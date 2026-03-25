El Gillette Stadium de Massachusetts será el escenario donde la pentacampeona, Brasil, se vea las caras con la poderosa Francia en un amistoso internacional de lujo rumbo al Mundial 2026 este jueves 26 de marzo a las 4:00 p.m. ET / 2:00 p.m. Tiempo del Centro de CDMX / 1:00 p.m. PT . Este enfrentamiento válido por fecha FIFA marca el reencuentro de dos potencias que no se miden desde aquel lejano 2015, cuando la “Canarinha” se impuso a los galos con un contundente 3-1. Para la comunidad latina en EE. UU., este enfrentamiento es la oportunidad perfecta de ver a las máximas estrellas del fútbol mundial en su propio patio. Si te preguntas a qué hora juega y qué canal transmite Brasil vs. Francia, sigue leyendo para no perderte ni un solo detalle de la transmisión en vivo.

La Selección de Brasil llega a este compromiso con la urgencia de despejar las dudas que dejó en las Eliminatorias de la CONMEBOL. Tras finalizar en la quinta posición y a diez puntos del líder Argentina, la “Seleção” busca recuperar su brillo y demostrar que está lista para el Grupo C de la Copa del Mundo. Con solo dos victorias en sus últimos cuatro encuentros, el comando técnico encabezado por Carlo Ancelotti necesita ajustar piezas clave antes de enfrentar a rivales como Marruecos y Egipto. Este duelo ante los franceses será la prueba de fuego definitiva para medir el verdadero nivel competitivo de la “Verde Amarelha”.

Por otro lado, “Les Bleus” aterrizan en Estados Unidos como uno de los grandes favoritos para levantar la Copa del Mundo una vez más. Francia dominó su grupo de clasificación con autoridad y ya conoce a sus próximos rivales en el Grupo I: Senegal y Noruega. Este partido también tiene un tinte nostálgico, ya que podría ser uno de los últimos bailes de Didier Deschamps al frente del equipo galo. Los rumores sobre la llegada de Zinedine Zidane tras el torneo añaden una presión extra a un plantel que busca despedir a su técnico actual en lo más alto del podio.

En cuanto a las plantillas, ambos equipos llegan con bajas sensibles que obligarán a realizar cambios tácticos importantes desde el primer minuto. Brasil sentirá la ausencia de figuras de peso como el portero Alisson Becker, el central Gabriel Magalhães y el experimentado lateral Alex Sandro. Mientras tanto, el conjunto europeo no podrá contar con las torres defensivas William Saliba y Jules Koundé, además de los talentosos Bradley Barcola y Manu Koné por lesión. Estas ausencias abren la puerta a nuevos talentos que buscarán ganarse un lugar definitivo en la lista final para la cita mundialista de este verano.

¿A qué hora juega Brasil vs. Francia por amistoso al Mundial de Norteamérica 2026 en EE.UU.?

Aquí te compartimos los horarios en Estados Unidos para ver el partido amistoso internacional Brasil vs. Francia que se jugará este jueves 26 de marzo de 2026 desde el Gillette Stadium de Massachusetts:

4:00 p.m. - Hora del Este (ET)

3:00 p.m. - Hora del Centro (CT)

2:00 p.m. - Hora de la Montaña (MT)

1:00 p.m. - Hora del Pacífico (PT)

¿A qué hora juega Brasil vs. Francia por amistoso al Mundial de Norteamérica 2026 en Latinoamérica?

El enfrentamiento Brasil vs. Francia está programado para comenzar a partir de las 2:00 pm (Tiempo del Centro) / 4:00 pm ET. Aquí te compartimos los horarios en distintas partes del mundo para seguir el amistoso internacional:

Argentina - 5:00 pm

Brasil - 5:00 pm

Chile - 5:00 pm

Paraguay - 5:00 pm

Uruguay - 5:00 pm

República Dominicana - 4:00 pm

Bolivia - 4:00 pm

Puerto Rico - 4:00 pm

Venezuela - 4:00 pm

Colombia - 3:00 pm

Ecuador - 3:00 pm

Perú - 3:00 pm

México - 2:00 pm

Costa Rica - 1:00 pm

¿Qué canal transmite Brasil vs. Francia por TV y streaming desde USA?

El partido amistoso internacional válido por fecha FIFA entre Brasil y Francia podrá verse en USA a través de ESPN+ y ESPN Deportes.

¿Cómo ver el partido en Brasil vs. Francia por TV y streaming desde México?

El partido Brasil vs. Francia será transmitido en México por los canales / streaming ESPN, Disney+ Premium y tabii.

¿Dónde ver el partido en Brasil vs. Francia por TV y streaming en el resto del mundo?

El partido Brasil vs. Francia será transmitido en Hispanoamérica por los siguientes canales / streaming:

PAÍS CANAL / STREAMING Argentina ESPN Argentina y Disney+ Premium Argentina Brasil SporTV, Globo, Globoplay, Zapping, Claro TV+, Sky+ y Vivo Play Colombia ESPN Colombia, Disney+ Premium Sur y tabii Costa Rica Disney+ Premium Norte y ESPN4 Norte Cuba ESPN Caribbean y Disney+ Premium Caribbean República Dominicana ESPN Caribbean, Disney+ Premium Caribbean, Disney+ Premium Norte y ESPN4 Norte Ecuador ESPN Colombia y Disney+ Premium Sur El Salvador Disney+ Premium Norte y ESPN4 Norte Guatemala Disney+ Premium Norte y ESPN4 Norte Honduras Disney+ Premium Norte y ESPN4 Norte Nicaragua Disney+ Premium Norte y ESPN4 Norte Panamá Disney+ Premium Norte y ESPN4 Norte Paraguay ESPN Colombia y Disney+ Premium Argentina Perú ESPN Colombia y Disney+ Premium Chile Puerto Rico ESPN Caribbean y Disney+ Premium Caribbean España DAZN Spain y tabii Uruguay ESPN Colombia y Disney+ Premium Argentina Venezuela ESPN Colombia y Disney+ Premium Surinter