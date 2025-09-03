Brasil vs. Chile se enfrentan este jueves 4 de septiembre en el mítico Estadio Maracaná de Río de Janeiro por la jornada 17 de las Eliminatorias Conmebol rumbo al Mundial 2026. La Canarinha, ya clasificada, busca cerrar con autoridad su campaña, mientras que la Roja llega sin opciones pero con la misión de sumar puntos para terminar dignamente el torneo. El choque podrá verse EN VIVO en distintos países y aquí te contamos los horarios y canales confirmados en Estados Unidos, México y España.

De cara a la clasificación al Mundial 2026, Brasil, con 25 puntos, es el tercero en la tabla, por detrás de Argentina (35) y Ecuador (25), mientras que Chile está en el último lugar, con 10 puntos y ya sin opciones de aspirar ni a la repesca.

Horarios del partido

México (CDMX): 18:30 horas

18:30 horas Estados Unidos (ET): 20:30 horas

20:30 horas Estados Unidos (PT): 17:30 horas

17:30 horas España: 02:30 horas (madrugada del viernes 5 de septiembre)

Canales de TV y streaming

México: ViX Premium

ViX Premium Estados Unidos: Fanatiz y ViX Premium

Fanatiz y ViX Premium España: Movistar Plus, Movistar Liga de Campeones

Brasil vs. Chile: así llegan al partido

Brasil, con su clasificación al Mundial 2026 ya garantizada, alineará este jueves un once ofensivo para recibir en el Maracaná a una eliminada Chile, que inicia un proceso de renovación sin los futbolistas de su ‘generación dorada’.

Sin nada a ganar o a perder, Brasil y Chile pretenden aprovechar su penúltimo compromiso por las eliminatorias mundialistas para hacer pruebas: el primero para comenzar a montar el equipo que llevará al Mundial, y el segundo, para renovarse por completo.

El seleccionador brasileño, Carlo Ancelotti, dejó fuera de la convocatoria a algunos habituales en la Canarinha como Vinícius y Rodrygo, para poder conocer nuevos jugadores antes de definir el equipo que disputará el Mundial.

Chile, que el jueves jugará bajo la dirección de un seleccionador interino, Nicolás Córdova, convocó para sus dos últimos partidos de las eliminatorias a varios futbolistas jóvenes y dejó fuera a los de la ‘generación dorada’, bicampeona de América en 2015 y 2016. Entre los excluidos destacan algunas figuras como Arturo Vidal, Alexis Sánchez y Gary Medel.

Córdova, técnico de la sub-20 de Chile, aunque se deshizo en elogios a los veteranos campeones, afirmó que La Roja inició “un cambio” y que “necesita tiempo” para renovarse de cara al Mundial 2030, cuando los bicampeones de América ya no estarán en condiciones competitivas por su edad.

Posibles alineaciones de Brasil vs. Chile

Brasil: Alisson; Wesley, Marquinhos, Gabriel Magalhães, Douglas Santos; Bruno Guimarães, Casemiro; Estêvão, Raphinha, Gabriel Martinelli y João Pedro. DT. Carlo Ancelotti.

Alisson; Wesley, Marquinhos, Gabriel Magalhães, Douglas Santos; Bruno Guimarães, Casemiro; Estêvão, Raphinha, Gabriel Martinelli y João Pedro. DT. Carlo Ancelotti. Chile: Lawrence Vigouroux; Gabriel Suazo, Guillermo Maripán, Paulo Díaz, Fabián Hormazábal; Luciano Cabral, Ignacio Saavedra, Rodrigo Echeverría, Darío Osorio, Alexander Aravena; y Ben Brereton. DT. Nicolás Córdova.

La selección de Braisl recibe a su similar de Chile en el Estadio Maracaná de Rio de Janeiro por la Fecha 17 de las Eliminatorias Sudamericanas para la Copa Mundial FIFA 2026. | Crédito: Ronie Bautista / GEC