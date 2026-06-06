Estamos a poco menos de una semana para el inicio de la Copa del Mundo 2026 y es el último duelo amistoso del ‘Scratch’ de cara a buscar el hexacampeonato. Este sábado 6 de junio, mira el partido de Brasil vs. Egipto desde el Huntington Bank Field de Cleveland, Ohio, en lo que será el último amistoso de los dirigidos por Carlo Ancelotti. A continuación, te dejo con los horarios y canales para seguir este partido minuto a minuto.
¿A qué hora juega Brasil vs. Egipto por amistoso 2026?
No te pierdas el partido de Brasil vs. Egipto a partir de las 19:00 horas Brasil / 18:00 horas ET en Estados Unidos para seguir el minuto a minuto de este enfrentamiento desde el Huntington Bank Field de Cleveland, Ohio, Estados Unidos. Aquí te dejo con más horarios para seguir este duelo.
- Estados Unidos: 6:00 p.m. ET / 3:00 p.m. PT
- México: 4:00 p.m.
- Argentina: 7:00 p.m.
- Chile: 6:00 p.m.
- Perú: 5:00 p.m.
- Colombia: 5:00 p.m.
- Ecuador: 5:00 p.m.
- Centroamérica: 4:00 p.m.
¿Qué canal transmite Brasil vs. Egipto EN VIVO por amistoso 2026?
La transmisión del partido de Brasil vs. Egipto en vivo por amistoso de cara al Mundial 2026 se vivirá este sábado 6 de junio a través de ESPN o ESPN Deportes, además mediante DAZN en streaming online. Estas son las dos únicas señales que tendrás disponible para seguir el minuto a minuto del juego.
Elige tu señal de preferencia y sintoniza el minuto a minuto de este enfrentamiento entre Brasil vs. Egipto, donde el equipo de Carlo Ancelotti va por un nuevo triunfo ante los de Salah y compañía.
Posibles alineaciones de Brasil vs. Egipto por amistoso 2026
- Brasil: Alisson; Wesley, Bremer, Léo Pereira, Alex Sandro; Casemiro, Bruno Guimarães; Matheus Cunha, Luiz Henrique, Vinícius Júnior y Raphinha.
- Egipto: Mohamed El-Shenawy; Mohamed Hany, Mohamed Abdelmonem, Rami Rabia, Ahmed Fattouh; Marwan Attia, Emam Ashour, Zizo; Mohamed Salah, Omar Marmoush y Mahmoud Hassan Trezeguet.
Horario, TV y dónde ver Brasil vs. Egipto por amistoso 2026
- Partido: Brasil vs. Egipto en vivo por amistoso al Mundial 2026
- Fecha: Sábado 6 de junio de 2026
- Lugar: Huntington Bank Field en Cleveland, Ohio, Estados Unidos
- Horario: 6:00 p.m. ET / 7:00 p.m. Brasil
- Canal TV: ESPN / ESPN Deportes / DAZN
- Streaming: ESPN+ App / DAZN