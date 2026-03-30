Brasil y Croacia vuelven a cruzarse en un escenario internacional que promete emociones fuertes este martes 31 de marzo de 2026, cuando se enfrenten en el Camping World Stadium de Orlando en un amistoso de alto nivel rumbo al Mundial . Se trata de un duelo con historia reciente entre dos selecciones que ya saben lo que es competir al máximo y que buscarán medir su actualidad en territorio estadounidense.

La ‘Canarinha’ inicia una nueva etapa bajo la dirección de Carlo Ancelotti, con una convocatoria que mezcla juventud y renovación. Nombres como Endrick, Vitor Roque y Luciano Juba reflejan el recambio generacional, mientras la ausencia de Neymar marca un punto de inflexión en el proyecto. Brasil quiere reencontrarse con su mejor versión y consolidar una identidad de cara a la Copa del Mundo.

Del otro lado, Croacia mantiene su sello competitivo con una base de experiencia liderada por Luka Modrić, acompañado por figuras consolidadas como Ivan Perišić y Andrej Kramarić. A su vez, el equipo dirigido por Zlatko Dalić comienza a integrar nuevas promesas como Luka Vušković, en una transición que busca mantener el alto nivel tras su recordado triunfo ante Brasil en el Mundial de Qatar 2022.

Horarios para ver el amistoso Brasil vs. Croacia EN VIVO hoy 31 de marzo

Perú, Colombia y Ecuador: 7:00 p.m.

7:00 p.m. México (CDMX): 6:00 p.m.

6:00 p.m. Estados Unidos (ET): 8:00 p.m.

8:00 p.m. Estados Unidos (PT): 5:00 p.m.

5:00 p.m. Argentina, Chile y Uruguay: 9:00 p.m.

9:00 p.m. España: 2:00 a.m. (del 1 de abril)

Canales TV para ver Brasil vs. Croacia EN VIVO hoy 31 de marzo

Estados Unidos: ESPN Deportes, ESPN App, fuboTV

ESPN Deportes, ESPN App, fuboTV México: ESPN México, Disney+ Premium

ESPN México, Disney+ Premium España: DAZN

DAZN Francia: L’Équipe Live Foot

L’Équipe Live Foot Alemania: DAZN

DAZN Sudamérica (Argentina, Perú, Colombia, Chile, etc.): ESPN y Disney+ Premium

ESPN y Disney+ Premium Brasil: Globo (TV abierta), SporTV (cable) y Globoplay