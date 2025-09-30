La selección de Marruecos Sub-20 regresa a la Copa Mundial de la FIFA de la categoría tras una ausencia de 20 años, participando en la edición que se celebra en Chile del 27 de septiembre al 19 de octubre. La escuadra conocida como los Jóvenes Leones del Atlas se ganó su boleto tras alcanzar la final de la Copa Africana de Naciones Sub-20, lo que inyectó gran confianza a esta talentosa generación. Este torneo global reúne a 24 equipos en cuatro ciudades chilenas.

Marruecos ha sido ubicada en uno de los grupos más desafiantes del torneo, donde comparte espacio con potencias como Brasil, España y México. El reto para los africanos comenzó con una inesperada e impresionante victoria de 2-0 sobre España, un resultado que demuestra su potencial competitivo. Los goles de ese crucial debut fueron obra de Yassir Zabiri en el minuto 54 y Gessime Yassine solo cuatro minutos después, dándole a Marruecos sus primeros tres puntos.

Ahora, Marruecos se prepara para enfrentar a la Selección de Brasil Sub-20 este miércoles 1 de octubre en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos. La Canarinha debutó con un empate 2-2 ante México, donde lograron remontar un marcador adverso, aunque el empate definitivo llegó en el minuto 86. Este choque es vital para Brasil, que busca sumar su primera victoria, mientras que Marruecos quiere consolidar su sorprendente arranque en este difícil Grupo C.

Brasil estuvo a solo unos minutos de igualarles los tres puntos contra México, pero un revés tardío los obligó a empatar y a asegurar que este choque fuera crucial. | Crédito: @brasil / Instagram

¿A qué hora juega Brasil vs. Marruecos por el Mundial Sub-20?

El partido entre Brasil vs. Marruecos Sub-20 se jugará este miércoles 01 de octubre de 2025. Aquí los horarios según cada país:

País Hora España 01:00 hs (día siguiente) Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay 20:00 hs Bolivia, Puerto Rico, R. Dominicana, Venezuela, EE.UU. (ET) 19:00 hs Colombia, Perú, Panamá, Ecuador 18:00 hs México, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador, Honduras 17:00 hs

Marruecos fue el único equipo del Grupo C que logró una victoria en la primera jornada, tras dominar a una España muy valorada en Santiago. | Crédito: @equipedumaroc / Instagram

¿Qué canal transmite Brasil vs. Marruecos EN VIVO?

El Brasil vs. Marruecos Sub-20 contará con transmisión en diferentes señales de TV y streaming, dependiendo de la región. Aquí el detalle de canales:

País Canal / Plataforma España FIFA+ Sudamérica DGO y DIRECTV Sports Centroamérica ViX México Vix y Amazon Prime Video Estados Unidos fuboTV, Peacock, Telemundo Deportes En Vivo, Foxsports.com, Amazon Prime Video, FOX Sports App, FOX One y Fox Sports 1