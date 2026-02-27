El Signal Iduna Park se viste de gala este fin de semana para una edición más de “Der Klassiker” entre Borussia Dortmund y Bayern Múnich. Con el liderato de la Bundesliga en juego, este duelo promete paralizar al mundo del fútbol por la calidad de sus plantillas actuales. Los bávaros llegan con una ofensiva histórica que ya suma 85 goles, mientras que el Dortmund busca hacerse fuerte ante su imponente “Muro Amarillo”. El silbatazo inicial está programado para el sábado 28 de febrero de 2026 a las 12:30 p.m. ET / 9:30 a.m. PT , un horario ideal para disfrutar de la mejor liga de Alemania. Es un choque de potencias donde la resiliencia local se medirá ante el poderío imparable del vigente campeón defensor. ¡La expectativa es máxima para ver quién dominará el fútbol teutón en este tramo final de la temporada!

La gran atracción para la comunidad hispana será la presencia del colombiano Luis Díaz, quien ha formado una dupla letal junto al goleador Harry Kane. “Lucho” vive un momento dulce en Alemania, alcanzando cifras de doble dígito tanto en goles como en asistencias durante esta emocionante campaña 2025/26. Su velocidad y desequilibrio serán las armas principales del Bayern para intentar silenciar a la hinchada de Westfalia este sábado de fútbol. Para los fanáticos en Colombia y Estados Unidos, seguir el desempeño del “Guajiro” es el ingrediente extra que hace imperdible este clásico. No hay duda de que Díaz será clave en la búsqueda del título. La batalla por la Bundesliga entra en su etapa más crítica y este resultado definirá gran parte del camino hacia el trofeo.

El Bayern de Múnich recibe a su rival de la Bundesliga, el Borussia Dortmund, en el Allianz Arena el sábado en uno de los encuentros más emocionantes del fin de semana. Los bávaros vencieron 3-0 al Eintracht Frankfurt en su último encuentro liguero, prolongando su impecable inicio de temporada. | Crédito: Luis Díaz / Facebook

¿A qué hora ver EN VIVO Borussia Dortmund vs. Bayern Múnich con Luis Díaz en EE.UU., Colombia, México y el resto del mundo?

Para que no te pierdas el juego Borussia Dortmund vs. Bayern Múnich por la Jornada 24 de la Bundesliga este sábado 28 de febrero, a continuación te compartiré una lista en la que se indica a qué hora iniciará el partido en distintos países del mundo. Presta mucha atención.

Estados Unidos (ET): 12:30 pm

Estados Unidos (CT): 11:30 am

Estados Unidos (MT): 10:30 am

Estados Unidos (PT): 9:00 am

España: 6:30 pm

México (CDMX): 11:30 am

Costa Rica: 11:30 am

El Salvador: 11:30 am

Guatemala: 11:30 am

Honduras: 11:30 am

Nicaragua: 11:30 am

Ecuador: 12:30 pm

Perú: 12:30 pm

Colombia: 12:30 pm

Puerto Rico: 1:30 pm

República Dominicana: 1:30 pm

Panamá: 12:30 pm

Bolivia: 1:30 pm

Venezuela: 1:30 pm

Argentina: 2:30 pm

Brasil (Brasilia): 2:30 pm

Uruguay: 2:30 pm

Chile (Santiago): 2:30 pm

Paraguay: 2:30 pm

El Bayern Múnich ha ganado sus 10 partidos en todas las competiciones esta temporada y aspira a igualar el récord del Borussia Dortmund de 11 victorias consecutivas al inicio de una temporada. | Crédito: Luis Díaz / Facebook

¿Qué canal transmite EN VIVO Borussia Dortmund vs. Bayern Múnich con Luis Díaz en EE.UU., Colombia, México y el resto del mundo?

Este 28 de febrero de 2026 se podrá ver el partido Borussia Dortmund vs. Bayern Múnich por la Fecha 24 de la Bundesliga a través de distintos canales de TV y servicios de streaming. A continuación, te comparto una lista para que sepas dónde mirar el gran partido, según el país en el que te encuentres.

Estados Unidos: ESPN Select, fuboTV y ESPN App

España: DAZN Spain

México: Sky Sports Mexico, Sky+ e izzi

Argentina: Disney+ Premium Argentina

Brasil: Canal GOAT

Perú: Disney+ Premium Chile

Ecuador: Disney+ Premium Sur

Chile: Disney+ Premium Chile

Colombia: Disney+ Premium Sur

Uruguay: Disney+ Premium Argentina

Venezuela: Disney+ Premium Sur

Bolivia: Disney+ Premium Chile

Honduras: Sky Sports Norte

República Dominicana: Sky Sports Norte

Nicaragua: Sky Sports Norte

Panamá: Bluu y Sky Sports Norte

Costa Rica: Sky Sports Norte

El Salvador: Sky Sports Norte