviesa un excelente momento y se ubica actualmente en el segundo puesto de la Bundesliga, reforzando su confianza tras superar al Mainz por 2-0 la semana pasada. Por su parte, el Athletic Club de Ernesto Valverde no ha encontrado su mejor forma esta temporada en La Liga, situándose en el 11.º lugar tras caer 1-0 ante el Villarreal en su último partido. El equipo vasco tendrá que elevar significativamente su nivel para obtener un resultado positivo ante un Dortmund que busca capitalizar su buen momento en casa y sumar sus primeros tres puntos europeos. Para ver el partido en vivo y en directo online desde tu televisor Smart TV, PC, Tablet o teléfono celular, te compartimos los canales de televisión y las plataformas online que transmiten el juego, según el país donde te encuentres.

El Borussia Dortmund ha perdido solo tres de sus 16 partidos como local ante equipos españoles en la UEFA Champions League (7V 6E), mientras que solo el Real Madrid les ha vencido por más de un solo gol – haciéndolo en la 2017/18, en la que ganaron 3-1 en general (3-1 en el Signal Iduna Park). | Crédito: Borussia Dortmund / Facebook
En España, cuentas con diversas opciones para apoyar a los jugadores del Athletic ante Borussia como Movistar+ y Movistar Liga de Campeones 2 por lo que no hay excusas para que puedas ver a los ‘Rojiblancos’ contra Die Schwarzgelben.

En México, el enfrentamiento entre Borussia Dortmund y Athletic Club se podrá disfrutar por Caliente TV y Amazon Prime Video.

En Latinoamérica, ESPN6 y Disney Plus Premium transmitirán el Dortmund-Athletic en países como Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela.

En Costa Rica, Guatemala, Honduras, El Salvador, Panamá, República Dominicana y Nicaragua, el duelo Borussia Dortmund vs. Athletic Club se podrá ver por la señal de Disney+ Premium Norte.

En Brasil, el partido por la fase de liga de la UEFA Champions League entre Borussia Dortmund y Athletic Club se podrá disfrutar única y exclusivamente por Max.

Finalmente, en los Estados Unidos se podrá ver el partido entre Borussia Dortmund y Athletic Club en Paramount+, fuboTV, Amazon Prime Video, ViX y CBS Sports Network.

El Athletic Club no ha perdido en ninguna de sus últimas tres visitas a equipos alemanes en Europa (2V 1E), ganando al Augsburg (3-2 en 2015) y el FC Schalke 04 (4-2 en 2012). Esta última victoria se produjo en la temporada en la que llegaron por última vez a una gran final europea, terminando como subcampeones de la UEFA Europa League 2011/12 con Marcelo Bielsa. | Crédito: Athletic Club / Facebook
¿A qué hora juega y qué canal transmite Borussia Dortmund vs. Athletic Club por fase de liga de la Champions League 2025-26?

PAÍSESHORARIOCANALES TV / STREAMING
España9:00 pmMovistar+ y Movistar Liga de Campeones 2
Estados Unidos3:00 pm ET / 12:00 pm PTParamount+, fuboTV, Amazon Prime Video, ViX y CBS Sports Network
México1:00 pmCaliente TV y Amazon Prime Video
Alemania9:00 pmDAZN Germany, Sky Go, Amazon Prime Video y DAZN1
Costa Rica1:00 pmDisney+ Premium Norte
Nicaragua1:00 pmDisney+ Premium Norte
El Salvador1:00 pmDisney+ Premium Norte
Guatemala1:00 pmDisney+ Premium Norte
Honduras1:00 pmDisney+ Premium Norte
Perú2:00 pmDisney+ Premium y ESPN6
Colombia2:00 pmDisney+ Premium Sur y ESPN6
Ecuador2:00 pmDisney+ Premium Sur y ESPN6
Panamá2:00 pmBluu y Disney+ Premium Norte
República Dominicana3:00 pmDisney+ Premium Norte
Puerto Rico3:00 pmViX, CBS Sports Network y NAICOM
Venezuela3:00 pmDisney+ Premium Sur, inter y ESPN6
Bolivia3:00 pmDisney+ Premium y ESPN6
Chile4:00 pmDisney+ Premium y ESPN6
Argentina4:00 pmDisney+ Premium
Paraguay4:00 pmDisney+ Premium y ESPN6
Uruguay4:00 pmDisney+ Premium y ESPN6
Brasil4:00 pmMax
