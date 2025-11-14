La ventana FIFA de noviembre ofrece una de las últimas oportunidades para afinar tácticas y probar talento de cara al Mundial 2026, y el duelo estelar lo protagonizarán Brasil y Senegal, dos potencias con gran ambición que se verán las caras este sábado 15 de noviembre a partir de las 11am ET 7 8am PT en un electrizante amistoso que se jugará en campo neutral en Londres, específicamente en el Emirates Stadium . Si vives en el país norteamericano, te presento qué canales de televisión y a qué hora inicia el juego Brasil vs. Senegal como preparación para la Copa del Mundo que se llevará a cabo el próximo año en Estados Unidos, México y Canadá.

La Canarinha de Carlo Ancelotti saldrá con una base de estrellas de la Premier League como Lucas Paquetá, Richarlison y Gabriel Magalhães, además de jóvenes promesas como Estevão y Andrey Santos. Por su parte, la Selección de Senegal llega en un momento soberbio, destacando por su solidez defensiva y flair ofensivo, con figuras clave como Pape Matar Sarr e Ismaïla Sarr, y jóvenes talentos como Assane Diao e Ibrahim Mbaye. Este choque es crucial para ambos contendientes, que buscarán cerrar el año con una victoria de prestigio.

Raphael Dias Belloli, más conocido como Raphinha, es un futbolista brasileño que juega de delantero en el F. C. Barcelona de la Primera División de España. Es internacional con la selección de fútbol de Brasil y podría alinear en el amistoso ante Senegal. | Crédito: Confederação Brasileira de Futebol / Facebook

¿A qué hora juega Brasil vs. Senegal en amistoso por fecha FIFA?

Estados Unidos tiene cuatro husos horarios, y para ser parte de la cobertura completa y en exclusiva de la fecha FIFA entre Brasil y Senegal este sábado 15 de noviembre en el Emirates Stadium de Londres, te presento todos los horarios disponibles, ya sea en Hora del Pacífico, Hora de Montaña, Hora de Centro y Hora del Este.

ZONA HORARIA ESTADOS EN EE.UU. 11:00 A.M. Hora del Este (UTC -5) Virginia Occidental, Velmont, Tennessee (EST), Carolina del Sur, Rhode Island, Pensilvania, Ohio, Carolina del Norte, Nueva York, Nueva Jersey, Nuevo Hampshire, Michigan (EST), Massachusetts, Maryland, Maine, Kentucky (EST), Indiana (EST), Georgia, Florida (EST), Distrito de Columbia, Delaware y Connecticut. 10:00 A.M. Hora del Centro (UTC -6) Wisconsin, Texas (Mayoría de estados), Tennessee (CST), Dakota del Sur (CST), Oklahoma, Dakota del Norte (CST), Nebraska (CST), Minnesota, Mississippi, Misuri, Michigan (CST), Kentucky (CST), Kansas (CST), Iowa, Indiana (CST), Illinois, Arkansas y Alabama. 9:00 A.M. Hora de la Montaña (UTC -7) Wyoming, Utah, Dakota del Sur (MST), Oregón (MST), Dakota del Norte (MST), Nuevo México, Nevada (MST), Nebraska (MST), Montana, Kansas (MST), Idaho (MST), Colorado y Arizona. 8:00 A.M. Hora del Pacífico (UTC -8) Washington, Oregón (PST), Nuevo Hampshire, Nevada (PST), Idaho (PST) y California (PST).

Sadio Mané es un futbolista senegalés que juega como delantero en el Al-Nassr F. C. de la Liga Profesional Saudí y estará presente en el amistoso que su selección disputará contra Brasil. | Crédito: Fédération Sénégalaise de Football / Facebook

¿Qué canal transmite el amistoso Brasil vs. Senegal EN VIVO por fecha FIFA?

A continuación, te compartimos una guía de canales TV y streaming para que puedas seguir el partido amistoso Brasil vs. Senegal EN VIVO y EN DIRECTO válido por fecha FIFA este sábado 15 de noviembre desde las 8:00 a.m. Hora del Pacífico, 9:00 a.m. Hora de Montaña, 10:00 a.m. Hora de Centro y a las 11:00 a.m. hora del Este :

PAÍS CANALES TV / STREAMING Alemania tabii Brasil Globoplay, Zapping, Claro TV+, Sky+, Vivo Play, SporTV y Globo Colombia tabii Costa Rica Disney+ Premium Norte y ESPN2 Norte El Salvador Disney+ Premium Norte y ESPN2 Norte España tabii Guatemala Disney+ Premium Norte y ESPN2 Norte Honduras Disney+ Premium Norte y ESPN2 Norte México Disney+ Premium, tabii y ESPN2 Nicaragua Disney+ Premium Norte y ESPN2 Norte Panamá Disney+ Premium Norte y ESPN2 Norte Reino Unido tabii República Dominicana Disney+ Premium Norte y ESPN2 Norte Senegal RTS 1