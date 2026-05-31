Brasil y Panamá medirán fuerzas en un escenario internacional que promete emociones fuertes este domingo 31 de mayo de 2026, cuando se enfrenten en el mítico Estadio Maracaná en un amistoso de alto nivel rumbo al Mundial 2026. Si quieres saber a qué hora y qué canal transmite este cotejo válido por fecha FIFA, te compartimos los detalles del duelo entre la Verdeamarelha y la ‘Marea Roja’.
Posterior a este enfrentamiento, la Canarinha dirigida por Carlo Ancelottti viajará a Estados Unidos para enfrentar en el Huntington Bank Field de Cleveland a Egipto el sábado 6 de junio previo a su debut mundialista ante Marruecos en la jornada inaugural del Grupo C.
Por otro lado, Los Canaleros de Thomas Christiansen emprenderán la vuelta a casa para verse cara a cara con República Dominicana en el Estadio Rommel Fernández Gutiérrez antes de concluir sus preparativos para jugar contra Bosnia y Herzegovina en el Energizer Park de Misuri por la Fecha 1 del Grupo L.
Horarios para ver el amistoso Brasil vs. Panamá EN VIVO hoy 31 de mayo
- Perú, Colombia, Ecuador y Panamá: 4:30 p.m.
- México (CDMX): 3:30 p.m.
- Estados Unidos (ET): 5:30 p.m.
- Estados Unidos (PT): 2:30 p.m.
- Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay: 6:30 p.m.
- España: 11:30 p.m.
Canales TV para ver Brasil vs. Panamá EN VIVO hoy 31 de mayo
- Estados Unidos: VPN
- México: VPN
- España: VPN
- Francia: VPN
- Alemania: VPN
- Sudamérica (Argentina, Perú, Colombia, Chile, etc.): VPN
- Brasil: SporTV, Globo, Globoplay, Zapping, Claro TV+, Sky+ y Vivo Play
- Panamá: RPC, TVN Panama, TVN Radio 96.5, TVMax y Medcom GO