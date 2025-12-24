La NFL cierra su triple jornada de Navidad este jueves 25 de diciembre de 2025 con un duelo divisional de alto voltaje en el Arrowhead Stadium. Los Denver Broncos llegan a Kansas City con una misión clara: asegurar el puesto número 1 de la AFC para obtener la ventaja de localía en los playoffs. Tras una temporada brillante donde han superado todas las expectativas, el equipo de Denver depende de sí mismo; si ganan sus últimos dos encuentros, descansarán en la primera ronda.

Por el contrario, los Kansas City Chiefs atraviesan una de sus campañas más amargas tras quedar eliminados de la contienda por la postemporada. La tragedia golpeó al equipo con la lesión de Patrick Mahomes (rotura de ACL) y la baja de su suplente Gardner Minshew, dejando la responsabilidad en el tercer quarterback, Chris Oladokun. Pese a la crisis, este podría ser un partido histórico y emotivo, ya que circulan fuertes rumores de que podría ser el último juego en casa del legendario Travis Kelce.

Si te preguntas a qué hora juega y qué canal transmite, el partido iniciará a las 8:00 p.m. ET / 5:00 p.m. PT en Estados Unidos. La transmisión oficial para el público hispano en EE. UU. estará disponible a través de Netflix (quien posee los derechos globales de Navidad) y por televisión en cadenas locales. En México, los fanáticos podrán sintonizar el encuentro mediante ESPN y la plataforma de streaming Disney+, además del NFL Game Pass para no perderse ningún detalle.

El partido del «Thursday Night Football» será la quinta vez que los Broncos jueguen en Navidad en toda su historia, y los cinco partidos han sido fuera de casa. Denver tiene un balance de 2-2 en los partidos disputados en Navidad. | Crédito: @broncos / @chiefs / Instagram

¿A qué hora juega Broncos vs. Chiefs? Fecha y horarios de la Semana 17 de la NFL

El partido de la Semana 17 de la NFL entre Denver Broncos vs. Kansas City Chiefs está programado para el jueves 25 de diciembre de 2025 en el GEHA Field at Arrowhead Stadium de Kansas City, Misuri. El kick-off empezará a partir de la 8:15 pm ET (5:!5 pm PT) en los Estados Unidos.

Horario de Broncos vs. Chiefs por la Semana 17 de la NFL en Estados Unidos

7:15 pm CT: horario del Centro

6:15 pm MT: horario de Montaña

5:15 pm PT: horario del Pacífico

Los Broncos se enfrentarán a un rival de división en un enfrentamiento navideño en horario estelar. Denver viajará para enfrentarse a los Kansas City Chiefs el jueves 25 de diciembre en Amazon Prime Video. | Crédito: The Kansas City Chiefs / Denver Broncos / Facebook

Horario de Broncos vs. Chiefs por Semana 17 de la NFL en otros países del mundo

19:15 horas de México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala y Nicaragua

20:15 horas de Perú, Colombia, Ecuador, Panamá, Canadá, Haití y Cuba

21:15 horas de República Dominicana, Puerto Rico, Venezuela y Bolivia

22:15 horas de Argentina, Chile, Uruguay, Brasil y Paraguay

¿Dónde ver Broncos vs. Chiefs desde USA?

El juego Broncos vs. Chiefs se transmitirá en Estados Unidos por la señal de Amazon Prime Video por streaming, mientras que en Latinoamérica y el resto del mundo se podrá disfrutar a través de NFL GamePass.