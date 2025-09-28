La Copa Mundial Sub-20 de la FIFA 2025 se celebra en Chile del 27 de septiembre al 19 de octubre, reuniendo a 24 naciones en un torneo de gran prestigio. El pentacampeón, Brasil, llega a la cita con la presión de poner fin a su sequía de títulos más larga, siendo su última conquista en la categoría en 2011. A pesar de un periodo de irregularidad y tras perder en cuartos de final en 2023, la Canarinha tiene esperanzas renovadas como actual campeona Sudamericana. La selección brasileña está encuadrada en el difícil Grupo C junto a Marruecos, España y la selección de México, ante quien debutará el domingo 28 de septiembre.

Por su parte, Argentina, el máximo ganador histórico de la competencia con siete títulos, buscará una nueva corona a través de la Cordillera. También compite la selección de España, que anhela romper una sequía de 26 años en la categoría juvenil. Cabe destacar la ausencia de Uruguay, la actual campeona, que no logró clasificar por primera vez en dos décadas. El formato de la competición avanzará a octavos de final con los dos primeros de cada grupo más los cuatro mejores terceros.

Este evento es considerado la gran vitrina para las futuras estrellas del fútbol mundial, por donde han pasado figuras como Lionel Messi y Erling Haaland. Los partidos se disputarán en cuatro ciudades chilenas, culminando con la gran final en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos. Además, el campeonato es clave para los futbolistas jóvenes que aspiran a participar en el torneo masculino de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

Los aficionados podrán disfrutar del duelo en distintas señales de televisión y plataformas digitales, dependiendo del país en el que residan. A continuación, te presentamos los horarios y canales del Brasil vs. México EN VIVO.

¿A qué hora juega Brasil vs. México por el Mundial Sub-20?

El partido entre Brasil vs. México Sub-20 se jugará este domingo 28 de septiembre de 2025. Aquí los horarios según cada país:

País Hora España 01:00 hs (día siguiente) Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay 20:00 hs Bolivia, Puerto Rico, R. Dominicana, Venezuela, EE.UU. (ET) 19:00 hs Colombia, Perú, Panamá, Ecuador 18:00 hs México, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador, Honduras 17:00 hs

¿Qué canal transmite Brasil vs. México EN VIVO?

El Brasil vs. México Sub-20 contará con transmisión en diferentes señales de TV y streaming, dependiendo de la región. Aquí el detalle de canales:

País Canal / Plataforma España FIFA+ Paraguay FIFA+ Bolivia Tigo Sports App Resto de Sudamérica DSports Centroamérica FIFA+ México TUDN En Vivo, ViX, Amazon Prime Video, TUDN y Nu9ve Estados Unidos fuboTV, Telemundo Deportes En Vivo, Foxsports.com, Amazon Prime Video, FOX Sports App, FOX One, Fox Sports 1 y Telemundo