Este martes 8 de septiembre se realizará el partido Borussia Dortmund vs. Villarreal por la primera jornada de la fase liga de la UEFA Champions League 2026-2027 en el Signal Iduna Park. Un encuentro que reunirá a dos equipos con renombre a nivel continental y que buscan ser protagonistas del campeonato. El ‘Submarino amarillo’ no empezó bien LaLiga; incluso no registra victorias (dos empates y dos derrotas). El estratega Iñigo Pérez busca consolidar un juego ofensivo, donde el balón sea su principal argumento para lastimar a su rival.

Por su parte, Dortmund se encuentra tercero en la Bundesliga con seis puntos (solo se han disputado dos compromisos en el campeonato alemán). Hay expectativas por el desempeño del conjunto liderado por Niko Kovač, que cuenta con jóvenes figuras como Serhou Guirassy, Jobe Bellingham y Konstantinos Karetsas.

¿A qué hora juega Borussia Dortmund vs. Villarreal por la Champions League en España?

En territorio español, el compromiso entre Borussia Dortmund y Villarreal por la Champions League se realizará este martes 8 de septiembre a las 9:00 p.m. y 8:00 p.m. (Islas Canarias).

¿A qué hora juega Borussia Dortmund vs. Villarreal por la Champions League en México?

El pitazo inicial del partido entre Borussia Dortmund y Villarreal por la Champions League será a las 13:00 horas. Revisa a qué hora empieza el duelo según tu zona horaria.

Zona horaria (estado de referencia) Hora Tiempo del Centro (Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, Puebla) 13:00 horas Tiempo del Pacífico (Sinaloa, Sonora, Nayarit, Baja California Sur) 12:00 horas Tiempo del noroeste (Baja California) 11:00 horas

¿A qué hora juega Borussia Dortmund vs. Villarreal por la Champions League en Estados Unidos?

Te presentamos los horarios en Estados Unidos del partido entre Borussia Dortmund vs. Villarreal por la Champions League.

Zona horaria Hora Hora del Este (ET) 3:00 p. m. Centro (CT) 2:00 p. m. Montaña (MT) 1:00 p. m. Pacífico (PT) 12:00 p. m.

¿Qué canal transmite Borussia Dortmund vs. Villarreal en España?

La transmisión del partido entre Borussia Dortmund contra Villarreal por la Champions League en España estará a cargo de Movistar+ y Movistar Liga de Campeones 2.

¿Qué canal transmite Borussia Dortmund vs. Villarreal en México?

En México, la transmisión del partido entre Borussia Dortmund vs. Villarreal por la Champions League estará a cargo de MAX y Space.

¿Qué canal transmite Borussia Dortmund vs. Villarreal en Estados Unidos?

El partido Borussia Dortmund vs. Villarreal por la Champions League, que se jugará este martes 8 de septiembre, lo puedes ver EN VIVO en Estados Unidos por Paramount+, fuboTV y ViX.